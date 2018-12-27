Rixos Saadiyat Island: незабываемое кулинарное путешествие в Абу-Даби

Гармонию отдыха в великолепном дворце с богатым убранством и незабываемого кулинарного путешествия предлагает расположенный на белоснежных пляжах острова Саадиат в Абу-Даби отель Rixos Saadiyat Island. Здесь впервые сочетаются системы all-inclusive и all-exclusive, образуя уникальную концепцию роскошного отдыха.

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ГУРМАНОВ

Прежде чем начать исследовать богатое культурное наследие и достопримечательности столицы Объединенных Арабских Эмиратов, почему бы не отправиться в кулинарное путешествие и не попробовать ароматы со всего мира в одном из многочисленных ресторанов на территории отеля? Здесь можно открыть для себя изысканное разнообразие вкусов, которые гармонично сливаются с жизнью отеля, удовлетворяя предпочтения гостей всех возрастов.

Концепция повседневных обедов с завораживающим видом на пляж представлена в ресторане и снэк-баре People's, который идеально подходит для остановки на освежающий коктейль по а-ля карт меню, в окружении тропической природы. Гостям предлагается разнообразие закусок, алкогольных и безалкогольных напитков, которыми можно насладиться на открытой террасе в течение всего дня.





Вдохновившись влиянием дальневосточных и азиатских веяний, отель приглашает познакомиться со всемирно известной японской кухней в а-ля карте ресторан Aja. Благодаря шоу-кухне Теппаньяки, саке, суши-бару и развлекательной музыке, здесь можно провести незабываемый вечер, полный впечатляющих моментов.

Освежающий бриз от полуденного зноя или созерцание заката с коктейлями в руке, никогда не звучало более привлекательно, чем в баре у бассейна Highlight. Профессиональные бармены мастерски смешивают свои фирменные напитки, а гости в это время расслабляются в комфортной атмосфере бассейна, продолжая вечер под ритмы диджея. Сюда можно придти и ночью: бар у бассейна работает до двух часов.





Воплощение роскошного а-ля карт ресторана на пляже – это Mermaid, где сочетаются турецкая и средиземноморская кухни, блюда подаются на фоне захватывающего вида белоснежного пляжа и моря. Ресторан на пляже – лучшее место для того, чтобы отметить особое событие или просто побаловать себя ужином в райском уголке.

Club House – эксклюзивное место, предназначенное только для гостей, проживающих в роскошных виллах. В интимной атмосфере этого ресторана подают блюда, которые пробуждают все вкусовые чувства. Сюда можно придти в течение всего дня и вечером для того, чтобы насладиться, в том числе, прохладительными напитками и коктейлями.





Для особых случаев – ресторан L'Olivio, источающий теплые и харизматические ароматы Италии. Здесь предлагаются восхитительная пицца и макаронные изделия для истинных любителей, а также широкий выбор блюд в элегантной, но традиционной атмосфере. В мобильных снэк-киосках можно почувствовать удовольствие от возможности перекусить в удобном формате прямо на ходу или между основным питанием в ресторанах.

А после релаксации в спа-салоне самое время сделать остановку в Vitamin Bar, чтобы утолить жажду, насладиться свежими фруктовыми соками и безалкогольными напитками в комфортной атмосфере. У бассейна с волнами расположился комфортный Aqua Bar, который предлагает выбор легких напитков.





Ну, и наконец, Turquoise – основной ресторан отеля, работающий в течение всего дня. Это – классический шведский стол, предоставляющий уникальную возможность бесконечно экспериментировать с ароматами, созданными под руководством лучших шеф-поваров. Вечером здесь можно насладиться звуками живой музыки или побаловать себя выходным бранчем, на котором представлены различные свежеприготовленные коктейли и шоу-кухня.

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

Расположенный у берегов острова Саадият, спа-центр отеля Rixos Saadiyat Island, вдохновленный турецкими традициями, привлекает ценителей спа со всего мира. Он приглашает погрузиться в уединение и спокойствие. Профессиональная команда экспертов-терапевтов поможет восстановить равновесие в сознании, теле и духе. Спа-центр предлагает программы, рассчитанные на несколько дней, программы на выходные дни и разовые процедуры, которые помогут по-настоящему гармонизировать внутреннее состояние и настроиться на благополучие.





Независимо от времени года, отель позаботится о разнообразной программе развлечений для всех гостей. Развлекательные программы меняются в зависимости от сезона и идеально подходят как для семей с детьми, так и для групп друзей и пар.

Любителей спорта приятно порадует разнообразие спортивных мероприятий: от тенниса до йоги, с полностью оборудованными площадками, как в помещении, так и на открытом воздухе, включая современный спортзал. Для любителей приключений с адреналином представлены разнообразные не моторные водные виды спорта в открытых водах Персидского залива.





Счастливые дети делают счастливыми родителей, а это значит, что в клубе Rixy повсюду сияют улыбки. Детей восхитят дискотека Rixy, кино, охота за сокровищами, игры на пляже и в бассейне, шоу талантов и многое другое.

Неземной красоты площадка, расположенная на берегу острова, олицетворяет идеальное место проведения свадьбы для любых жениха и невесты. Роскошный праздник объединения сердец, проведенный здесь, запомнится на всю жизнь.





Отель предлагает разнообразие площадок для встреч и переговоров, от изысканных ресторанов а-ля карт до роскошных бальных залов, вместимостью до тысячи человек.

Rixos Saadiyat Island - идеальный выбор с безграничными возможностями для тех, кто хочет расслабиться в спокойствии спа-центра, проложить следы на песке вдоль девственного белоснежного частного пляжа, получить всплеск эмоций в аквапарке и вкусно поесть.



