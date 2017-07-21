Трансгендер признался в романе с мужем Кардашьян
Описывая в книге свои многочисленные ночные развлечения, эпатажная фрик-дива Аманда Лепор упоминает о том, что у нее был роман с известным рэпером. При этом модель не называет его имя, однако достоверные источники уверены, что речь идет именно о Канье Уэсте, сообщает Page Six.
По словам Лепор, она ходила на свидания с репэром и у нее сохранилась их переписка. Однако вскоре после этой интрижки ее возлюбленный женился. "Я не могла не думать о том, что у его жены фигура похожа на мою", – написала эпатажная дива.
Инсайдеры предполагают, что таким образом Лепор сравнила себя с известной светской львицей и кумиром миллионов Ким Кардашьян. Впрочем, знакомые рэпера не верят модели и считают, что она создает интригу на пустом месте с целью поднять рейтинг популярности своей новой книги.
Аманда Лепор родилась мужчиной, однако в 17 лет решила поменять пол. Пройдя через многочисленные пластические операции, она стала успешной моделью с имиджем эпатажной хулиганки.
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