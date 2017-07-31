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Найден способ делать чипсы из медуз

Фото: wikipedia.org
Датские ученые нашли оригинальное сырье для всеми любимого фастфуда. Возможно, в скором будущем мы будем поедать чипсы не из картофеля, а из медуз.
прочитано 255 раз

Ученые из Дании пришли к выводу, что беспозвоночные морские животные – идеальное сырье для изготовления чипсов. Они также разработали специальную технологию, благодаря которой тела медуз можно превратить во вкусный продукт. 

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Для этого животных сначала вымачивают в спирте, что позволяет быстро избавиться от излишков воды, передает The International Journal of Gastronomy and Food Science. Когда же спирт испаряется, медузы полностью высыхают. 

Новая технология позволит ускорить производство сушеных медуз в Азии, где продажа этих животных в таком виде очень распространена. Единственное отличие в том, что традиционная технология сушит медуз крайне медленно – в течение 30-40 дней, с использованием соли и квасцов. 

Ученые также отмечают, что созданный по новому методу продукт по вкусу очень напоминает картофельные чиспы. Кроме того, сушеные медузы сохраняют и внешнюю привлекательность. Все эти факторы позволяют предположить, что в будущем такой фастфуд будет пользоваться успехом и у жителей западных стран. 

Напомним, ученые уже неоднократно подчеркивали, что картофельные чипсы – одно из наиболее опасных для здоровья лакомств. Как и любой другой фастфуд, этот продукт содержит максимум калорий и минимум полезных веществ. 

Автор: Рудольф Великолепный31 июля 2017, 14:55

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