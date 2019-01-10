У стен Кремля открыли ностальгический ресторан
Такое получилось сделать владельцам ресторана "Спасский", который открылся в самом начале Ильинки. Имена этих людей не называют, но интерьер, удивительным образом перекликающийся с убранством Большого Кремлевского дворца, говорит сам за себя. Здесь вдоволь мрамора и золота, могучих бронзовых люстр и тяжелых портьер, пятиконечных звезд и двуглавых орлов. К этому следует добавить картину с портретом Сталина – шаг, как минимум, смелый, явно рассчитанный на привлечение иностранцев, но в равной мере способный отпугнуть немало россиян.
На кухне командует Антон Магдюк, хорошо известный москвичам по работе в ресторане "Облака". В новом проекте он предлагает гостям причудливый микс из блюд традиционной русской и советской кухни.
Например, в разделе закусок присутствуют студень из теленка с моченым яблоком, строганина из оленины, вареники с картошкой, пельмени, салаты "Оливье" и "Мимоза". Но эти простые и понятные блюда сделаны чуть сложнее, чем принято. Так тесто для пельменей замешивается с черным чаем, а перед самой заморозкой пельмени обжаривают – для сохранения правильной текстуры, как утверждает Магдюк. В "Оливье" вместо докторской колбасы или дореволюционных раковых шеек кладется мясо дичи, а лосось для "Мимозы" специально консервируется в пряных травах и подается с морковным майонезом.
Среди горячих блюд – бефстроганоф с картофельным пюре, "Пожарская" котлета, жареный лосось с овощным соте. А в разделе десертов вполне ожидаемо встречается все, чему положено было быть в приличном советском ресторане – медовик и "Прага", "Наполеон" и мороженое.
Поход в "Спасский" непременно вызовет ностальгические чувства у людей старшего поколения. Что касается молодежи, то ее вполне может привлечь цена, позволяющая поужинать в антураже имперской роскоши в двух шагах от Кремля.
Средний счет – 2500 рублей.
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