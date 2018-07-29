Глазки-щелочки: покинувшая Россию Барановская изменилась до неузнаваемости

Юлия отправилась отдыхать на музыкальный фестиваль "Жара". Одев новое платье, она преобразилась и снова очаровала поклонников.



Телеведущая Юлия Барановская, как и многие артисты и селебрети, отправилась в Баку на фестиваль "Жара". Там она произвела фурор на красной дорожке своим нарядом. Юлия выбрала короткое платье желтого цвета, которое отлично подчеркивало ее загар и красивые ноги. Телеведущая Первого канала была похожа на голливудскую звезду.



Местные журналисты отчего-то решили, что к ним приехала Сара Джессика Паркер в образе своей героини из сериала "Секс в большом городе". Пронзительный взгляд и грациозность действительно могли дать такое сходство. Отметим, что Барановская периодически приятно удивляет нарядами, а также умение подбирать наряды, макияж, прическу. Не случайно она выступает экспертом в проекте "Модный приговор".

Многие подписчики выразили восхищение фигурой мамы трех детей, а также указали на то, что теледива молодо выглядит. "Юлечка прям девчонка. Платье – глаз не оторвать, супер!", - написала подписчица. "Фигура отпад! Не верится что мама троих детей! Сногсшибательна", – добавила другая.