Как съездить в Европу и не разориться

О путешествии в Европу мечтают практически все. С одной стороны, это сосредоточение огромного количества достопримечательностей, вкусная еда и живописные ландшафты, а с другой – бесконечная трата денег.

Конечно, путешествовать можно практически при любом бюджете, но, если хочется посмотреть Старый Свет без ущерба для кошелька, то Dni.Ru советуют ознакомиться с подборкой от экспертов сервиса путешествий OneTwoTrip.



Балтийское побережье Эстонии

Не Таллином единым – об этом должен помнить каждый, кто хочет отправиться в Эстонию. В этой стране множество интересных мест, помимо столицы. Вся Эстония – один большой курорт, со множеством озер, минеральных источников, широкими пляжами и высоким уровнем сервиса. Кстати, добраться до эстонских городов можно не только на машине или автобусе, но и на поезде – из Москвы или Петербурга.

В часе езды от Таллина находится национальный парк Лахемаа – один из самых крупных в стране. Большую его часть покрывают болота, в нескольких частях которого встречаются маленькие озера. Прогуляться по парку можно на велосипеде или пешком – пешеходная дорожка сделана из деревянного настила.

А если отправиться чуть подальше на запад, то вы окажетесь в курортном Пярну с его шикарными пляжами или на острове Сааремаа, где много сосновых боров и недорогих спа-комплексов.

Примерные цены

Напитки: пиво Le Coq – 2,5€.

Еда: кровавые колбаски и кислая капуста – 5€.

Отель 3*: от 1200 рублей в сутки

Банско, Болгария

Горнолыжный отдых в Европе не ограничивается Австрией, Швейцарией и Андоррой. Отлично провести время и вдоволь накататься можно и на горнолыжном курорте Банско в Болгарии. Кстати, здесь ежегодно проходит этап Кубка мира по горным лыжам, что говорит о высоком уровне подготовки трасс и отличной инфраструктуре.

Ски-пасс при этом стоит недорого, около 1500 рублей за день катания. К слову, в Красной Поляне в праздничные дни спи-пасс обойдется примерно в 2000 рублей, на австрийских курортах – от 2800 рублей. Но самое приятное, что Банско – это не только горнолыжный курорт, но и красивый старинный город. Здесь можно прокатиться по живописной узкоколейке или отправиться в поход по традиционным пабам.

Примерные цены

Напитки: пиво (0,5) – 1€.

Еда: шопский салат – 3€.

Отель 3*: от 1400 рублей в сутки

Сараево, Босния и Герцеговина

Сараево – столица Боснии и Герцеговины с населением всего около 400 000 человек. Это одновременно и современный западный город, и строгий восточный, почти половина населения исповедует мусульманство.

Основные исторические достопримечательности сосредоточены в Старом городе: караван-сарай в городе Морича-хан, Императорская мечеть, мечеть Гази-Хосревбея (16 век), башня Барчаршия, медресе Куршумли с коллекцией средневековых рукописей и книг, дом-музей оттоманской семьи Свржо.

Днем интересно погулять в центральном районе Баскарсии, рассмотреть и исследовать базар, существующий еще с османских времен, попробовать боснийский кофе, а вечером – отправиться в клубы.

Примерные цены

Напитки: кофе – 0,5€.

Еда: севапсиси (мясные колбаски) – 2-4€.

Хостел/отель 3*: 700/1000 рублей в сутки

Чехия



Чехия по-прежнему остается одним из самых популярных европейских направлений у российских туристов. Страна, кроме удивительной архитектуры, как старинной, так и современной, славится своими пивоваренными традициями.

В самой Праге выбор питейных заведений широк – от разнообразных кабаков и монастырских таверн до современных микропивоварен. Стоит пол-литровая кружка в баре максимум 50 крон (около 120 рублей) – и это мы говорим о дорогих барах.

Также можно отправиться на родину пива Pilsner Urquell, в город Плзень, и далее, в менее известные места вроде Оломоуца, который больше похож на большой музей под открытым небом благодаря плотному сосредоточению замков, крепостей, старинных церквей и соборов, костелов и садов.

Примерные цены

Напитки: пиво Pilsner Urquell – 1,5€.

Еда: пельмени со свининой – 5€.

Хостел/отель 3*: 600/1100 рублей в сутки

Будапешт, Венгрия

Во второй половине 19 века два города (Буда и Пешт), располагавшиеся на противоположных берегах Дуная, объединились в одну из самых чарующих столиц Европы. Несмотря на то что город очень красивый и современный, цены для туристов здесь очень приятные.

Будапешт – рай для любителей банных процедур. Город стоит на сотне минеральных источников, и вы сможете выбрать одну из десятка купален. Если хотите релаксировать целый день, приходите в Сечени, здесь 18 бассейнов и 14 самых разных саун. Билет обойдется примерно в 15 евро. А если устанете расслабляться, всегда можно прерваться на поход в музей, благо в Будапеште их хватает.

Примерные цены

Напитки: пиво (большое) – 2-2,5€.

Еда: гуляш – 3-4€.

Хостел/отель 3*: 800/1200 рублей в сутки