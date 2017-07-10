Туристов будут жестко наказывать за испражнения в море

На курорте Сан-Педро-дель-Пинатар в Испании решили запретить справлять нужду в море. Нарушителей будут серьезно наказывать.

Власти курортного городка также запретили ходить нагишом, жарить шашлыки на пляже, громко включать музыку и ездить на мотоцикле. Штрафы вводятся в Сан-Педро-дель-Пинатар как для туристов, так и для местных жителей.

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Помимо прочего, под запрет попадают отдых на пляже вместе с животными, серфинг и использование лодок на расстоянии ближе 200 метров от берега. "Незначительные нарушения наказываются штрафом до 750 евро, в то время как серьезные – до 1500 евро, а очень серьезные – 3000 евро", – пишет издание Cadena SER.

Orinar en el mar costará hasta 750 euros en San Pedro del Pinatar https://t.co/8XguWhD8jH — SER Talavera (@sertalavera) 7 июля 2017 г.

Ограничения вступят в силу 18 июля. По мнению местных чиновников, нововведения пойдут на пользу окружающей среде и сделают отдых на курорте более приятным.