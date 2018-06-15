Главные события Москвы 15 по 21 июня 2018 года

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

"Стыдно мне": беременная Кудрявцева сделала заявление
"Не можем быть вместе": Егор Крид поставил точку в отношениях с Дарьей Клюкиной
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
партнеры
Пятница 15 июня
Лента новостей
13:40
Ведущая Андреева оголилась в новостях
13:19
Столичные метростроевцы идут на рекорд
12:39
Москва готова обеспечить заявленный темп реновации
12:31
Ростовского врача лишили работы за смерть новорожденного
12:28
Раздетый мужчина вогнал Тимошенко в краску
12:24
"Отработала ртом": выходка бессовестной Волочковой довела до тошноты
12:14
В центре Москвы нашли клад
11:56
Застрявший в любовнице муж попался с поличным
11:50
"Это очень мерзко": молодой жене Этуша ответили на ее жестокость
11:47
Знаменитый российский ученый умер в возрасте 100 лет
11:40
Красотка-архитектор бросила Брэда Питта ради миллиардера
11:25
Обнаружено неожиданное средство от рака
11:10
"Дайте водки": Шнуров об уходе на пенсию
11:03
Расплывшаяся Долина отказалась от диет
10:58
Запад в экстазе от старта ЧМ-2018
10:54
Новые тренды на рынке недвижимости
10:29
Известный музыкант умер после продолжительной болезни
10:26
Неожиданная причина развода Джоли с мужем-актером
10:20
В Уфе на стоматолога упали футбольные ворота
10:09
Как заработать на финансовом рынке
10:01
Опубликованы кадры с места захвата заложников в Новокузнецке
09:53
Дана Борисова рассказала о провале из-за Игоря Крутого
09:48
"Это все Бузова": в Сети раскрыли секрет успеха сборной России
09:46
Фура смяла три легковушки под Нижним Новгородом
09:38
Два екатеринбуржца наворовали мобильных телефонов на 1,5 миллиона
09:22
Звезды яростно болели за сборную России
09:08
Украина бьется в истерике из-за отдавшего Крым России Трампа
09:02
ЦБ отозвал лицензию у крупного российского банка
08:50
Россиянин бурно радовался голу сборной на ЧМ и попал в реанимацию
08:27
Режиссер объяснил скандал с Робби Уильямсом на открытии ЧМ-2018
08:23
Разъяренная Пугачева – Малахову: Тварь, сволочь, подонок!
08:18
Футболист Головин сбежал от срамоты в "Пусть говорят"
22:05
Вышедшая из тени Шурыгина стала жертвой нападения
22:03
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
22:01
Найдены плюсы повышения пенсионного возраста
21:45
Названа главная задача сборной России на матче с саудитами
21:39
В Сеть слили интимные фото известной певицы
21:33
Семенович обдурила всех своей грудью
21:25
Пугачеву и Галкина охватило массовое безумие
21:23
Найдена неожиданная польза веры в Бога
21:01
Квартиры и дачи: Говорухин оставил многомиллионное наследство
20:40
На северо-западе Москвы загорелось кафе
20:36
Евросоюз подготовил санкции против США
20:33
Россиян перепугали резким повышением цен на продукты
20:09
Как Россия громила саудитов на чемпионате мира
19:55
Какая боль: Россия унизила саудитов в первом матче ЧМ-2018
19:52
Запад устроил грязную провокацию в день открытия ЧМ-2018
19:50
Напавший на полицейского пьяный дебошир отделался штрафом
19:46
Лорак погрязла в миллионных долгах
19:39
Дзюба забил третий гол в ворота сборной Саудовской Аравии
19:32
В Башкирии умер игравший с газовым баллончиком школьник
19:14
Трагедия Алана Дзагоева на ЧМ-2018
19:11
Трамп внезапно признал Крым российским
19:03
Писатель Лукьяненко и бизнесмен Дымов запустили сайт "За Собянина"
19:02
Показавшему средний палец Уильямсу заплатили как Пугачевой
18:49
Денис Черышев увеличил отрыв сборной России от команды Саудовской Аравии
18:40
Что думают в "Единой России" о пенсионной реформе
18:17
Первый гол ЧМ-2018 забил россиянин Юрий Газинский
18:09
Максакова с болью вспомнила о Говорухине
18:06
Красавица Аида Гарифуллина затмила Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018
18:00
Россиянам пообещали повышение пенсионного возраста до 80 лет
17:59
Дождались! – Путин объявил об открытии чемпионата мира в России
17:45
63-летний Владимир Кузьмин разводится с молодой женой
17:24
"Единая Россия" займется пенсионной реформой
17:20
Беременность любовницы шокировала 70-летнего актера
17:19
Пенсионерка из Москвы стала звездой бразильского ТВ (видео)
17:06
Машков удивил некрасивым поступком после смерти брата
17:03
Самые колоритные болельщики чемпионата мира по футболу
16:54
Курсу доллара предрекли резкий скачок
16:53
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
16:49
Назван состав сборной России на матч с Саудовской Аравией
16:31
Кудрин ликует: наконец-то повысили пенсионный возраст
16:14
Из-за ЧМ-2018 Россию втянули в гей-скандал
16:06
В Волгограде выжил сбитый электричкой пешеход
15:53
Под Москвой насмерть сбили велосипедиста
15:49
У Владимира Машкова умер брат
15:35
Сирота из зависти зверски убил одноклассницу
15:30
Жестокое избиение беспомощного мужчины в Москве попало на видео
15:27
Сияющая Волочкова рассекретила новую любовь
15:06
Джигурда отказался от гражданства
15:04
Попавшую в больницу после секс-скандала Кафельникову обокрала подруга
14:38
Фестиваль цветов пройдет в Москве
14:37
Побрившегося Овечкина подняли на смех
14:37
Барановская утешила оставшегося без Лопыревой Баскова
14:20
В Татарстане с козырька балкона сняли плакавшего 53-летнего мужчину
14:18
Как будет повышаться пенсионный возраст в России
14:09
"Болезнь его достала": друг откровенно о раке Говорухина
14:05
Пугачева поставила жесткое условие уехавшей Орбакайте
13:58
Кремль о секс-инструкции к ЧМ-2018: Россиянки сами разберутся
13:43
Сборную России обязали выиграть на старте ЧМ-2018
13:43
Правительство заявило о повышении налогов
13:35
Под Псковом нашли тела пенсионера и его сына
13:19
Лишившийся волос Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
13:18
Audi RS7: быстрее ветра
12:50
Всесильный друг Киркорова с позором проиграл суд малолетней дочери
12:50
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста
12:46
Смерть Говорухина стала шоком
12:35
Метро Москвы изменит режим работы из-за ЧМ
12:30
Ахеджакова о покойном Говорухине: Он очень изменился
12:22
Россиянин нанял киллера для убийства матери
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

СМИ: Умер Станислав Говорухин
Распутную жену Стоянова сношали прямо на улице
Беременность любовницы шокировала 70-летнего актера
Ахеджакова о покойном Говорухине: Он очень изменился
Как будет повышаться пенсионный возраст в России
Володин: Станислав Говорухин умер
Lifestyle

Главные события Москвы 15 по 21 июня 2018 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Москва в ближайшие дни – это не только футбол. О том, куда можно сходить, чтобы интересно провести время, как обычно расскажут Dni.Ru.
прочитано 170 раз

15 июня, пятница

В помещении бойлерной Московского хлебозавода №9 в рамках фестиваля новой музыки SOUND UP состоится концерт известной исландской певицы Эмилианы Торрини (Emiliana Torrini) c оркестром The Colorist Orchestra. Звезда инди-поп-сцены известна, прежде всего, своим абсолютным хитом "Jungle drum", прогремевшим на весь мир. Музыканты приедут поддержать Сборную Исландии на Чемпионате мира по футболу. Их выступление пройдет за день до первого матча исландской сборной. В первом отделении концерта выступит известная исландская джазовая пианистка Сунна Гуннлёйгс и ее Sunna Gunnlaugs Trio, с огромным успехом выступающее в Европе, США и Канаде.

Фото: instagram.com/sound_up_russia

В ГлавClub Green Concert выступит "Ольга Арефьева и Ковчег". Ольга получила широкую популярность еще в 90-х, однако по сей день может похвастаться хорошей плодотворностью. Многогранный талант рождает разноплановые песни с необычными, но цепляющими чем-то неосязаемым текстами. Погрузиться в эту уникальную атмосферу можно будет лично.

16 июня, суббота

В ARTPLAY начнет работу мультимедийная выставка "Ван Гог. Письма к Тео". Переписка с братом Тео охватывает два больших периода, голландский и французский, на которые распадается жизнь и творчество Ван Гога. Озвучивает письма спортивный комментатор и актер Василий Уткин. Посетители не только увидят все картины Ван Гога, написанные им в каждый из периодов его творчества – в Нидерландах, в Париже, в Арле, в Овер-сюр-Уаз – но и услышат историю, рассказанную в письмах от первого лица. Выставка продлится до 16 сентября.

Фото:vk.com/public41851890

В Yota Arena состоится большой концерт группы "Leonid & Friends". На данный момент это уникальный коллектив из 11 человек, каждый из которых является тщательно подобранным, высокопрофессиональным музыкантом. Этот проект – посвящение популярной американской джаз-рок группе Chicago. Музыка был с восторгом принята в сети. Американский музыкальный критик Фил Трэйнор так сказал про альбом Chicagovich: "Никто не ожидал, что русские могут исполнять американскую музыку лучше, чем наши музыканты".

В Театре Наталии Сац покажут спектакль "Путешествие незнайки". Герои замечательных книг Николая Носова запели и затанцевали в этом веселом спектакле для маленьких зрителей. Незнайка и Знайка, Синеглазка, Цветик и прочие обаятельные "коротышки" отправятся в путешествие на воздушном шаре, где они успеют пережить удивительные приключения и лучше узнать друг друга. Стихи, загадки, смешные скороговорки и веселые песенки вместе с героями сказки с удовольствием повторяют и юные зрители.

17 июня, воскресенье

В Adrenaline Stadium состоится VII Благотворительный танцевальный марафон "Лучшие друзья". Мероприятие помогает стереть границы между людьми с инвалидностью и без: здесь и те, и другие танцуют, знакомятся со звездами и веселятся вместе.  С 12:00 до 20:00 гостей ждут мастер-классы от лучших хореографов страны (Евгений Папунаишвили, Алина Шадрина), конкурсы и выступления звезд эстрады: Глюк’oZa, Владимира Левкина ("На-на"), вокальной группы "Пятеро", Ромади Кагита (участницы проекта "Артист" на "Россия-1"), Ива Набиева (победителя шоу "Успех" на СТС) и многих других. Также будут проводиться арт-занятия и творческие мастерские, игры, конкурсы, розыгрыши и активности, которые ведут популярные ведущие.

Фото: instagram.com/bestbuddiesrussia

17 и 18 июня в Театре на Юго-Западе покажут мистический триллер "Игроки" по мотивам одноименной пьесы Н.Гоголя. Смена времен и эпох, непреодолимое и неизменное желание человека иметь все и сейчас. Это история, где стираются границы реального и потустороннего мира. Где главная валюта – это человеческая жизнь.

Фото: listim.com/posts/36

18 июня, понедельник

В "Союзе Композиторов" вечер пройдет под знаменем проекта "Tablao Flamenсo". Это клубный вариант представления фламенко во всех трех его формах: cante (пение), baile (танец), guitarra (гитарное искусство), где публика и артисты существуют в едином пространстве бара. Формат Таблао – это постоянные еженедельные концерты фламенко, постоянная публика, любящая и понимающая это искусство, и постоянное, активное существование фламенко в культурной жизни Москвы.

19 июня, вторник

В Школе современной пьесы покажут постановку "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное". Евгений Гришковец и Иосиф Райхельгауз некогда придумали интересные сюжеты и раздали их артистам, чтобы те разыграли их своими словами. Получились сценки – веселые, лирические, смешные, парадоксальные, но совсем не связанные между собой. Но есть такое место, где в одно время собираются совершенно разные люди, которые выясняют отношения, назначают встречи, празднуют что-то, ждут кого-то, знакомятся, обсуждают дела. Это – ресторан. Так что место действия спектакля "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное" – ресторан "Зимний Эрмитаж", за накрытыми столиками которого и раскручиваются сюжетные линии. Готовых реплик нет – актеры придумывают их на ходу. А потому у зрителей складывается полное ощущение, что они подслушивают, подсматривают и не записывают.

Фото: neglinka29.ru

20 июня, среда

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Magic of music". По сюжету молодой человек одновременно влюблен в двух сестер – вот такой необычный любовный треугольник. Зрителей ждет магия чувств всепоглощающей любви. История рассказана искренне и красиво, любовные перипетии разворачиваются на фоне прекрасной музыки, написанной специально для этой постановки. В ней волшебным образом переплетаются и родные русские мотивы, и зажигательные ритмы латиноамериканских танцев, и наполненные романтикой мелодии Парижа.

Фото: rfcda.ru

На сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится Юбилейный вечер Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. Это старейшая балетная школа России. Первая в нашей стране и одна из лучших профессиональных школ мира, которой исполнилось 280 лет со дня основания. За это время Академия внесла бесценный вклад в мировое хореографическое образование, сумела сохранить и развить традиции, накопленные поколениями танцовщиков и педагогов, завоевала признание миллионов поклонников балета.

21 июня, четверг

В ГлавClub Green Concert выступит группа "Чичерина". Юлия Чичерина – одна из главных звезд так называемой "новой волны уральского рока", которая была участником первых "Нашествий", фигурировала в популярном саундтреке к "Брату 2" и записала с группой "Би-2" суперхит "Мой рок-н-ролл". Сейчас певица полностью обновила состав одноименной группы, много путешествовала, иногда снималась (или пела) в кино, записывала новые песни злободневной тематики, посвященные войне и миру. В прошлом году группа отметила 20-летие.

Юлия Чичерина. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

В кино выходит фильм "8 подруг Оушена". В ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Сара Полсон и другие. Дебби Оушен разработала план величайшего ограбления. Для осуществления замысла – завладеть 150 миллионами долларов в бриллиантах прямо с шеи всемирно известной актрисы Дафны Клюгер – она вместе с старой "коллегой" Лу Миллер собирает команду уникальных специалистов.

15 июня 2018, 13:26

комментарии

Политика

Трамп внезапно признал Крым российским
Душащий Крым Эрдоган сделал Путину странное предложение
ЧМ-2018: гвоздь в крышку гроба "Большой семерки"
Оголодавшая Савченко молит Путина о пощаде

Шоу-бизнес

Ведущая Андреева оголилась в новостях
Помолодела и похудела: роскошную Пугачеву приняли за подростка
Сам от себя в шоке: тайный ухажер выдал данные о романе с Фриске
"Отработала ртом": выходка бессовестной Волочковой довела до тошноты

Проишествия

Жестокое избиение беспомощного мужчины в Москве попало на видео
В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила
Театр Джигарханяна сотряс новый скандал

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала о провале из-за Игоря Крутого

Телеведущая дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Неожиданная причина развода Джоли с мужем-актером

Бывший супруг раскрыл многолетнюю тайну
Шоу-бизнес

Расплывшаяся Долина отказалась от диет

Певица ищет новый способ похудения
Шоу-бизнес

"Отработала ртом": выходка бессовестной Волочковой довела до тошноты

Балерину сняли за интимным занятием

Гороскоп

Семенович обдурила всех своей грудью
Беглец Ургант присматривается к Америке после поездки в Израиль
Исход чемпионата мира по футболу предрешен
Астрологический прогноз с 11 по 17 июня

Фоторепортажи

Как Россия громила саудитов на чемпионате мира
Красавица Аида Гарифуллина затмила Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018
Самые колоритные болельщики чемпионата мира по футболу
Барановская утешила оставшегося без Лопыревой Баскова

Спорт

Какая боль: Россия унизила саудитов в первом матче ЧМ-2018
Запад устроил грязную провокацию в день открытия ЧМ-2018
Трагедия Алана Дзагоева на ЧМ-2018
Показавшему средний палец Уильямсу заплатили как Пугачевой

Регионы

Сирота из зависти зверски убил одноклассницу
Да будет свет: Крым приходит в себя после жуткого блэкаута
На Крымском мосту произошла трагедия
Аномалия на Сахалине массово убивает рыбу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru