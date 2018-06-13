Как выбрать платье на выпускной

Выпускной – пожалуй, самый долгожданный, грустный и первый взрослый праздник одновременно. Каждый потом еще не раз будет вспоминать школу и этот день, и конечно просматривая фото с этого торжества. Чтобы снимки вас радовали и через 10, и через 20 лет, разберемся как пойти на выпускной от прически до наряда.

Специалист по нарядам, fashion-стилист и основатель онлайн-школы Polistyle Ольга Смит рассказала Dni.Ru, как правильно выбрать платье на выпускной.

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе платья – это фактура и ткань. "В этом сезоне очень актуальны прозрачные ткани, если решите выбрать платье в таком формате, то не стоит делать так, как предлагает нам подиум, носить без нижнего белья. Обязательная деталь – комбинация", – пояснила стилист.

Тема космоса не утихает второй сезон подряд, в этом сезоне тренд космос появился в новой интерпретации, сейчас вы можете выбрать струящуюся металлизированную ткань для своего платья. Как никогда подойдут для этого вечера пайетки. В таком платье вы будете блистать. Важно, чтобы наряд был лаконичным по фасону. В качестве "изюменки" допустим разрез.

Каких тканей стоит избегать? В первую очередь это фатин. "Его носили и переносили все кому не лень, поэтому сейчас материал только не актуален, но и превратился в антитренд. Вряд ли через 10 лет вы будете в восторге от своего "прицескиного" платья из кучи слоев юбок в пол", – предостерегает Ольга Смит.

На втором месте "запрещенных" тканей для выпускного – бархат. Он всегда придает возраст. "Вы молоды, красивы вам это портить ни к чему, в бархатном платье современного кроя может пойти ваша мама", – советует эксперт.

Осторожно нужно быть и с гипюром. Этот материал может "удешевить" образ во много раз, а это тоже ни к чему. Выпускной – первое мероприятие, где мы можем себя почувствовать взрослыми элегантными леди с хорошим вкусом, поэтому и выбирать стоит те материалы, которые бы надела разбирающееся девушка

Совет от Ольги Смит: если вы захотите выбрать платье из тонких струящихся тканей, например, шелка, то тело должно быть идеальным, как и нижнее белье! Такие ткани выделяют каждую складку и каждый шовчик, и уж тем более нижнее белье не должно перетягивать живот или область на спине. Нижнее белье не должно быть с кружевом. А если у вас светлый наряд, то выбирайте комплект телесного цвета. И никаких силиконовых лямок!

Актуальные фасоны платьев

Главный фаворит выпускных балов, конечно же, платье в пол. Оно может быть строгим и закрытым, или же с волнующим разрезом. Главное, пусть оно будет не пышным. Тогда платье будет смотреться идеально вне времени.

Еще один актуальный фасон – бандо. Открытые плечи всегда смотрятся изящно и очень женственно. С таким платьем идеальны длинные серьги и маленький клатч.

Воланы и оборки – тренд нынешнего сезона. Если хотите произвести впечатление, выбирайте сложные оборки и элементы, например, большой бант-узел на груди. Но помните: ткань должна быть соответствующая, которая держит свою форму.

Очень элегантно на выпускном будет смотреться платье-смокинг, особенно если дополнить наряд босоножками с тонкими ремешками. "Если хочется совсем непохожего наряда, наденьте белый смокинг с брюками. Под пиджак можно надеть прозрачный кружевной топ или майку с пайетками, дополнив образ моносерьгой, элегантной сумкой и босоножками. Вы будете первой леди на корабле", – считает Ольга Смит.

Актуально и креативно смотрится ассиметричное платье, а также наряды с бахромой. "Даже если вы выберите платье простого кроя с бахромой, то оно будет смотреться по вечернему. Здесь главное подобрать правильные серьги, сумку и туфли, тогда успех гарантирован! Хотите в образ добавить дерзости и строгости, подберите к такому платью пиджак. Да-да, именно пиджак, а не жакет, потому что он должен быть как-будто с мужского плеча, удлиненный и не приталенный. В таком наряде все будут думать, что вы собирали образ со стилистом", – советует она.

В этом сезоне очень актуальны пастельные тона, особенно лиловый. Для тех, кто любит яркие цвета, стоит присмотреться к бирюзовому и ультрафиолетовым оттенкам. Осторожно нужно быть с красным цветом. "Он не для всех. Может как облагородить, так и удешевить свою хозяйку, – поясняет стилист. – Если любите розовый, то пусть это будет или яркая фуксия, или припыленный цвет, розовый в классическом исполнении придает инфантильности, которая совсем ни к чему. Под запретом черные, серые тона, достаточно нам наших див на красных дорожках, которые кроме черного не умеют подбирать наряды".

Совет от Ольги Смит: если у вас простой крой платья или простой цвет, то дополните образ аксессуарами в виде современных браслетов, сумки и даже очков. Только не надевайте жемчуг, скорее всего он будет из маминой шкатулки, а значит неактуальный и ничего хорошего к образу не привнесет, если конечно, не стоит задачи создать ретро.

Сколько стоит бальный наряд

В популярных интернет-магазинах найти нарядное платье можно совсем за небольшие деньги. Так, например, коктейльные платья до колен стоят от 5000 рублей. Незатейливое платье в пол в виртуальном магазине обойдется уже в 10-15 тысяч рублей. За 27-35 тысяч рублей есть шанс купить интересное вечернее платье хорошего кроя от молодого дизайнера или с лейблом популярной марки масс-маркета. Если душа лежит исключительно к престижным брендам, то тут, разумеется, все зависит лишь от пожеланий самой выпускницы и возможностей ее родителей. Можно подобрать варианты и за 75 тысяч рублей, и за 180, и почти за полмиллиона.

Но если тратиться на роскошный наряд для одного вечера не хочется, то выход один – аренда. Как пояснили Dni.Ru в студии проката платьев YesDress, в большинстве случаев аренда вечернего туалета составляет 1/4 от стоимости наряда в магазине, причем в сумму проката уже включена оплата химчистки. Арендатору остается лишь вернуть платье в целости: без повреждений, разрывов ткани, зацепок. Если ремонт одежды все же потребуется, оплата происходит за счет арендатора.

В день, когда арендатор забирает платье, кроме арендной платы также оставляется залог. "В случае необходимости, ремонт вычитается из этой суммы, а остаток возвращается. Если же платье испорчено так, что его не возможно восстановить – сильный прожог, очень заметные затяжки, серьезные разрывы ткани не по шву – арендатору придется выкупить платье. Оценочная стоимость каждого платья прописывается в договоре", – рассказала управляющая прокатом YesDress Марианна Рассказчикова.

Сегодня в аренду можно найти практически любое платье и на любой кошелек: от 1500 рублей вечернее платье no name до 15 000 руб и более – за платье известного бренда. Причем, найти платье мечты арендные компании помогут даже за сутки до мероприятия. "Единственное нужно понимать, чем масштабнее событие, и чем больше людей принимают в нем участие, тем меньше вариантов платьев остается на последние дни. На Венский бал или на выпускные, например, платья начинают бронировать за 3-4 месяца до мероприятия, а некоторые модели резервируют за полгода", – предупредила она.