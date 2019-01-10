У стен Кремля открыли ностальгический ресторан

В историческом центре столицы в непосредственной близости от главного ее символа рестораны открываются не так уж часто. К тому есть ряд объективных оснований – запредельно высокая аренда, отсутствие подходящих помещений, сложные согласования с Федеральной службой охраны. Тем не менее, время от времени эту стену кому-то удается пробить.



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