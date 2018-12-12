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Lifestyle

Как негативное мышление влияет на судьбу

Фото: www.globallookpress.com
Евгений Идзиковский

Евгений Идзиковский блогер

 Психолог. Специализируется на острых эмоциональных состояниях. Компетенции в вопросах отношений, личной эффективности, устранении страхов и последствий психотравм личности.
Мысль порождает поступок, поступок – привычку, привычка – характер, характер – судьбу. Все мы не раз слышали это изречение, но мало кто задумывался о том, сколько в нем практической значимости. 
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Между жизнью человека и его убеждениями существует прямая связь, ее изучением занимается когнитивная психология. Эксперты пришли к нескольким интересным выводам и доказали, что наш настрой влияет на судьбу.

Мысль является фильтром восприятия

Мы видим мир через призму того, во что верим. Если вы уверены, что люди злые, то будете значительно чаще обращать внимание на события, которые это подтверждают, и отсеивать те, которые могли бы вас переубедить.

Ваши действия всегда согласованы с тем, во что вы верите: говоря себе, что мир полон зла, вы активируете свою нервную систему. Она находится в постоянной "боевой готовности", напряженно ожидая возможности отразить любую опасность. Неудивительно, что рано или поздно вы увидите подвох даже в самом безобидном событии.

Установки "я ничего не могу" или "я могу с этим справиться" также кардинально меняют ваше поведение в той или иной ситуации. Нервная система быстро адаптируется под доминирующие мысли, и если вы знаете, что не справитесь – скорее всего, так и будет. Мозг лишь ищет подтверждение своим мыслям, а если не может легко их найти, то пытается своим поведением доказать себе их правоту.

Фото: www.globallookpress.com

Удивительный факт: женщины, утверждающие, что "все мужики козлы", чаще всего выбирают себе в мужья мужчин невысоких моральных качеств. Потому что одновременно с этим убеждением в их сознании работает другое, логически вытекающее из первого – "только козлы – настоящие мужики". То есть добрый, порядочный, честный человек на подсознательном уровне воспринимается как недостаточно мужественный.

Мысли включают эмоции так же, как чувства запускают мысли

Как только в мозгу всплывает мысль "Меня никто не любит", за ней тут же цепочкой выстраиваются воспоминания или воображаемые ситуации, где вам грустно и плохо. Падает настроение, снижается тонус, пропадает желание к чему-либо стремиться и чего-то достигать. Получается, что мышление напрямую управляет нашей жизнью. Казалось бы, чтобы исправить это положение, достаточно просто не думать "неправильные" мысли и сконцентрироваться на жизнеутверждающих и позитивных установках. Однако реализовать это на деле бывает очень сложно.

Если вы не видите просвета в негативе, лучше всего, не откладывая, обратиться к психологу. Но для случаев, когда вам не надо решать острый вопрос, а просто хочется сделать свою жизнь лучше, существует техника, которая позволяет постепенно уменьшить градус воздействия отрицательных установок.

Как изменить жизнь через мысли

Чтобы что-то изменить, надо сначала понять что именно вы хотите поменять, почему вам нужны эти перемены и на что вы меняете сложившуюся ситуацию. Суть техники состоит в том, чтобы на практике доказать самому себе несостоятельность негативных установок, привить новые и научиться жить в соответствии с ними. Для этого существует четкий алгоритм действий:

Записывайте устойчивые мысли, как только вы их осознали. Это нужно делать в течение нескольких дней, фиксируя любую установку, если она кажется вам негативной. Затем посмотрите, какие из них повторяются, а какие кажутся наиболее значимыми. Возможно, мысли группируются вокруг нескольких идей.

Проанализируйте негативные мысли:

  • как именно они влияют на вашу жизнь;
  • определите, какую роль они играют: являются ли фильтрами восприятия, определяют ли ваше поведение, запускают эмоции или являются самоисполняющимися пророчествами;
  • запишите цепочки мысль-результат для ваших самых значимых убеждений.

Подумайте, на что вы хотите заменить имеющиеся мысли и их результаты. Единственное ограничение – ваши желания должны быть реальны и исполнимы лично для вас. К примеру, вы работаете с установкой "все люди злые". Она отравляет вам жизнь тем, что портит отношения с коллегами – вы ждете от них подвоха, поэтому на работе грубы и агрессивны. Вам это не нравится. Что можно сделать? Вряд ли у вас получится сразу же начать излучать любовь, но проявлять больше вежливости и деликатности вполне в ваших силах.

Фото: www.globallookpress.com

Проведите такую работу со всеми негативными мыслями по очереди. Выберите одну достаточно важную (но не из числа центральных убеждений вашей жизни), подробно пропишите, как вы себя ведете в ситуациях, когда она возникает. Затем опишите, как бы вы хотели поступать в эти моменты. Несколько раз прокрутите в голове варианты этого поведения, убедитесь, что оно воспринимается вами как безопасное и абсолютно приемлемое.

Закрепление результатов. В течение следующих дней, недель или месяцев (в зависимости от успехов) отслеживайте у себя эту мысль и осознавайте свое поведение. Вы будете по привычке пытаться действовать автоматически, и именно с этим нужно работать. Ведите себя осознанно, контролируйте свои порывы, придерживайтесь сценария поведения, который вы отметили как желаемый.

Это может поначалу доставлять дискомфорт, поэтому не будет ничего страшного, если вы сорветесь (и даже не раз). Однако со временем станет понятно, что все, что происходит в голове, подчиняется вашей воле. Вы в любой момент можете остановиться и выбрать другое поведение.

Каждый раз, когда ваша негативная установка не подтверждается, обязательно фиксируйте это для себя (лучше письменно). Точно так же отмечайте все свои победы: запишите, когда и в какой ситуации вам удалось повести себя по-новому и к каким результатам это привело. Но если что-то не складывается, не спешите себя ругать. Просто пробуйте снова и снова.

Отмечайте, меняется ли мысль от того, что вы стали ее "прорабатывать", и в какую сторону. Со временем ваше отношение к ней и вера в ее силу также претерпит заметные изменения.

Когда одно убеждение станет неактуальным, переходите к следующему. Будьте готовы, что этот алгоритм поможет устранить далеко не все негативные убеждения. То, что связано с глубокими внутренними травмами, лучше исследовать и прорабатывать вместе со специалистом. Однако многие из своих проблем вы все-таки можете исправить сами. Главное – помнить, что все значимые решения в жизни зависят только от вас.

12 декабря 2018, 17:55

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