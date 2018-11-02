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Lifestyle

Москвичи полюбили грузинские застолья

Фото: Пресс-служба
Несмотря на внушительное количество совершенно разноформатных грузинских ресторанов в Москве, интерес к грузинской кухне среди москвичей не ослабевает. Может быть, все дело в том, что в большом и шумном городе, где зима длится по полгода, а расстояния бесконечны, людям постоянно не хватает солнечного света и душевной теплоты, заботливого внимания и ярких вкусов. Традиционное грузинское застолье в заведении с аутентичной атмосферой – ровно то, что позволяет получать все это сполна. 
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Относительно недавно на гастрономической карте столицы появилось еще одно такое солнечное место. Ресторан Vani– новый проект Галактиона Табидзе (Plum, GeorgianKitchen, Verde) в Орликовом переулке – эстетически отсылает к культуре так называемой "супра", или застолья во дворе, столь популярного в Грузии. Отсюда и нарочито грубоватая деревянная мебель, и домотканые ковры, и сдержанная глиняная посуда, и тусклые, как будто немного запыленные светильники под потолком. Но главное здесь, конечно, кухня.

Фото: Пресс-служба

В меню много привычной для москвичей кавказской классики – пхали, хинкали, сациви, хачапури, любио, чахохбили, оджахури, шашлык, харчо, долма. Все исполнено с большим знанием дела. В пхали – свежайшая зелень и молодые орехи. В хинкали – рубленое, а не перекрученное мясо и наваристый бульон, помещенные в мешочек из тончайшего теста. В хачапури – правильный сыр, а в чахохбили – специи.

Фото: Пресс-служба

Впрочем, шеф-повар Денис Кугатов, в свое время основательно поездивший по Грузии, позволил себе небольшие эксперименты с ингредиентами. Так, чахохбили он делает с уткой, сациви – с индейкой, а жареный сулугуни оборачивает в виноградные листья и подает со смородиной.

Фото: Пресс-служба

Но есть и немало региональных блюд, которые в столичных заведениях встретишь нечасто. Среди таковых непременно стоит попробовать харчо по-мегрельски, нежнейшую баранину, тушеную в мацони, цыпленка по-свански, сдобренного пряностями и натертого крупной солью (вдобавок его подают с огненной на вкус аджикой) или телятину чашушули в густом и остром томатном соусе.

Фото: Пресс-служба

А еще здесь готовят отличные кукурузные лепешки с сулугуни, к которым категорически рекомендуется заказать порцию зеленой аджики с грецкими орехами.

На десерт, если останутся силы, можно себя побаловать миндальным пирогом с черносливом – оригинальной версией бесконечно популярного в Грузии "Наполеона".

Отдельно следует упомянуть о винной карте. Она подобрана с исключительным вкусом. Едва ли где еще в Москве можно найти в одном месте столько редких позиций от самых продвинутых грузинских хозяйств.

Средний счет – 1200 рублей.

Автор: Андрей Суворин2 ноября 2018, 15:48

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