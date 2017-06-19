Почему над стилем россиянок смеется весь мир

Русские женщины известны во всем мире своей красотой, а также...странной манерой безвкусно и вычурно одеваться. Где бы славянская дама ни появилась – в изящном парижском ресторане, на пляже Тосканы или в торговом бутике Нью-Йорка, ее можно вычислить по обилию макияжа, украшений и не к месту выбранному наряду. Dni.Ru попытались разобраться в том, что же не так со вкусом у наших девушек.

Одежды должно быть много!

Большинство россиянок покупают вещи по принципу: главное – много, а не качественно. Купить дорогой свитер или блузку, а потом комбинировать с множеством других вещей? Нет, конечно! Ведь окружающие подумают, что у нее просто нет денег на обновку!

Такого россиянка допустить не может, а потому готова тратить всю зарплату на ворох дешевой одежды, чтобы каждый день дефилировать по офису в разном, гордо называя себя шопоголиком. Особенно эта страсть проявляется на отдыхе за границей – ну а как возвращаться из отпуска, если чемодан еще не трещит по швам от синтетических тряпочек с европейских распродаж?

Публикация от Klarahidir (@klarahidir) Ноя 2 2016 в 4:06 PDT

Настоящая женщина – нарядная женщина

За границей, среди скромно одетых европейцев русскую "красавицу" видно издалека. А все потому, что и на работу, и на праздник, и на пляж среднестатистическая россиянка предпочитает одеваться "нарядно", ей хочется блистать, чтобы было "дорого-богато". В противном случае, девушка рискует быть заподозренной в том, что она "серая мышь" и "не следит за собой".

Именно поэтому в ход идут джинсы с вышивкой и стразами, массивные ожерелья, серьги и браслеты. Некоторые особенно "утонченные" модницы обязательно включают в свой "стильный лук" хищный принт, который должен кричать о сексуальности его обладательницы.

Ну и конечно, довершают образ многослойный, драматический макияж с темными тенями и алой помадой и туфли-копытца на двадцатисантиметровой шпильке (естественно, ходить на них дано не каждой, но главное – надеть!).

Два модника #modavmetro #модавметро #стиль #мода Публикация от Мода в метро (@modametro) Май 27 2016 в 2:53 PDT

Настоящая женщина – женщина в "брендах"

Россиянка невероятно озабочена брендовыми вещами, даже если объективно никак не может себе их позволить. Именно поэтому она готова на все, лишь бы с зарплатой продавца-консультанта выглядеть как бизнес-леди. И тут все зависит от чувства собственного достоинства. Кое-кто не гнушается покупкой откровенно фейковой подделки на рынке.

Ну а те, у кого средств побольше, истерично снуют по аутлетам в поисках "брендов" по доступной цене. При чем, глядя на заветные буковки марки, дам перестают волновать качество вещи, ее практичность или хотя бы соответствие времени. Так в гардеробах россиянок оказываются блестящие пиджаки с огромными плечами из коллекции 1980-х, вычурно сшитые брюки и платья, а также мини-копии известных моделей сумок, в которые влезет разве что проездной на метро.

Плэйбой �� #modavmetro #модавметро #мода #стиль Публикация от Мода в метро (@modametro) Май 27 2016 в 4:49 PDT

Нейтральные цвета? Скукота!

"Если уж тратить деньги, так чтобы было видно на что!", "Жизнь и так серая, надо одеваться ярко", – думают россиянки, бегая по магазинам. Именно поэтому им так сложно внять советам стилистов и приобрести хотя бы несколько базовых вещей нейтральных оттенков. И даже такой костяк образа, как брюки, плащ, пальто, кожаная куртка у многих дам по-прежнему "веселеньких" цветов – розового ("ну я же девочка-блондинка"), красного ("я -секси") или какого-нибудь ярко-желтенького ("радуюсь жизни").

Безупречное чувство стиля #modavmetro #модавметро #мода #стиль Публикация от Мода в метро (@modametro) Май 27 2016 в 4:33 PDT

Настоящая женщина – женщина в норке

Каждая уважающая себя барышня просто обязана иметь норковую шубу. Лучше и статуснее шубы может быть только муж, который и обязан подарить оную. При этом, как и в случае с брендовыми вещицами, абсолютно не важно, хватило ли денег только на жилетку или автоледи, или "полноценное" меховое изделие, которое статусно полнит со всех сторон, главное – "чтобы было". Ах, ну да, и раз уж норка есть, то не грех появиться в ней на людях и зимой, и даже дождливым летом, а то мало ли, кто подумает, что ее нет.