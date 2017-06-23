Как живет простой российский миллионер

Эксперты провели опрос среди владельцев крупного капитала, на основе которого составили портрет среднестатистического российского миллионера. Выяснилось, что доля состоятельных людей в стране составляет всего 0,1% населения.

Специалисты из банковской группы Julius Baer совместно с Центром управления благосостоянием и филантропии "Сколково" установили, что всего в России живет около 150 тысяч миллионеров. По данным экспертов, ему, в среднем, 55-60 лет.

Интересно, что среднестатистический миллионер живет в первом браке и воспитывает троих детей. Как правило, свое богатство он заработал сам, а также с помощью государственных контрактов ир приватизации.

Большая часть состояния миллионера (60%) составляет собственный бизнес, а 40% – доходы от недвижимости и ликвидных активов. При этом, не все богачи готовы передать свое дело или состояние по наследству. Так, идею семейного бизнеса поддержали лишь 25-45% опрошенных.

Специалисты выяснили также, что по сравнению с США и странами Европы, в нашей стране миллионеры – большая редкость. Так, их доля в нашей стране составляет всего 0,1% населения, тогда как в Германии и Америки этот показатель равен 1,5%, а в Швейцарии – 4,5%.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг банков, которые обслуживают миллионеров.Первое место занял Сбербанк, где подразделение Private Banking появилось после того, как организация приобрела инвестиционный бизнес – компанию "Тройка Диалоги" и Volksbank International AG. Средний счет в Sberbank Private Banking – один из самых высоких на рынке, а число клиентов на одного менеджера меньше, чем у других.