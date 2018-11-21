5 признаков несерьезных отношений

Новые отношения – это всегда азарт, романтика, радостное волнение и счастье. Но проходит время, эмоции теряют остроту, и люди начинают задумываться о перспективах. В своих чувствах человек разбирается сравнительно легко, а вот заглянуть в душу партнера невозможно. Но есть несколько признаков, которые помогут вовремя понять, кто вы для своего избранника – временное увлечение или настоящая большая любовь.



Признак 1. Не сейчас

Партнер сам признается вам, что в настоящее время не готов к серьезным отношениям, созданию семьи, детям и так далее. У него другие приоритеты, цели, желания. Возможно, когда-нибудь все изменится, но в ближайшие несколько лет он не планирует усложнять свою жизнь.

Если вы услышали что-то подобное от любимого человека, это повод задуматься. Скорее всего, он честен с вами. И причина не в отсутствии ответного чувства, а в том, что дела и личные интересы не оставляют ему времени на серьезные отношения. Другой вопрос – готовы ли вы ждать, пока партнер созреет. Вы можете провести годы в предвкушении перемен, но учтите, что и в будущем ситуация может не измениться.

Признак 2. Партнер не спешит открываться

Серьезные отношения строятся на доверии, то есть уверенности, что тебя принимают таким, какой ты есть – в том числе, и с недостатками. Если ваш партнер делится с вами только своими успехами, но молчит о серьезных проблемах, страхах, обидах, это может означать, что он вам не доверяет. Он боится показать свои уязвимые стороны. Возможно, это связано с опасением, что вы отвернетесь и уйдете, если поймете, что он несовершенен. Но чаще всего, к сожалению, причиной выступает обычное недоверие.

Мужчина не знакомит вас с друзьями? Избегает совместных встреч с его семьей? Неохотно делится личной информацией? Есть небольшой шанс, что вы встречаетесь с секретным агентом, но сильно надеяться на это не стоит. Более вероятно, что вы не вызываете доверия партнера, и поэтому он не спешит открываться.

Если вас такое положение дел не устраивает, обсудите его вдвоем с любимым человеком. Причина может быть и в вашем поведении, и в его предвзятости. Лучше сразу разобраться в проблеме и решить, стоит ли сохранять такие отношения.

Признак 3. Каждый сам по себе

Вы уже давно встречаетесь, но у вас так и не сложились совместные планы на будущее. Вы говорите о себе поодиночке, в вашем лексиконе нет слова "мы". Партнер привык видеть вас рядом, однако вы не включены в его жизнь, он не учитывает ваши интересы и не спешит скорректировать свою жизнь с учетом присутствия вас в ней. Другими словами, на дистанции лет человек вас не видит.

Прежде чем сделать выводы, убедитесь, что вы не преувеличиваете масштабы трагедии. Если избранник не поддерживает ваши мечты вместе состариться, это не значит, что он не хочет быть с вами. Возможно, он просто не заглядывает так далеко. Поговорите с ним о будущем, попросите рассказать, каким он его видит. Расспрашивайте аккуратно, не давите – это лучший способ узнать, присутствуете ли вы в дальних жизненных планах вашего мужчины.

Признак 4. Равнодушие

Партнер не интересуется подробностями вашей жизни, ему неинтересно разбираться в ваших проблемах. Он сочувствует, иногда даже что-то советует, но при этом сохраняет дистанцию – то есть эмоционально не включается в вашу жизнь и дает понять, что на него не стоит рассчитывать в серьезной ситуации.

Человек, которому вы небезразличны, не сможет оставаться в стороне. Он обязательно постарается помочь, будет останавливать вас, если вы, по его мнению, ошибаетесь. Нормально, если партнер волнуется и сердится, желает вашего роста, спорит и даже ругает вас за проступки. Это показывает, что он готов прикладывать усилия ради вашего успеха, а ваши неудачи воспринимает как свои собственные.

Признак 5. Встретились-разошлись

Отношения – динамичная система. Они зарождаются и развиваются, достигая относительной стабильности уже на стадии семьи. Если же у вас все застопорилось на этапе периодических встреч, это не очень хороший знак. Скорее всего, он указывает на то, что вашему партнеру достаточно видеться с вами несколько раз в неделю. А ежедневно находиться рядом он не хочет.

Если такой ритм устраивает обоих, союз может быть вполне успешными и продлиться долгие годы. Однако чаще всего для одного из партнеров эти отношения просто "перевалочный пункт" – возможность не быть одному в ожидании встречи со своей настоящей половинкой. Будьте готовы, что в один прекрасный день ваш избранник пропадет без объяснений или сообщит, что встретил свою судьбу.

Если человеку хорошо со своим партнером, ему и в голову не придет говорить, что он не готов к отношениям. Он будет стараться видеть его как можно чаще, постоянно находиться рядом, и желание заботиться и оберегать близкого человека появится само собой. Именно это – картина серьезных отношений, на которую надо равняться.