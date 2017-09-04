Дочь губернатора Подмосковья вышла замуж за банкира

Екатерина Воробьева, дочь губернатора Московской области, и Павел Типикин, сын члена совета директоров "Руссобанка", отныне муж и жена. Торжественный ужин в честь этого события был максимально засекречен.

На свою пышную свадьбу молодожены пригласили гостей в отель Four Seasons, расположенный напротив Кремля. Торжество проходило в зале "Чайковский" в режиме строжайшей секретности: гостей даже попросили до поры времени воздержаться от выкладывания фотографий в соцсети.

Чтобы гости не скучали, для них была подготовлена обширная развлекательная программа. Среди развлекательных номеров был романтический фильм о молодоженах, которые познакомились еще три года назад в ВУЗе: жених и невеста на тот момент были студентами МГИМО.

В зале было тесно от знаменитостей. В гости к молодым заглянули Иосиф Кобзон с супругой Нелли, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, Стефания Маликова со своим бойфрендом Леонидом Груздевым и другие герои светских хроник. Со сцены праздником заправляли Александр Олешко и Нонна Гришаева. Без преувеличения, каждый номер был приятным сюрпризом для собравшихся на празднике родных и близких молодоженов. На сцену поднимались самые неожиданные артисты: от Хора Турецкого и Глюкозы до Михаила Шуфутинского – дата свадьбы как раз пришлась на Третье сентября, почти как в старой, но до сих пор популярной песне знаменитого шансонье.

Гостям был предложен громадный торт высотой около двух метров. Кондитерское чудо было оформлено в едином для торжества стиле: одним из элементов сладкого подарка были лебединые крылья.