15 лучших цитат Робби Уильямса

Британский певец и экс-солист культового бойз-бенда Take That Робби Уильямс собирается посетить Москву, чтобы дать финальный концерт тура в поддержку своего одиннадцатого студийного альбома под названием Heavy Entertainment Show. Пока фанаты учат тексты песен с его новой пластинки, Dni.Ru вспоминают лучшие цитаты артиста из его интервью.
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Я прирожденный артист. Когда открываю дверь холодильника
и в нем загорается свет, мне сразу хочется петь.
Если вы хотите изменить мир – излучайте любовь.
Я пристрастился ко многим вещам, и, как это бывает, успех
– одна из них.
Я не так плох, как думают люди. Но и не так хорош, как
хотелось бы.
Многие геи притворяются натуралами. Я – натурал,
притворяющийся геем.
Раньше в моей жизни была огромная дыра, о которой я
написал много альбомов. Сейчас эту пустоту заполнили жена и дочь. Все, что я
делаю теперь, я делаю ради них. Они – мой смысл жизни и повод сделать что-то
хорошее.
Я не образован, и не знаю об огромном количестве вещей. Я
бросил школу, когда мне было 16 лет, и так не получил диплом. Мои знания – это лишь
то, что я чувствую.
Я богаче, чем в своих самых смелых мечтах.
Нет смысла сожалеть о чем-то. Если вы не сделали что-то,
не совершайте преступление. Жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться по
пустякам.
Мне нет дела до материальных ценностей. Это всего лишь
вещи. Да, я много трачу на одежду и прочее. Но меня бы не беспокоило, если бы
завтра мой дом сгорел.
Мне нравится нагота. Я немного нудист в глубине души.
Я не пытаюсь следовать моде. Мне даже не нравится это
слово. Но я люблю качественную и красивую одежду, которую можно носить в
течение следующих 30 лет.
Я никогда в жизни не поднимал ни на кого кулак.
Если вы хотите продать больше записей, спойте со мной
дуэтом. Если вам нужен кто-то, чтобы благословить ваш альбом, я ваш человек.