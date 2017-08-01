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Lifestyle

Изуродовання пластикой "женщина-кошка" выходит замуж за богача

Ллойд Кляйн и Джоселин Вильденштейн. Фото: GLOBAL LOOK press
Эпатажная светская дива Джоселина Вильденштейн, известная тем, что полностью "перекроила" свое лицо под внешность кошки, выходит замуж. Избранником 71-летней дамочки стал 50-летний американский дизайнер.
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Похоже, любовь действительно творит с людьми чудеса и напрочь лишает способности мыслить трезво. Западные журналисты сообщили о том, что известный дизайнер Ллойд Кляйн сделал предложение руки и сердца телеведущей и фрику Джоселине Вильденштейн. 

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В честь помолвки состоятельный возлюбленный подарил невесте шикарное бриллиантовое кольцо в 32 карата, передает Daily Mail. "Это было романтично, драматично и чудесно. Я показал Джоселине кольцо, и она сказала "Да!". Она ​​была на небесах", – поделился своими эмоциями счастливый Кляйн. 

Отметим, что "женщина-кошка" встречалась со своим возлюбленным в течение 14 лет до крупного конфликта, который произошел между ними в декабре прошлого года. Разгневанная невниманием любимого Джоселина в ярости ударила его ножницами в грудь.

После ужасного инцидента пара рассталась. Мужчина долго восстанавливался от полученных ранений, а полиция запретила знаменитой "кошке" приближаться к бывшему. 

Однако ни безумные выходки, ни устрашающая внешность Джоселины, перенесшей множество пластических операций, не смогли охладить чувства Кляйна и через какое-то время пара воссоединилась вновь. Остается только догадываться, что же так привлекает дизайнера в пожилой возлюбленной. 

Напомним, Джоселина Вильденштейн прославилась после того, как полностью переделала свое лицо, стремясь стать максимально похожей на кошку. На такие жертвы дама пошла ради своего тогдашнего мужа, миллиардера Алека Вильденштейна. Однако мужчина не оценил старания любимой и в ужасе сбежал от нее к молоденькой русской модели. 

1 августа 2017, 16:01

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