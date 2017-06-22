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Lifestyle

Четыре типа курортных разлучниц

Фото: GLOBAL LOOK press\McPHOTOf
Недавний опрос показал, что 30% россиян готовы изменить своим вторым половинкам на отдыхе, а потому лишняя бдительность не помешает, даже если вы путешествуете вместе. Dni.Ru решили разобраться, какие именно дамы могут отбить у вас любимого на курорте.
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Разведенка с ребенком

Пожалуй, эта дама – лидер в рейтинге коварных разлучниц. Отправляясь с дитем на курорт, она рассчитывает не только отдохнуть от городской суеты и получить красивый загар, но и завести серьезные отношения. Просто эта дама крайне неуютно чувствует себя в статусе матери-одиночки и хочет поскорее это исправить. 

После неудачного брака у нее уже достаточно опыта и ума, чтобы не бросаться на мускулистых красавцев-аниматоров. А потому ее хищный взгляд направлен на несвободных мужчин, ведь в ее представлении, именно "чужое добро" лучше.  

Звезда пляжа

Эта барышня в узеньких купальных стрингах, накачанная сверху донизу силиконом, гилауроном и бог знает чем еще, выглядит как мощный и страшный соперник. Но не стоит паниковать! Все, в чем нуждается эта гламурная уточка – совсем не отношения и даже не секс, а тонны мужского внимания. Так что любимый далеко от вас не убежит. Ну максимум помечтает о ней перед сном или украдкой скажет пару тройку комплиментов. Вам ведь не жалко, правда?   

Искательница приключений

Эта девушка вовсе не намеренно покушается на чужих мужчин. Просто она любит путешествовать и всегда открыта к новому опыту. Любопытство – вот что движет всеми ее поступками. А еще такие девицы часто подрабатывают блогерами в глянцевых журналах, а потому любой мужчина для них – повод лишний раз препарировать эти непростые гендерные отношения. Так что если эта дама положила глаз на вашего избранника, тоже рекомендуем сохранять спокойствие. Ну поиграет с ним, поизучает и отпустит к вам.   

Пацанка

Эта девица не знает, что такое гилаурон, не признает каблуки и красную помаду. Напротив, она вся натуральная, живая, любит играть с друзьями в баскетбол и заразительно смеется. И ее вам стоит опасаться всерьез, даже если внешне она, на ваш взгляд, "ничего особенного". И глазом моргнуть не успеете, как пацанка завладеет сердцем любимого.  

Автор: Рудольф Великолепный22 июня 2017, 17:18

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