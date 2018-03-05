Найден неожиданный способ победить голод

Британские биологи назвали фрукт, который имеет тот же набор белков и витаминов, что и некоторые виды мяса. Это джекфрут или хлебное дерево.

Специалисты уверены, что этот экзотический плод способен решить проблему голода во многих государствах с продовольственным кризисом. Они считают, что джекфрут способен не только заменить многие виды злаковых, но и составить конкуренцию по своей энергетической ценности свинине.

По данным экспертов, в семенах хлебного дерева содержится большое количество химических элементов, необходимых для полноценного функционирования организма: железо, белок и кальций. При этом запах и вкус джекфрута ужасны – хлебное дерево источает запах гнилых овощей и для употребления в пищу годится лишь частично, сообщает портал Inquisitr.com.

Исследователи считают, что, несмотря на это, джекфрут станет уникальным средством для решения проблемы голода во многих странах мира. Готовить эти плоды можно разными способами: жарить, тушить и употреблять в качестве компонента для салатов. Сейчас ученые заняты решением проблемы хранения экзотических фруктов и насыщения этим продуктом мировых продовольственных рынков.

Джекфрут — вечнозеленое дерево, достигающее высоты 20 метров. Его родиной считается Индия и Бангладеш. Сейчас он наиболее распространен в Юго-Восточной Азии и на Филиппинах. Есть его посадки и в восточной Африке (Кения, Уганда). На островах Океании и в тропиках Нового Света, помимо северной Бразилии и Суринама, джекфрут довольно редок.

Плоды джекфрута – самые большие среди съедобных, произрастающих на деревьях. Длиной 20-110 сантиметров и диаметром до 20 сантиметров, они весят до 34 килограммов.