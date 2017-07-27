В Венеции ужесточили штрафы для полуголых туристов

Городской совет Венеции одобрил предложение мэра Луиджи Бруньяро об увеличении штрафов для туристов, нарушающих правила поведения. Теперь не соблюдающим этикет путешественникам грозит денежное взыскание в размере до 450 евро.

Таким образом, туристов, разгуливающих по Венеции с обнаженным торсом, будут наказывать штрафом в размере 200 евро. А тем, кого застукают за разрисовыванием зданий и памятников, придется заплатить 400 евро, передает интернет-портал "Италия по-русски".

Отдыхающих, которые вздумают искупаться в венецианских каналах, накажут штрафом в 450 евро. Также денежное взыскание в размере 400 евро предусмотрено для уличных артистов, которые выступают без разрешения; 400 евро – за попрошайничество, а также 400 евро – за разбрасывание мусора.

Как отмечает издание, до недавнего времени денежные наказания за нарушение правил поведения были весьма скромными и не превышали в среднем 50 евро. Однако очередное происшествие заставило власти пересмотреть их. Стало известно, что несколько дней назад двое туристов из Аргентины искупались в Гранд-канале, прыгнув с моста Риальто.

Ранее сообщалось о другом строгом правиле, которое ввели власти курорта Сан-Педро-дель-Пинатар в Испании. Туристам запретили справлять нужду в море, а также ходить нагишом на пляже, жарить шашлыки и слушать музыку на большой громкости.

Помимо прочего, запрещено отдыхать на пляже вместе с животными, заниматься серфингом и плавать на лодке на расстоянии меньше 200 метров от берега. Незначительные нарушения наказываются штрафом до 750 евро, в то время как серьезные – до 1500 евро, очень серьезные – 3000 евро.