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Lifestyle

Главные события Москвы 20 по 26 июля 2018 года

Фото: GLOBAL LOOK press
Летняя Москва, как обычно, изобилует интересными событиями. Что вам по вкусу – выбирайте. А чтобы ничего не пропустить, Дни.Ру подготовили традиционный обзор. 
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20 июля, пятница

Открывается подача заявок на участие в XXIII фестивале красоты и талантов "Мисс Москва". Побороться за титулы  смогут жительницы Москвы и Московской области в возрасте от 16 до 28 лет. Главные качества, по словам организаторов –  красота, ум и талант. Девушки, которые пройдут отбор, будут готовиться к финальной части фестиваля, их обучат актерскому мастерству, дефиле, сценической пластике, а также проведут тренинги с лучшими психологами, хореографами и стилистами. Обладательница титула "Мисс Москва" примет участие в Национальном фестивале красоты и талантов "Краса России-2019".

Фото: Пресс-служба

На ВНДХ, в павильоне номер 69,  в рамках IV ежегодного международного фестиваля искусств "Вдохновение" с 20 по 29 июля 2018 года будут показывать спектакль известного на весь мир проекта – немецко-швейцарской театральной группы Rimini Protokoll под названием "Situation Rooms". Это иммерсивный проект, в основу которого лег большое социальное исследование-эксперимент. В нем рассказываются истории двадцати человек из разных стран, которым пришлось столкнуться с войной. Зрители смогут погрузиться в атмосферу происходящего, встав на место героя.  

В Культурно-выставочном центре Гранатный двор откроется выставка лучших произведений классиков современного поп-арта Энди Уорхола, Тома Вессельмана, Роя Лихтенштейнн, Алекса Каца и Патрика Нагеля. Поп-арт – можно сказать, последний "большой стиль" в современной истории искусства, возникший как антипод "непонятному" абстракционизму. Выставка продлится до 20 августа.

На ВДНХ начнет свою работу четвертый международный фестиваль искусств "Вдохновение". В этом году заглавная тема – театр. Все пространстов будет так или иначе задействована театрализованными представлениями из Европы. В специальной программе фестиваля театр встретится еще с одним великим искусством – кино. Фильмы, которые вошли в программу "Сцена. Экран. Реальность" – это актуальные произведения, демонстрирующие разнообразные пересечения театральной практики и кинематографа, от документальных до примеров использования специфических методов организации театрального действия, перенесенных на экран. Кинопоказы будут проходить в Доме культуры ВДНХ (павильон № 84). Вход свободный. Фестиваль продлится до 5 августа.

Фото: vdnh.ru

В Главclub green concert с большим концертом выступит группа "Мастер". Зрителей помимо лучших хитов ожидает премьера новых песен. Творческий путь коллектива – это фестивали и гастроли, записи и коллаборации. Это своего рода энциклопедия российского хеви-метала, состав часто менялся, и поиграть здесь успели многие известные музыканты.  Но группа жива по сей день и готовиться выпустить девятый студийный альбом.

В музейно-выставочном комплексе Московской области "Новый Иерусалим" в рамках проекта Московской областной филармонии "Высокое искусство в малых городах Подмосковья" при поддержке Министерства культуры Московской области пройдет Музыкальный open-air фестиваль "Новый Иерусалим. Лето. Музыка. Музей". Программу фестиваля откроет оркестр Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко под управлением заслуженного артиста России, лауреата Премии Москвы и национальной театральной премии "Золотая маска" Феликса Коробова.С оркестром выступят артисты Московской областной филармонии: великолепные оперные певцы, лауреаты международных конкурсов Алина Яровая (сопрано), Максим Сажин (тенор), Павел Баранский (баритон), а также один из самых прославленных хоровых коллективов России с более чем полувековой историей – Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова (художественный руководитель и главный хормейстер – Николай Азаров).

На дизайн-заводе Flacon пройдет Italian summer weekend. На открытой площадке посетителей ждет масштабная ярмарка итальянских товаров, кулинарные изыски и куча самых разных событий:  тематические мастер-классы, лекции, дегустации, уроки итальянского языка, конкурсы, музыка и многое другое. Вход свободный.

Фото:facebook.com/italianweekmarket

В Зеленом театре Парка им.Горького пройдет концерт памяти Михаила Горшенева, лидера группы "Король и шут". На сцену выйдут друзья и соратники музыканта, а также родной брат Михаила – Алексей Горшенев.

21 июля, суббота

В СК "Олимпийский" пройдет финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии. На ринге встретятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик. Ставки высоки: на кону четыре чемпионских пояса – по два от каждого из боксеров. Также этот бой, который называют "Лучший против Лучшего", выявит обладателя первого в мире Кубка Мохаммеда Али и звания абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.  

Мурат Гассиев. Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Plummer

На пляже "Малибу" на Пироговском водохранилище состоится Фитнес-фестиваль. Гостей ждут выставка машин, силовое шоу, дегустация спортивного питания, открытый ринг от клуба "Ударник", шоу и конкурсы, мастер-классы от международной workout-команды, лекции по диетологии, выступление танцевальной студии KvartalDance, яхтинг и регаты от Sportflot, групповые тренировки от фитнес-клубов, а также конкурс бикини, где примут участие чемпионки мира и России.

В Парке искусств "Музеон" пройдет Ahmad Tea Music Festival – восьмой однодневный фестиваль британской музыки. На сцену выйдут шесть групп. Хейдлайнер – группа Biffy Clyro, также отыграют свои сеты Circa Waves, Sundara Karma, Wolf Alice, Tom Grennan и Miles Kane. Организаторы отмечают: "Мы решили пересмотреть подход к лайнапу фестиваля. В этом году у нас стало в два раза больше красивых и разноплановых групп. Мы считаем, что хорошей музыки в Москве должно быть как можно больше!".

Фото: vk.com/ahmadteafestival

22 июля, воскресенье

На подмосковном автодроме Moscow Raceway пройдет второй этап международной гоночной серии Moscow Classic Grand Prix. Уже заявлено более сотни участников и десяток команд. Помимо россиян выступят спортсмены из Германии, Израиля, Латвии, Украины и Белоруссии. В рамках этапа состоятся квалификационные заезды и восемь гонок, в которых будут разыграны комплекты медалей для более чем 15 зачетов, в том числе Москвич 2 000, Волга, Волга 406 и Волга ГАЗ-21, Жигули 1300, 1600 и Жигули-Плюс, Формула Мондиаль (советские автомобили с открытыми колесами "Эстония 21").

23 июля, понедельник

Летние балетные сезоны в РАМТе продолжаются. В понедельник покажут спектакль "Золушка". Это знаменитая сказка Шарля Перро в великолепной музыке Сергея Прокофьева. Захватывающая история Золушки, которую злая мачеха превратила в служанку и которая с помощью доброй феи обрела заслуженную счастливую судьбу, подтверждает, что добро, красота и любовь по-прежнему побеждают все невзгоды. "Золушка", созданная Сергеем Прокофьевым уже в зрелом возрасте, принадлежит к важнейшим творениям композитора. Сам великий творец писал: "Для меня очень важно, чтобы балет "Золушка" получился наиболее танцевальным, чтобы танцы вытекали из сюжетной канвы, были разнообразными и чтобы артисты балета имели в достаточной мере возможность потанцевать и показать свое искусство".

Фото: ramt.ru/plays/play-18

24 июля, вторник

В Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке выступит Ксения Коломбатцкая и ее группа. Ксения – молодая и амбициозная певица с интересным тембром голоса, автор и исполнитель песен. Основные жанры – соул и лирика. Она на сцене с 4  лет и с тех пор стала дипломантом и лауреатом множества конкурсов и фестивалей, успела поучаствовать в вокальном проекте "Главная сцена" и завоевать Гран-при международного фестиваля мультиформатной музыки Emporio Music Fest.

25 июля, среда

В "Крокус Сити Холле" покажут спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" в постановке Сергея Безрукова. В основу легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников. "Этот спектакль – дань памяти Владимиру Семеновичу Высоцкому, его исповедальному творчеству, – поясняет Сергей Безруков. – Такие вроде бы пафосные слова, но теперь он уже действительно легенда. Мое и более старшие поколения выросли на его песнях. В моем детстве у всех в доме были его пластинки, и не знать и не любить Высоцкого было как-то странно. И теперь многое зависит от нас, будут ли его помнить наши дети и те, кто придет после нас. Большинство из тех, кто исполняет песни Высоцкого в нашем спектакле, – это уже другое поколение, молодые люди, которые родились и выросли после смерти Высоцкого и после развала СССР. Для меня было важно, чтобы они пропустили через себя Высоцкого: его потрясающую искренность, его нерв и эмоциональный накал, его песни и стихи".

Фото: Пресс-служба

26 июля, четверг

На сцене отеля St. Regis Москва Никольская даст концерт джаз-фанк певица ASET и ее музыканты. Ее творчество – микс из разных стилей и жанров, от поп-музыки до фанка, соула, джаза, блюза и даже рока. ASET  – участница 2-го сезона шоу "Голос" на Первом канале, шоу "Главная Сцена", а так же "Большой джаз" и "Романтика романса" на телеканале Культура, хэдлайнер международных фестивалей. Певица регулярно выступает на лучших площадках России и за рубежом.

В Культурном Центре им. И.М. Астахова состоится официальная премьера спектакля Дмитрия Бикбаева "Ленинград 42/59". Спектакль поставлен по мотивам пьесы Алексея Арбузова "Мой бедный Марат". Действие, происходящее на сцене, не покажется рассказом о далеких событиях, игра актеров, декорации, эмоции, врывающиеся в душу, станут телепортом в то время. И каждый человек в зрительном зале ощутит настоящие чувства и переживания героев, страх и ужас, которые превращают гостей спектакля не в сторонних наблюдателей чужой жизни, а соседями, которые так же проходят испытаниях тех леденящих сознание дней. Взрывы заставляют вздрагивать, а трогательные моменты вызывают искренние слезы сопереживания. Постановка уникальна музыкальным сопровождением – оно создано специально для спектакля молодыми композиторами симфонического оркестра Арт-платформы Культурного Центра им. И.М. Астахова, на протяжении всего действа звучит вживую в исполнении авторов. 

В спортивном комплексе "Лужники" пройдет гастрономический фестиваль Taste of Moscow. Участники мероприятия – лучшие рестораны, ведущие шеф-повара, компании, представляющие продукты, напитки, товары и услуги премиум-класса. Гостей ждут более 200 интерактивных площадок, кулинарных мастер-классов и дегустаций, развлекательная программа и игровые зоны.

Фото: vk.com/tastefestival

В кино выходит блокбастер "Миссия невыполнима: Последствия" с Томом Крузом в главной роли. Неутомимый герой Итан Хант вместе со своими соратниками вновь в гуще событий. Ему вновь предначертано переступить через свои возможности и все же успешно завершить, казалось бы, невыполнимую миссию.

20 июля 2018, 11:12

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