У знаменитой спортсменки во время боя лопнула силиконовая грудь

Несчастье произошло с 32-летней американской рестлершей Шарлотт Флэр. Девушка призналась, что месяц назад из-за этого перенесла операцию.

Об инциденте спортсменка рассказала в интервью Марии Менунос. По словам Шарлотт Флэр (настоящее имя Эшли Элизабет Флиер. – Прим. ред.), во время боя она получила удар в грудь. После этого та как будто схлопнулась.

Девушка надеялась, что просто заменит имплант и покончит с проблемой. Однако даже после операции Шарлотт продолжала испытывать боль в груди и отправилась к врачу, чтобы выяснить причину.

Ситуация оказалась серьезнее, чем спортсменка могла представить. Дело в том, что силикон из лопнувших имплантов растекся и плавал в ее груди и под мышками.

Тогда ей пришлось перенести более сложное хирургическое вмешательство. Врачи выскоблили у девушки остатки силикона. В скором времени спортсменка планирует вернуться на ринг.

Публикация от Charlotte Flair (@charlottewwe) 29 Июн 2018 в 9:06 PDT

Как писали Dni.Ru, ранее в британском городе Донкастер, вскоре после победы на ринге, умер 31-летний боксер Скотт Вестгарт. Спортсмен успел дать интервью и уйти в раздевалку, где ему стало плохо. Мужчину доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

Напомним, в ноябре 2017 года после травмы головы, полученной в бою, скончался 24-летний сальвадорский боксер Франсиско Руис. Юноша потерял сознание и был доставлен в больницу. Врачи четыре дня бились за его жизнь, но спортсмен умер.