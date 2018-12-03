"Походный" картофель в золе: в Москве открылся необычный ресторан

Один из самых популярных винных баров столицы, совсем недавно отметивший свое четырехлетие ILikeWine на Покровке, внезапно закрылся. Эта новость могла бы показаться совершенно нелогичной и даже обескураживающей, если бы всего три дня спустя на том же месте не заработал новый, не менее любопытный проект.



У заведения с трудно произносимым названием ХwhyN тот же владелец и идейный вдохновитель – Владимир Перельман (ILikeWine, ILikeGrill, ILikeBar, Beer&Brut и другие). Свое стремительное решение он объяснил просто: захотелось сделать полноценное гастробистро в европейском стиле. Такое, которому пока нет полноценных аналогов в Москве. Да, с риском потерять часть постоянной аудитории. Да, с неизбежными убытками, по крайней мере, на первых порах. Но тем не менее.

И, кажется, он оказался прав – спустя три недели после открытия в ХwhyN (на самом деле в названии обыгрывается выражение "Эксвайн") полно народу.

Что здесь изменилось? В общем – все. Во-первых, в заведении установили европейский принцип работы – с обязательным перерывом посреди дня. Для того, чтобы дать возможность отдохнуть команде и успеть нормально подготовиться к вечерней программе, которая предусматривает свечи и белые скатерти. Во-вторых, здесь действует два меню. Дневное – с 10.00 до 16.00 и вечернее – с 18.30. Но главные изменения коснулись еды – она стала более интересной, элегантной и гастрономичной.

За кухню отвечают Дмитрий Париков и Сантьяго Торрихос. Последний хорошо известен во Франции, успел поработать с легендарными Ги Мартеном в LeGrandVefour и Эриком Фрешоном в LeBistrol, а также открыть собственный ресторан L’AtelierRodier в Париже. Сантьяго – поклонник максимального сохранения исходного вкуса ингредиентов. Он не использует глютен, сахар и животное молоко (только миндальное), аккуратен с жирами и маслом, разумно подходит к термической обработке продуктов.

Меню получилось довольно компактным, каковое и должно быть в гастробистро. Оно почти полностью новое – от ILikeWine уцелела буквально пара позиций. Многое, как и прежде, готовится из-под ножа, а отдается максимально быстро.

Теперь на закуску предлагают, например, страчателлу с кальмарами и ломтиками медовой хурмы, тартар из лосося, который сервируется на половинке обжаренного авокадо и приправляется йогуртом с юдзу и лангустинов на гриле с пакчой и орешками кешью.

В разделе горячих блюд найдутся и гребешки с картофельным соусом и маринованными овощами, и треска с рисом венере, печеными баклажанами и лемонграсом, и говяжья вырезка с ломтиками запеченного в духовке картофеля. Впрочем, внимания определенно заслуживают и самые, казалось бы, простые блюда, такие как сельдерей в темпуре или картофель в съедобной "золе", по вкусу напоминающий тот, что запекают в походном костре.

Десертное меню пока небольшое, но у шеф-кондитера Светланы Пынзарь на него большие планы. Впрочем, нежнейшими ванильными эклерами и воздушным исфаханом с чашечкой отличного кофе можно наслаждаться уже сейчас.

Рядом с ХwhyN также открылся небольшой корнер ‘Ino, где можно попробовать с десяток панини – с анчоусами, прошутто, страчателлой, мортаделлой, ростбифом, хумусом, вялеными томатами, овощами на гриле и многим другим. За эту часть гастрономической программы отвечает Алессандро Фрассика, которому принадлежит одна из самых популярных бутербродных Флоренции. Так что за качество этой непривычной для Москвы разновидности стритфуда можно быть спокойным.

Средний чек – 1500 рублей.

Панини обойдется примерно в 280 рублей за штуку.