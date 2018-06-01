Фэншуй для привлечения второй половинки

Встретить мужчину, который станет вашей второй половинкой, – большое счастье. Многие женщины безуспешно стремятся к этому многие годы, а некоторым удается найти идеальную пару, не прилагая никаких усилий. Между тем каждый человек в силах внести радостные перемены в личную жизнь, просто изменив энергетику жилища.

Секретами того, как привлечь свою половинку при помощи фэншуй, делится парапсихолог Елена Мифф.

Избавляемся от прошлого

Любимый человек – дорогой и для многих долгожданный гость, и необходимо хорошо подготовиться к его встрече. По правилам фэншуй это означает, что нужно очистить свой дом от энергетики прошлого, то есть от всего, что напоминает вам о былых неудачах, бывших партнерах и несчастливых отношениях.

В дом не придет ничего нового, пока вы не освободите для него место. Поэтому постарайтесь выделить полку в шкафу и пространство в ванной комнате, которые займут вещи вашей половинки. Кладите две подушки, когда ложитесь спать. Вы должны поверить в то, что желаемое случилось – такая вера сама по себе является магнитом для привлечения любимого мужчины.

По фэншуй нужно правильно подготовить дом перед привлечением положительной энергии. Это означает, что из него нужно убрать все, что для вас символизирует одиночество. Найдите пару для статуэток и вазочек, снимите картины, которые навевают грустные мысли или изображают одиночные предметы. Лучше всего украсить стены изображением пионов – эти цветы с древности считаются одним из самых сильных любовных талисманов и благоприятствуют счастливым отношениям. А если вы ищете не только любви, но и материального благополучия, поставьте в комнате круглый аквариум с двумя золотыми рыбками разного пола.

Важной деталью интерьера с точки зрения фэншуй являются зеркала. Они способствуют циркуляции энергии, и это очень хорошо: ведь если энергия застаивается, перемены в жизни случатся нескоро. Зеркала следует заключать в рамы и размещать так, чтобы они не находились напротив дверей, кроватей и отражающих поверхностей.

Фэншуй в спальне

Спальня имеет важное значение в отношениях двух любящих людей, поэтому ей следует уделить особое внимание. Согласно правилам фэншуй, эту комнату следует оформлять в теплых и светлых тонах, например, в персиковом, бежевом, кремовом. Постель же, наоборот, должна привлекать внимание, поэтому для нее можно выбрать насыщенные и страстные тона: алый, винный, оранжевый. Кровать нужно размещать изголовьем к стене так, чтобы "ногами" она не выходила на двери. Хорошо, если ее корпус будет массивным – это символизирует основательность, надежность и прочность отношений. Лучше всего, если она будет двуспальной.

Зоной любви в традиции фэншуй является дальний правый угол от входа в комнату. В этом месте можно устроить своеобразный алтарь и собрать там все атрибуты, обозначающие счастливое взаимное чувство, например, поставить парные статуэтки или повесить картину с изображением двух пионов.

По китайской традиции привлечь любовь помогают кристаллы, поэтому их также нужно разместить в зоне любви. Кроме этого, можно повесить в спальне хрустальную люстру или прикрепить натуральные кристаллы к обыкновенным стеклянным светильникам.

Очень важно, чтобы в спальне было правильное освещение, позволяющее в любой момент создать романтическую обстановку. Повесьте на стены матовые бра, расставьте свечи и почаще зажигайте их. Пусть на теплый мерцающий огонь к вам поскорее заглянет тот, кто сумеет прогнать ваше одиночество.