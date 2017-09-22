Топ-10 неожиданных кулинарных советов

Все мы любим полезные советы, которые помогают нам в самых разных жизненных ситуациях. Лайфхаки упрощают быт, помогают экономить время и нервы. И особенно актуальны они на кухне.
Ведущий программы "Еда
живая и мертвая" на НТВ Сергей Малоземов собрал десять самых полезных кухонных
лайфхаков, которые помогут каждому из нас. Они просты и не требуют серьезной подготовки, их легко запомнить и использовать при приготовлении любимых блюд.
- Чтобы быстро почистить
чеснок, нужно отправить его на десять секунд в микроволновку – шелуха отойдет сама.
А если нет микроволновки, то можно замочить головку в горячей воде.
- Для правильной разморозки
рыбы нужно положить ее в холодную соленую воду. На килограмм рыбы – два литра
воды и 15-20 граммов соли (она ускоряет таяние льда). Чтобы после разморозки
рыба легче чистилась, нужно ошпарить ее кипятком и сразу положить в воду со
льдом на несколько минут. Кожу можно будет легко снять без ножа.
- Чтобы правильно
приготовить макароны, нужно сначала пару минут варить их на сильном огне, а после
этого снизить температуру до минимальной. Некоторые повара вообще выключают
плиту и дают макаронам дойти – уверяют, что продукт получается сваренным,
но при этом интересно плотным. Чтобы паста не слипалась, надо еще и правильно
рассчитать количество воды: на 1 литр всего 100 граммов продукта, не больше.
- При варке супов повара
применяют другую хитрость – упаковывают специи, чтобы потом легко убрать. Для
этого можно использовать пустой чайный пакетик или обычную марлю.
- Секретный ингредиент при
варке картофеля – уксус. Он не позволяет клубню развариться, поскольку в кислой
среде овощи готовятся дольше.
- Если нужно добавить блюду
остроты и пикантности, то можно взять головку чеснока, срезать половинку,
насадить на вилку и мешать ей содержимое сковороды. Мясо и овощи напитаются
запахом чеснока, но излишней навязчивости не будет. Так же можно использовать и
лук. Например, при приготовлении блинов.
- При жарке лука можно
добавить немного сахарной пудры. Дело в том, что в луке и так есть сахара,
которые во время жарки карамелизуются и придают золотистый цвет. Параллельно
происходит и так называемая реакция Майяра, когда от соединения с
аминокислотами появляются знакомый нам цвет, запах и вкус жареного лука.
Сахарная пудра помогает ускорить и усилить оба этих процесса.
- Выпекая что-либо в
духовке, поставьте в нее лед. Он сначала тает, потом испаряется, конденсат
оседает на корке блюда, увлажняя тем самым тесто и помогая ему лучше
подниматься.
- Если делаете пироги с
начинкой и боитесь, что начинка вытечет, то можно вставить в тесто трубчатые
макароны. По ним варенье будет подниматься и опускаться, но не уйдет за края.
- Добавляйте в сладкую
выпечку соль. Если взять совсем чуть-чуть, она только усилит вкус.
"Еда живая и мертвая" -
научно-популярный проект Сергея Малоземова, репортера с медицинским
образованием, посвящен еде. О еде, которую мы видим на полках магазинов и в
собственных тарелках каждый день. Продукты, которые раньше считались экзотикой,
теперь никого не удивляют, а новые пищевые технологии день за днем дают нам все
больше вариантов. Как в этом всем разобраться? В поисках интересных
исследований и революционных открытий автор программы путешествует по всей
планете, пытаясь понять и максимально просто объяснить самые сложные вещи.