Найден способ делать чипсы из медуз

Датские ученые нашли оригинальное сырье для всеми любимого фастфуда. Возможно, в скором будущем мы будем поедать чипсы не из картофеля, а из медуз.

Ученые из Дании пришли к выводу, что беспозвоночные морские животные – идеальное сырье для изготовления чипсов. Они также разработали специальную технологию, благодаря которой тела медуз можно превратить во вкусный продукт.

Для этого животных сначала вымачивают в спирте, что позволяет быстро избавиться от излишков воды, передает The International Journal of Gastronomy and Food Science. Когда же спирт испаряется, медузы полностью высыхают.

Новая технология позволит ускорить производство сушеных медуз в Азии, где продажа этих животных в таком виде очень распространена. Единственное отличие в том, что традиционная технология сушит медуз крайне медленно – в течение 30-40 дней, с использованием соли и квасцов.

Ученые также отмечают, что созданный по новому методу продукт по вкусу очень напоминает картофельные чиспы. Кроме того, сушеные медузы сохраняют и внешнюю привлекательность. Все эти факторы позволяют предположить, что в будущем такой фастфуд будет пользоваться успехом и у жителей западных стран.

Напомним, ученые уже неоднократно подчеркивали, что картофельные чипсы – одно из наиболее опасных для здоровья лакомств. Как и любой другой фастфуд, этот продукт содержит максимум калорий и минимум полезных веществ.