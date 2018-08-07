Рецепт кус-куса по-тунисски
Вам понадобится: 450 граммов крупы кус-кус, 1 кг баранины, 1 головка репчатого лука, 2 картофелины, 2 кабачка, 300 граммов тыквы, 3 моркови, 1 головка чеснока, 50 граммов гороха Нут, 50 граммов оливкового масла, 3 ст.л. томатной пасты, Бахарат (смесь приправ), Хариса, базилик, соль.
Способ приготовления
Кус-кус замачиваем не менее чем на 15 минут в теплой воде с добавление растительного масла. Обжариваем до золотистого цвета репчатый лук, добавляем томатную пасту и немного воды. Затем отправляем кусочки мяса и тушим 15 минут. После, добавляем горох Нут, специи, соль, крупно нарезанные овощи, головку чеснока целиком, заливаем водичкой и продолжаем тушить под крышкой в течении 30 минут.
Отдельно готовим на пару кус-кус. Подаем к столу кус-кус с бараниной и овощами.
Время приготовления блюда – 1 час 30 минут.
В 75-летней актрисе невозможно узнать былую красавицу
Названы главные любители однополой любви
Артист сообщил грустную новость
Подробности личной жизни юмористов