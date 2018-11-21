5 признаков несерьезных отношений

Еда Путешествия Культура Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор
Барановская покинула Россию после скандала с Пугачевой
Путин вынес суровый приговор наглому Порошенко
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
партнеры
Среда 21 ноября
Лента новостей
17:24
Двое омичей обокрали друзей на 125 тысяч рублей
17:13
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 ноября 2018 года
17:08
Топурия впервые высказалась после скандальной измены Гуфа
16:59
При пожаре в Нижегородской области погибли три человека
16:52
Беременная Рапунцель оголила зад на людях
16:49
В Москве открылся новый дилерский центр Audi
16:38
Ростовчанин пырнул полицейского ножом
16:16
Рак кишечника победили аспирином
16:10
Пир во время чумы: обманутая Украина отмечает победу Майдана
16:06
Собчак миловалась при всех с известным режиссером
16:05
Алтаец с особой жестокостью дважды изнасиловал женщину
15:52
Умирающий Кобзон кричал по-украински
15:46
Оголившаяся Захарова блеснула на красной дорожке
15:43
В обезображивании лица Темниковой обвинили Фадеева
15:15
"Шваль, пошли отсюда вон!": Кудрявцева опешила от истерики Максаковой
15:05
Госдума возьмет на контроль исполнение бюджета
14:59
Подставивший любовницу Соловьева Малахов нелепо опозорился
14:57
Меркантильной Боне поставили неутешительный диагноз
14:33
В Уфе автолюбительница насмерть сбила пенсионерку
14:22
Галактике предрекли мощный взрыв
14:09
Додон в Госдуме рассказал о вековой дружбе России и Молдавии
14:08
Сын раскрыл главную тайну смерти Табакова
14:03
"Реинкарнация Плисецкой": великая балерина перед смертью благословила Волочкову
13:51
В Вологодской области ребенок провалился под лед
13:39
Найдено лучшее средство в борьбе с бессонницей
13:29
Алибасов показал свадебные фото с Федосеевой-Шукшиной
13:24
Володин призвал молдавских политиков к диалогу с Россией
13:19
Под Москвой обнаружили клад в черепе мамонта
13:18
84-летний Басилашивили усох от тяжелой болезни
13:14
Беременна? – Распухшая любовница Тимати вызвала пересуды
12:57
Набиуллина доложила депутатам о работе Центробанка
12:46
"Злобный карлик!": Шнуров посмеялся над Нагиевым
12:44
"Гип-гип-ура!": вдовствующая Поргина организует очередную гулянку
12:43
Особняк известного актера уничтожила мстительная кошка
12:31
Революционную вакцину против ВИЧ решили испытать на москвичах
12:28
Жители Кургана ограбили магазин ради сытного обеда
12:26
Пражская тусовка Ходорковского: почем котлеты для русофобов?
12:15
"Крокус Сити Холл" станет резиденцией Настоящего Деда Мороза
12:01
В Петербурге пьяный мужчина насмерть замерз на детской площадке
11:53
"Такой маленький": звезда "Дома-2" разочарована сексом с актером из "Игры престолов"
11:53
Россияне поплатились за интим в метро
11:48
Обнажившая грудь Собчак стала сенсацией на кинопремьере
11:41
Старые iPhone оказались под угрозой взлома
11:33
Пилот самолета назвал виновных в гибели мужчины в Шереметьево
11:12
На Москву надвигается снежный апокалипсис
11:05
Бородина вскипела от слов участницы "Дома-2" о своих детях
11:04
Асмус рассказала о пикантной встрече с известным актером
10:51
Россиян научили выбирать красную икру
10:26
"Я умираю": изможденная Седокова без макияжа решилась на признание
10:23
Жена ушла от Осина к его лучшему другу
10:16
В Шереметьево самолет раздавил пассажира
10:16
Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление
09:52
Рассекречено строительство роскошного особняка Абрамовича
09:47
Пугачеву втянули в грязные криминальные разборки
09:38
Сборная России по футболу с треском провалилась в решающем матче
09:07
Порошенко вонзил нож в спину Трампу
09:00
Лимузин Путина с открытым багажником вызвал переполох
08:43
Цымбалюк-Романовская счастлива разделить незавидную участь с Шаляпиным
08:23
Видно из космоса: объявлено о проседании опор Крымского моста
08:20
Шикарная Загитова побила раздетую Туктамышеву
07:41
В жабо и концертном костюме: фото мертвого Осина
22:06
Подробности свадьбы престарелых Алибасова и Шукшиной
21:59
Замерзающая Украина пожинает плоды майдана
21:47
В Уфе чудом спасли водителя перевернувшейся иномарки
21:46
Девушка зажала грабителя между ног и заставила визжать от боли
21:45
Шубская показала шикарную фигуру в мини-бикини
21:27
Карусель в центре города оказалась тайным храмом
21:25
Убитого на скотном дворе пастуха закопали в навозной яме
21:13
Как Караченцов называл Поргину в постели
20:44
Истерящая Рапунцель из "Дома-2" довела маленькую дочь до трясучки
20:37
Туктамышева: Секс лучше фигурного катания
20:36
Уснувший водитель протаранил автобус
20:32
Лидия Федосеева-Шукшина стала женой Бари Алибасова
20:31
Ковальчук вцепилась в Чумакова после новости об изменах
20:27
Турчак потребовал оградить детей от избивающих их учителей
20:16
Найдена старейшая жительница Урала
20:06
Знаменитая российская теннисистка впервые стала мамой
19:51
Лена Беркова о новой жизни без купюр
19:40
Скандал Серова и Друзьяк получил неожиданное продолжение
19:32
Цымбалюк-Романовской вынесли суровый приговор
19:32
"Хромая утка" Меркель поплакалась бедолаге Мэй
19:30
В Тюмени иностранец едва не умер у больницы
19:08
Разин разрыдался у гроба Осина
19:00
Под Омском в ДТП с фурой погибли двое
18:48
Яркая жизнь разбившихся в Доминикане россиян-молодоженов
18:44
Молодая женщина загуляла и на сутки бросила маленьких детей одних в квартире
18:24
Кавалер с сайта знакомств усыпил и ограбил ростовчанку
18:13
Участника банды Басаева схватили в Москве
18:02
Униженного Порошенко жестко подставили перед выборами
17:53
Алана Мамаева "продает" фамилию мужа
17:47
Россиянка пыталась убить младенца
17:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 ноября 2018 года
17:13
Кормящая грудью Костенко ушла из-за нервного срыва
17:09
Алкаши и наркоманы всех мастей бросились к гробу Осина
16:44
Вскрылось темное прошлое бегавшего по крышам Саакашвили
16:42
В уфимском отделе ГИБДД умер пенсионер
16:36
Народ ахнул: могилы Галкина и Корнелюка обнаружились во время похорон Осина
16:33
Фестиваль S0BER FEST показал многообразие сортов безалкогольного пива в России
16:33
Меланья Трамп спускает миллионы на вечеринку
16:27
Помявшая грудь подруги звезда "Дома-2" лишилась сна
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Позорище": Малахов утянул на дно Борисова и Шепелева
От спустившей 30 миллионов Бузовой отвернулись Киркоров и Пугачева
Мазур собирают в тюрьму за копание в грязном белье Цымбалюк-Романовской
Цымбалюк-Романовской вынесли суровый приговор
Цымбалюк-Романовская счастлива разделить незавидную участь с Шаляпиным
Подробности свадьбы престарелых Алибасова и Шукшиной
Lifestyle

5 признаков несерьезных отношений

Фото: www.globallookpress.com
Евгений Идзиковский

Евгений Идзиковский блогер

 Психолог. Специализируется на острых эмоциональных состояниях. Компетенции в вопросах отношений, личной эффективности, устранении страхов и последствий психотравм личности.
Новые отношения – это всегда азарт, романтика, радостное волнение и счастье. Но проходит время, эмоции теряют остроту, и люди начинают задумываться о перспективах. В своих чувствах человек разбирается сравнительно легко, а вот заглянуть в душу партнера невозможно. Но есть несколько признаков, которые помогут вовремя понять, кто вы для своего избранника – временное увлечение или настоящая большая любовь.
прочитано 748 раз

Признак 1. Не сейчас

Партнер сам признается вам, что в настоящее время не готов к серьезным отношениям, созданию семьи, детям и так далее. У него другие приоритеты, цели, желания. Возможно, когда-нибудь все изменится, но в ближайшие несколько лет он не планирует усложнять свою жизнь.

Если вы услышали что-то подобное от любимого человека, это повод задуматься. Скорее всего, он честен с вами. И причина не в отсутствии ответного чувства, а в том, что дела и личные интересы не оставляют ему времени на серьезные отношения. Другой вопрос – готовы ли вы ждать, пока партнер созреет. Вы можете провести годы в предвкушении перемен, но учтите, что и в будущем ситуация может не измениться.

Признак 2. Партнер не спешит открываться 

Серьезные отношения строятся на доверии, то есть уверенности, что тебя принимают таким, какой ты есть – в том числе, и с недостатками. Если ваш партнер делится с вами только своими успехами, но молчит о серьезных проблемах, страхах, обидах, это может означать, что он вам не доверяет. Он боится показать свои уязвимые стороны. Возможно, это связано с опасением, что вы отвернетесь и уйдете, если поймете, что он несовершенен. Но чаще всего, к сожалению, причиной выступает обычное недоверие.

Фото: www.globallookpress.com

Мужчина не знакомит вас с друзьями? Избегает совместных встреч с его семьей? Неохотно делится личной информацией? Есть небольшой шанс, что вы встречаетесь с секретным агентом, но сильно надеяться на это не стоит. Более вероятно, что вы не вызываете доверия партнера, и поэтому он не спешит открываться.

Если вас такое положение дел не устраивает, обсудите его вдвоем с любимым человеком. Причина может быть и в вашем поведении, и в его предвзятости. Лучше сразу разобраться в проблеме и решить, стоит ли сохранять такие отношения.

Признак 3. Каждый сам по себе

Вы уже давно встречаетесь, но у вас так и не сложились совместные планы на будущее. Вы говорите о себе поодиночке, в вашем лексиконе нет слова "мы". Партнер привык видеть вас рядом, однако вы не включены в его жизнь, он не учитывает ваши интересы и не спешит скорректировать свою жизнь с учетом присутствия вас в ней. Другими словами, на дистанции лет человек вас не видит.

Прежде чем сделать выводы, убедитесь, что вы не преувеличиваете масштабы трагедии. Если избранник не поддерживает ваши мечты вместе состариться, это не значит, что он не хочет быть с вами. Возможно, он просто не заглядывает так далеко. Поговорите с ним о будущем, попросите рассказать, каким он его видит. Расспрашивайте аккуратно, не давите – это лучший способ узнать, присутствуете ли вы в дальних жизненных планах вашего мужчины.

Признак 4. Равнодушие

Партнер не интересуется подробностями вашей жизни, ему неинтересно разбираться в ваших проблемах. Он сочувствует, иногда даже что-то советует, но при этом сохраняет дистанцию – то есть эмоционально не включается в вашу жизнь и дает понять, что на него не стоит рассчитывать в серьезной ситуации.

Человек, которому вы небезразличны, не сможет оставаться в стороне. Он обязательно постарается помочь, будет останавливать вас, если вы, по его мнению, ошибаетесь. Нормально, если партнер волнуется и сердится, желает вашего роста, спорит и даже ругает вас за проступки. Это показывает, что он готов прикладывать усилия ради вашего успеха, а ваши неудачи воспринимает как свои собственные.

Фото: www.globallookpress.com

Признак 5. Встретились-разошлись

Отношения – динамичная система. Они зарождаются и развиваются, достигая относительной стабильности уже на стадии семьи. Если же у вас все застопорилось на этапе периодических встреч, это не очень хороший знак. Скорее всего, он указывает на то, что вашему партнеру достаточно видеться с вами несколько раз в неделю. А ежедневно находиться рядом он не хочет.

Если такой ритм устраивает обоих, союз может быть вполне успешными и продлиться долгие годы. Однако чаще всего для одного из партнеров эти отношения просто "перевалочный пункт" – возможность не быть одному в ожидании встречи со своей настоящей половинкой. Будьте готовы, что в один прекрасный день ваш избранник пропадет без объяснений или сообщит, что встретил свою судьбу.

Если человеку хорошо со своим партнером, ему и в голову не придет говорить, что он не готов к отношениям. Он будет стараться видеть его как можно чаще, постоянно находиться рядом, и желание заботиться и оберегать близкого человека появится само собой. Именно это – картина серьезных отношений, на которую надо равняться.

21 ноября 2018, 10:42

комментарии

Политика

Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление
Униженного Порошенко жестко подставили перед выборами
Вскрылось темное прошлое бегавшего по крышам Саакашвили
Путин и Эрдоган утерли нос теряющему власть Порошенко

Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 ноября 2018 года
Топурия впервые высказалась после скандальной измены Гуфа
Беременная Рапунцель оголила зад на людях
Галкина умоляют вернуться к оставленной Пугачевой

Проишествия

Девушка зажала грабителя между ног и заставила визжать от боли
Яркая жизнь разбившихся в Доминикане россиян-молодоженов
Пытавшаяся похудеть россиянка умерла из-за слабительных
Жующий чужие волосы маньяк попал на видео

Lifestyle

Карусель в центре города оказалась тайным храмом
Когда выйдет новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки"
"Плачет девушка в автомате": лучшие песни Евгения Осина
Concord Orchestra покоряет Россию
Политика

Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление

Украинский лидер поразил нелепым выпадом
Шоу-бизнес

Пугачеву втянули в грязные криминальные разборки

Преступник обчистил дом высокопоставленного чиновника
Шоу-бизнес

Собчак миловалась при всех с известным режиссером

Говорят, в семейной жизни телеведущей не все гладко
Шоу-бизнес

"Шваль, пошли отсюда вон!": Кудрявцева опешила от истерики Максаковой

Гороскоп

Астрологический прогноз с 19 по 25 ноября
Умирать не собирается: определена судьба Януковича после страшной травмы
Совет на выходные
В деле об убийстве Талькова появился новый подозреваемый

Фоторепортажи

Обнажившая грудь Собчак стала сенсацией на кинопремьере
Разин разрыдался у гроба Осина
Печальная Зудина растворилась на фоне эффектной Демидовой
Ласкающая себя на сцене Бузова вызвала оторопь

Спорт

Шикарная Загитова побила раздетую Туктамышеву
Туктамышева: Секс лучше фигурного катания
Алана Мамаева "продает" фамилию мужа
Бутырская высказалась о лишних килограммах Загитовой

Регионы

Россияне поплатились за интим в метро
Месяц валяется: родители бросили тело керченского стрелка в морге
Атака Крымского моста вышла боком украинцам
Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru