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Lifestyle

Топ-10 неожиданных кулинарных советов

Фото: GLOBAL LOOK press
Все мы любим полезные советы, которые помогают нам в самых разных жизненных ситуациях. Лайфхаки упрощают быт, помогают экономить время и нервы. И особенно актуальны они на кухне.
прочитано 534 раза

Ведущий программы "Еда живая и мертвая" на НТВ Сергей Малоземов собрал десять самых полезных кухонных лайфхаков, которые помогут каждому из нас. Они просты и не требуют серьезной подготовки, их легко запомнить и использовать при приготовлении любимых блюд.

  • Чтобы быстро почистить чеснок, нужно отправить его на десять секунд в микроволновку – шелуха отойдет сама. А если нет микроволновки, то можно замочить головку в горячей воде.
  • Для правильной разморозки рыбы нужно положить ее в холодную соленую воду. На килограмм рыбы – два литра воды и 15-20 граммов соли (она ускоряет таяние льда). Чтобы после разморозки рыба легче чистилась, нужно ошпарить ее кипятком и сразу положить в воду со льдом на несколько минут. Кожу можно будет легко снять без ножа.
  • Чтобы правильно приготовить макароны, нужно сначала пару минут варить их на сильном огне, а после этого снизить температуру до минимальной. Некоторые повара вообще выключают плиту и дают макаронам дойти – уверяют, что продукт получается сваренным, но при этом интересно плотным. Чтобы паста не слипалась, надо еще и правильно рассчитать количество воды: на 1 литр всего 100 граммов продукта, не больше.
  • При варке супов повара применяют другую хитрость – упаковывают специи, чтобы потом легко убрать. Для этого можно использовать пустой чайный пакетик или обычную марлю.
  • Секретный ингредиент при варке картофеля – уксус. Он не позволяет клубню развариться, поскольку в кислой среде овощи готовятся дольше. Фото: GLOBAL LOOK press
  • Если нужно добавить блюду остроты и пикантности, то можно взять головку чеснока, срезать половинку, насадить на вилку и мешать ей содержимое сковороды. Мясо и овощи напитаются запахом чеснока, но излишней навязчивости не будет. Так же можно использовать и лук. Например, при приготовлении блинов.
  • При жарке лука можно добавить немного сахарной пудры. Дело в том, что в луке и так есть сахара, которые во время жарки карамелизуются и придают золотистый цвет. Параллельно происходит и так называемая реакция Майяра, когда от соединения с аминокислотами появляются знакомый нам цвет, запах и вкус жареного лука. Сахарная пудра помогает ускорить и усилить оба этих процесса.
  • Выпекая что-либо в духовке, поставьте в нее лед. Он сначала тает, потом испаряется, конденсат оседает на корке блюда, увлажняя тем самым тесто и помогая ему лучше подниматься.
  • Если делаете пироги с начинкой и боитесь, что начинка вытечет, то можно вставить в тесто трубчатые макароны. По ним варенье будет подниматься и опускаться, но не уйдет за края.
  • Добавляйте в сладкую выпечку соль. Если взять совсем чуть-чуть, она только усилит вкус.


"Еда живая и мертвая" - научно-популярный проект Сергея Малоземова, репортера с медицинским образованием, посвящен еде. О еде, которую мы видим на полках магазинов и в собственных тарелках каждый день. Продукты, которые раньше считались экзотикой, теперь никого не удивляют, а новые пищевые технологии день за днем дают нам все больше вариантов. Как в этом всем разобраться? В поисках интересных исследований и революционных открытий автор программы путешествует по всей планете, пытаясь понять и максимально просто объяснить самые сложные вещи.

22 сентября 2017, 09:24

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