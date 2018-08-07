Рецепт кус-куса по-тунисски

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Звезда ТНТ сбрила роскошные волосы из-за рака
Повзрослевший сын Королевой затмил голого Тарзана
В семье Чумакова произошла трагедия
партнеры
Вторник 7 августа
Лента новостей
19:45
Что построено в Москве в 2018 году
19:38
Напротив мэрии Омска сбили сотрудника Росгвардии
19:20
Шепелев разоблачил сына Рудковской на детекторе лжи
19:15
Парламентские слушания по пенсионной системе станут общественными
18:47
Создано эффективное лекарство против старения
17:45
Как хакеры воруют пароли
17:42
Положение униженного Жигунова резко ухудшилось
17:19
Названа дата повышения тарифов ЖКХ из-за увеличения НДС
17:10
Раскатала губу: адвокат поражен непомерной алчностью разводящейся Степаненко
17:08
Полуторогодовалый ребенок выжил после падения из окна
17:03
Грозит крахом: депутат Рады оценил закрытие границы с Россией
16:54
Названы регионы России с наибольшей детской заболеваемостью
16:45
Российский спортсмен спас случайного прохожего
16:44
Участнице "Дома-2" накануне свадьбы отрезали огромную грудь
16:38
Обиженные гости задушили жителя Уфы в собственной квартире
16:18
Сестры Хачатурян убили отца-насильника из-за 15 тысяч
16:10
Что годы сделали с Ротару
16:08
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
15:59
Звезда "Кармелиты" вышла замуж за бывшего Ольги Арнтгольц
15:49
В московском метро год пролежал труп
15:39
Бросил трубку: Порошенко странно оправдался за отдых в Испании
15:27
"Совсем рехнулась": звезда "Дома-2" выходит замуж за незнакомца
15:26
"Прикован к аппарату": помощница о больном Жукове
15:23
В Подмосковье буйная продавщица накинулась на покупателя
14:59
Кандидатки на звание "Мисс Бум-Бум" показали прелести
14:52
Долгий сон оказался смертельно опасным
14:29
"В таких условиях?": скромная свадьба певицы Бьянки вызвала пересуды
14:28
Оставили у воды: Костенко и Тарасов подвергли новорожденную дочь опасности
14:20
"Боюсь, что стошнит": Рапунцель из "Дома-2" отказалась ласкать ненасытного любовника
14:19
Глюк’oZу без сосков растерзали за фотошоп
14:14
Звезда фильма "Возвращение Мухтара" скончалась после долгой болезни
13:58
Умер мультипликатор "Каникул в Простоквашино"
13:27
"Старик не в себе": Панин и другие звезды о разводе Петросяна
13:24
Цымбалюк-Романовская влезла в скандальный развод Петросяна и Степаненко
13:20
Сбежавшую из России Медведеву побили на льду
13:18
Известного актера жестоко избили в центре Москвы
12:57
Сексуальная Самбурская развлеклась с огурцами (видео)
12:34
Безжалостные сестры-убийцы просятся на волю
12:23
82-летний Джигарханян рвется в бой с Цымбалюк-Романовской
12:11
У помощницы Петросяна обнаружили элитную недвижимость
12:08
Женщина требует ребенка после секса с призраком
12:05
Миф об эволюции человека разгромили в пух и прах
12:04
Какие ремонтные работы нужно успеть сделать летом
12:00
Infiniti Q60s: cон в летнюю ночь
11:38
"У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
11:20
Рудковская в короткой юбке сверкнула нижним бельем
11:11
Россиян перепугали резким подорожанием колбасы
11:11
Обнаглевший Смолов после аварии пошел под суд
11:00
Экспериментальная сцена Skolkovo Jazz Science – разнообразие джазовых стилей и направлений
10:52
Тимошенко назвала последнюю надежду Украины
10:46
Ржавеют на глазах: какие машины нельзя покупать с рук
10:34
"Подлая, мелочная, жадная": подруга возмутила откровениями о Степаненко
10:33
Гузеева грязно выругалась из-за кольца в интимном месте дочки
10:22
Страшный пожар унес жизни троих детей
10:08
"Смертоносная теплица" уничтожает человечество
09:34
Муж Степаненко обвел вокруг пальца экспертов
09:30
Перенес утрату и женился: роскошная жизнь пенсионера Януковича в России
09:28
Народного артиста Бортника срочно доставили в больницу
09:14
Суперзвезда Лобода удивила новым клипом (видео)
08:46
На западе Москвы перевернулся КамАЗ
08:36
"Таня беременна": соседи о молодой любовнице Петросяна
08:34
Знаменитый актер заявил об уходе
08:34
Медведев объяснил решение остановить разгром Грузии
08:27
Киев оправдался за неожиданное исчезновение Порошенко
08:15
Входящие звонки в роуминге по России станут бесплатными
08:00
"Почта России" начнет выдавать посылки без паспорта
22:11
Решетову с выпадающей грудью заподозрили в неудачной пластике
22:00
Обида и злость: почему Степаненко хочет уничтожить Петросяна
21:44
Из пруда под Краснодаром выловили тело с грузом на ногах
21:42
Ани Лорак сбежала после скандала с изменой
21:33
Водитель снял на видео загадочную аварию на трассе "Дон"
21:21
Житель Тюмени попал в больницу после укуса гадюки
21:08
Началова в откровенном купальнике побила прикрытую Валерию
21:04
Нужно уже сейчас начать создавать благоприятные условия для развития цифровой экономики
21:00
Трампу подобрали преемника после шашней с Путиным
20:37
Кто виновен в гибели российских журналистов в ЦАР
20:31
"Очередная неумная шутка": известный певец оценил развод Петросяна и Степаненко
20:19
Дама на иномарке остановила поезда в Ростове-на-Дону
20:02
"Хоть на дом приеду!": пенсионерка Пугачева предлагает себя за 24 миллиона
19:35
Грузия ответила на грозное предупреждение России
19:23
"Делай аборт!": Шепелев разобрался с любовницей-шантажисткой
19:08
Порошенко подложил свинью украинцам
19:01
Врачи будут лечить Жукова всю жизнь
18:54
В Нижнем Новгороде "Газель" с картофелем протаранила грузовик
18:42
"Огонь!": известная певица поразила сексуальным телом в бикини
18:32
Пассажиры пожаловались на странный коллапс в метро Москвы
18:22
Водитель с сердечным приступом устроил ДТП в Омске
18:05
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
17:55
В Волгограде машина сбила мужчину с трехлетним ребенком на руках
17:50
В Италии после мощного взрыва рухнул мост (видео)
17:43
Сестра отвернулась от Екатерины Шавриной после трагедии
17:42
Самое интересное на фестивале Geek Picnic
17:37
Провернул в мясорубке и смыл фарш в унитаз: житель Перми жестоко расправился с любовницей
17:17
На Балтфлот поставляли некачественную говядину
17:15
Тоскующая Орлова показала фото с покойной Фриске
17:04
Составлен список самых полезных для здоровья продуктов
16:55
Невротические расстройства жителей мегаполисов
16:36
Трагедия на вечеринке: молодой человек заживо сгорел в коттедже
16:25
Российская актриса умерла на сцене
16:14
Рядом с аэропортом в Италии прогремел взрыв (фото)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой
"Таня беременна": соседи о молодой любовнице Петросяна
Непробиваемая Пугачева жестко ответила на оскорбления
"Требует все": Степаненко нанесла неожиданный удар Петросяну
"Подлая, мелочная, жадная": подруга возмутила откровениями о Степаненко
"Хоть на дом приеду!": пенсионерка Пугачева предлагает себя за 24 миллиона
Lifestyle

Рецепт кус-куса по-тунисски

Фото: Пресс-служба
Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он делится секретами приготовления кус-куса по-тунисски. 
прочитано 347 раз

Вам понадобится: 450 граммов крупы кус-кус, 1 кг баранины, 1 головка репчатого лука, 2 картофелины, 2 кабачка, 300 граммов тыквы, 3 моркови, 1 головка чеснока, 50 граммов гороха Нут, 50 граммов оливкового масла, 3 ст.л. томатной пасты, Бахарат (смесь приправ), Хариса, базилик, соль.

Способ приготовления

Кус-кус замачиваем не менее чем на 15 минут в теплой воде с добавление растительного масла. Обжариваем до золотистого цвета репчатый лук, добавляем томатную пасту и немного воды. Затем отправляем кусочки мяса и тушим 15 минут. После, добавляем горох Нут, специи, соль, крупно нарезанные овощи, головку чеснока целиком, заливаем водичкой и продолжаем тушить под крышкой в течении 30 минут.

Отдельно готовим на пару кус-кус. Подаем к столу кус-кус с бараниной и овощами.

Время приготовления блюда – 1 час 30 минут. 

Джон Уоррен. Фото: Пресс-служба

7 августа 2018, 16:41

комментарии

Политика

Медведев объяснил решение остановить разгром Грузии
Киев оправдался за неожиданное исчезновение Порошенко
Трампу подобрали преемника после шашней с Путиным
Почему не согласовал: Киев бесится из-за Путина в Крыму

Шоу-бизнес

Шепелев разоблачил сына Рудковской на детекторе лжи
У Степаненко и Петросяна внезапно отобрали все богатства
Лещенко сделал печальное заявление о Кобзоне
Мороз по коже: беременная Собчак страшно воет по ночам

Проишествия

Известного актера жестоко избили в центре Москвы
Безжалостные сестры-убийцы просятся на волю
У известного ведущего начались серьезные проблемы с памятью после аварии
Зарезавшие насильника Хачатуряна сестры сходят с ума в одиночке

Lifestyle

Народного артиста Бортника срочно доставили в больницу
Машков стал миллиардером
Коллеги скорбят о звезде "Вокзала для двоих"
Добронравов намекнул на продолжение сериала "Сваты"
Шоу-бизнес

Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой

В 75-летней актрисе невозможно узнать былую красавицу
Шоу-бизнес

"Вишневый зад": известный актер раскрыл гей-кланы в театре

Названы главные любители однополой любви
Шоу-бизнес

Владимир Винокур убит горем

Артист сообщил грустную новость
Шоу-бизнес

"Подлая, мелочная, жадная": подруга возмутила откровениями о Степаненко

Подробности личной жизни юмористов

Гороскоп

Врачи будут лечить Жукова всю жизнь
Астрологический прогноз с 6 по 12 августа 2018 года
Шоу "Давай поженимся!" останется без одной ведущей
Cовет на выходные

Фоторепортажи

Что годы сделали с Ротару
Кандидатки на звание "Мисс Бум-Бум" показали прелести
Звезда "Дома-2" превратилась в свинку после неудачной пластики
Названы самые красивые брюнетки в истории

Спорт

Сбежавшую из России Медведеву побили на льду
Обнаглевший Смолов после аварии пошел под суд
Призер Олимпиады отказалась выступать за Россию
Шокирующие детали тайной жизни тренера Тутберидзе

Регионы

Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
Провернул в мясорубке и смыл фарш в унитаз: житель Перми жестоко расправился с любовницей
Россиянин лишился пениса из-за чипа инопланетян
Трещины на Крымском мосту заклеят скотчем
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru