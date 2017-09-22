Главные события Москвы с 22 по 28 сентября 2017 года

Фестиваль света, осенние маркеты, автогонки и интересные фотовыставки – Москва всегда кипит событиями. О самых интересных из них Dni.Ru рассказывают в своем еженедельном обзоре.

22 сентября, пятница

В Центре фотографии им. Братьев Люмьер откроется выставка мастера французской фотографической сцены Жана-Мари Перье, который получил известность благодаря созданию выдающихся портретов звезд мира музыки, кино и моды. Перье создавал снимки для популярнейших журналов и брендов, поэтому его портретная галерея знаменитостей XX века невероятно богата. В центре экспозиции будет находиться серия "Мир дизайнеров моды", созданная в 1990-е, в нее вошли фотографии Ив-Сена Лорана, Жана-Поля Готье, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Кензо. Выставка продлится до 3 декабря.

Также в Центре фотографии им. Братьев Люмьер откроет двери выставка известного фотографа, полярного исследователя и защитника окружающей среды Себастьяна Коупленда: в нее войдет более 60 крупноформатных работ, снятых за последнее десятилетие в экспедициях в полярные районы Норвегии, Канады, США, Гренландии, по Северному Ледовитому океану и Антарктическому полуострову. Помимо фото в экспозицию войдут уникальные видеодокументы, рассказывающие о ходе экспедиций, а также будут показаны полнометражные документальные фильмы.

В дизайн-заводе "Флакон" 22-24 сентября состоится индийская ярмарка "Delhi базар". Гостей будут ждать индийские украшения, одежда, статуэтки, чаи, косметика, сувениры, сладости и приправы. Для любителей потанцевать пройдут специальные активности, а также будет работать фудкорт, где можно будет отведать настоящей индийской еды.

23 сентября, суббота

В Парке Горького на Пушкинской набережной пройдет фестиваль автоспорта "Формула Студент". На взведенной трассе для гоночных болидов померяются силами двенадцать ведущих студенческих команд из России, Чехии и Эстонии. Цель мероприятия поддержать студенческие проекты, где объединяются креатив и технические достижения молодых конструкторов. Публику также буду ждать выступления звезд автоспорта. Призеры Российской Дрифт Серии, пилоты команды Toyo Tires x Gorilla Energy Евгений Ружейников и Павел Бусыгин продемонстрируют невероятное дрифт-шоу, состоятся выступления спортсменов с захватывающими трюками на мотоциклах (мотофристайл и стантрайдинг) и другие интересные события.

В саду им. Баумана два дня будет идти фестиваль современного ремесла "Мейкеры" журнала Seasons of life, где будет работать более 30 креативных мастерских. Целых два дня гостей будут ждать театральные шествия, спектакли, концерты живой музыки, лекторий мейкеров, традиционный дизайн-маркет, сезонная еда и гастрономические мастер-классы на открытой кухне. Например, специальный гость из Франции, декоратор и автор книг по дизайну Дениз Кроль-Терзаги, проведет авторский воркшоп, палехский художник Ярослав Пикулев напишет новую картину в режиме реального времени. Вход свободный.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT состоится новая часть концептуального рейв-фестиваля TIP World Party. На сцену выйдут резиденты мощного транс-лейбла TIP Records, специализирующегося на психоделик-трансе. Организаторы обещают незабываемую ночь и атмосферу настоящего праздника. Ожидаются выступления RAJA RAM, 1200 MICROGRAMMS, SHPONGLE, LUCAS.

В Крокус Сити Холле пройдет пятая юбилейная премия MUSICBOX 2017. Каждый год "Реальная Премия" собирает в одном месте самых популярных артистов, блистающих в музыкальных чартах. В этом году мероприятие пройдет под слоганом "Музыка вселенной", говоря о том, что зрителей ожидает удивительное погружение в бескрайнее космическое пространство популярной музыки. На сцену выйдут Ёлка, Валерий Меладзе, Валерия, Ирина Аллегрова, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Иванушки Int., и многие другие, в том числе зарубежные звезды – Imany, Offenbach, The Parakit!.

С 23 по 27 сентября в рамках VII Московского международного фестиваля "Круг света" город преобразится. Шоу состоятся сразу на семи площадках. Полный список локаций и расписаний вы можете посмотреть на официальном сайте.

24 сентября, воскресенье

В клубе "16 Тонн" выступят Red Brick Boys. Это московская группа, которая исполняет экзотичную для наших краев традиционную музыку Америки в стиле "блюграсс". Это отличный способ для меломанов расширить свой кругозор, услышать что-то новое и при этом просто приятно провести время.

25 сентября, понедельник

В музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко выступит Компания современного танца Кубы (Danza Contemporanea de Cuba), которая представит композиции в стиле contemporary: "Кристалл", "Кубинское танго" и "Этнородина". Представления будут идти два дня.

26 сентября, вторник

В клубе "16 тонн" выступит отечественная группа Private Radio, исполняющая песни в основном на английском языке в стиле ска, панк и регги. Коллектив существует уже 14 лет и может считаться ветераном. Стоит ожидать бездну энергетики, которая придется по вкусу всем любителям энергичной живой музыки.

27 сентября, среда

На стадионе "Академия "Спартак" в 13 часов начнется матч за суперкубок: команда НАШЕго Радио сыграет с командой слушателей НАШЕго Радио. Состав команды слушателей определится по итогам конкурса в социальных сетях радиостанции, а за футбольную честь НАШЕго Радио сразится сборная, в которую вошли популярные артисты, ведущие и профессиональные футболисты: Константин Кулясов ("Анимация"), Эдгард Запашный, Валерий Кечинов (нападающий и полузащитник "Спартака"), Антон (Пух) Павлов (F.P.G), Иван Демьян ("7Б), Аркадий Белый (нападающий "Дина"), Леонид Кинзбургский (Louna), Игорь Лобанов (Кеш) ("Слот"), Алексей Яшин (Casual), Александр Ширко (б/нападающий "Спартака"), Александр Бон (ведущий НАШЕго радио), Игорь Паньков (ведущий НАШЕго радио).

В ресторане Quadrum в отеле Four Seasons Hotel Moscow стартуют гастроли Андреа Аккорди, шеф-повара отеля Four Seasons Hotel Hong Kong, обладателя звезды Мишлен. Маэстро подготовил три эксклюзивных сет-меню, каждое из которых состоит из пяти блюд, а сомелье ресторана Quadrum подобрал вина, которые идеально подчеркнут их вкусовые нюансы. Андреа родился в Италии, где и начал свою карьеру, но позже получил опыт в известных ресторанах Англии, Франции, Италии, Швейцарии, Таиланда, Чехии и России, он отмечает: "С каждым опытом я привношу в свои блюда что-то новое. А опыт у меня довольно разнообразный".

В Крокус Сити Холле пройдет музыкальный фестиваль "TOP DISCO POP 2". Ожидаются выступления Банд’эрос, Ольги Бузовой, Алексея Воробьева, Тимура Родригеза и многих других. Организаторы обещают алейдоскоп из ярких образов любимых звезд, мировых хитов, живого звука и невероятного света.

28 сентября, четверг

В Крокус Сити Холле покажут концертное 3D-шоу "Vivaldianno. Город зеркал". Представление объединяет в себе классическую музыку и рок, балет и бразильские танцы, театр и впечатляющую визуализацию. Шоу уже имело оглушительный успех по всему миру. "В "Vivaldianno. Город зеркал" удивительно все: композиция, команда создателей, реализация совершенно новых, нестандартных идей и, конечно, великолепная плеяда "звезд" ― музыкантов, воплощающих шоу!", – отмечает автор и продюсер шоу Михал Дворак.

В Altmans Gallery откроется выставка Пабло Пикассо “Страсть. Кровь. Вино. Женщина”, в рамках которой будут представлены уникальные работы из частных коллекций, не представленных ранее широкой публике, а также картины из коллекции галереи, связанные с темой страсти. В центре экспозиции – уникальные по точности и красоте воспроизведения офорты художника из цикла "Лисистрата". Как отмечают организаторы, идейное ядро экспозиции - страсть как доминанта личности Пабло Пикассо. Выставка продлится до 22 октября.

В театре "Геликон-опера" покажут музыкальный спектакль Марины Девятовой "Дороги счастья", исполнительницы народных песен и романсов. "Русская песня всегда была, есть и будет, – говорит Марина. – Пока есть русский человек, будет жить и русская песня – именно это чувство я хочу передать публике через свое творчество". Организаторы обещают яркое, красочное шоу и восхитительное живое исполнение.

В клубе "Известия Холл" выступит Салли Эрна, фронтмен американской ню-метал группы Godsmack. В Москве он представит полуакустическую сольную программу, которая придется по вкусу многим любителям рока. На музыку оказали влияние блюз, кантри, R&B и музыкальная культура североамериканских индейцев.

В кино выйдет фильм "Крым", созданный по мотивам реальных событий весны 2014 года, когда полуостров вернулся в состав России. Влюбленной паре предстоит стойко пережить дни исторических перемен.