В московском Театре на Юго-Западе прошло удивительное по атмосфере мероприятие "Мода и театр – единое пространство. Яркая зима". Настоящий подарок для почитателей храма Мельпомены и ценителей моды.



В ночь на Хеллоуин мастерство актеров Театра на Юго-Западе слились воедино с талантами современных дизайнеров. Сцена превратилась в подиум, а артисты труппы выступили в качестве манекенщиков.

От желающих увидеть это завораживающее действо не было отбоя, в зале не хватало мест. В числе гостей было много звезд театра, эстрады, шоу-бизнеса и экспертов фэшн-индустрии.

Уже на первых минутах зрители растворились в представлении. Дым, дурманящие ароматы, завораживающие голоса актеров, моментально перенесли присутствующих в Мадрид эпохи Возрождения. Где жители столицы находятся в ожидании приезда блистательной труппы сеньора Пигмалиона, который обещает показать своих невероятных актеров – кукол.

Всего для совместного шоу было выбрано шесть спектаклей из репертуара театра. "Куклы", "Дозвониться до дождя", "Zoofellini", "Укрощение строптивой", "Комната Джованни", "Баба Шанель" – невероятный микс из представлений, открывающий зрителю таких разных героев, в ярких нарядах невероятно талантливых дизайнеров.

Свои коллекции представили Дарина Зимина и Любовь Михалева (Арт-студия Диковина), Дмитрий Денисов (VisionStyle), Микола Комендров (VisionStyle), Светлана Кузовова (Asian Spirit), Светлана Глинкина (GLINA), Ванда Фондунаева (Vanda Fondunaeva).