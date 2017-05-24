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Lifestyle

Как организовать вечеринку на свежем воздухе

Фото: GLOBAL LOOK press/K. Thomas
Ближе к лету погода становится все лучше, и сидеть дома больше совсем не хочется. Приближается сезон открытых веранд и вечеринок на свежем воздухе. И если романтический пикник организовать несложно, то провести на природе день рождения, детский праздник или свадьбу – задача не из легких.
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Dni.Ru совместно с экспертами онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com подготовили несколько советов, которые помогут вам самостоятельно организовать незабываемую вечеринку на свежем воздухе.

Природа – это идеальная локация для небольших свадеб, детских праздников и дружеских вечеринок. Что еще нужно для романтического пикника или шумной встречи друзей в честь знаменательного события. Однако в соответствии с типом мероприятия очень важно начать подготовку с выбора подходящей локации.

Для праздничных событий с большим числом гостей или для детских мероприятий лучше выбирать специализированные зоны отдыха, пансионаты со специально отведенной территорией на открытом воздухе. Выезжать "дикарем" в ближайший лесопарк – хороший вариант для небольшой компании взрослых, но, желательно, в таком формате не устраивать детские праздники. Лес – это всегда зона риска, как минимум из-за возможных клещей.

Фото: Scott Barbour/Getty Images

Устроить веселый, и главное безопасный, детский праздник родителям будет удобнее всего в кафе или ресторане с большим двором и детской площадкой. А вот для романтических пикников подойдет практически любая красивая локация на природе. Можно посидеть в парке на траве, или выбраться на озеро за город.

Составьте план действий

Любое мероприятие, будь то даже обыкновенная поездка за город на шашлыки, требует планирования. Заранее подготовленный список покупок и подготовительных дел помогут ничего не упустить и не растерять весь энтузиазм в цейтноте. Опытные организаторы рекомендуют начинать подготовку к крупным мероприятиям минимум за два-три месяца до планируемой даты. Если же это небольшое событие, такое как детский праздник или день рождения в кругу друзей, то начать можно и за три-четыре недели.

Отдельной графой плана всегда должен быть "запасной вариант". Ведущий может заболеть, кейтеринг – не успеть доставить еду, в конце концов, погода может испортиться. Каждую возможную "катастрофу" нужно заранее проиграть у себя в голове и предвосхитить выход из экстренной ситуации.

Как украсить территорию

Природа сама по себе радует глаз, но без тематического, даже самого минимального, декора чаще всего не обойтись. Особенно, если речь идет о торжествах по случаю юбилея или свадьбы. Территорию, где будет отмечаться день рождения можно украсить фонтанами из шаров, гирляндами из фонарей, пиньятой, цветочной аркой или флористической композицией на столе. Например, гирлянду из фонарей или яркую пиньяту легко сделать, собравшись с друзьями, – так праздник не только станет красочнее, но и процесс подготовки пройдет веселее.

Самое сложное – найти подходящий шатер, столы и стулья для торжества. Если мероприятие предполагает большое количество гостей, то шатер будет необходим, как минимум, в качестве подстраховки от непогоды.

Фото: GLOBAL LOOK press

Если вас ожидает какое-то небольшое событие, например, романтическая встреча, то украсить место, где вы будете отдыхать, можно тематическим покрывалом, красивой плетеной корзиной для пикника и букетом полевых цветов.

Для шумных дружеских посиделок на открытом воздухе подойдут фонарики, развешанные по периметру на специально установленные крепления. И тут важно заранее позаботиться об источнике электричества или взять светодиодные лампочки на батарейках.

Что подавать к столу

Традиционные шашлыки, стейки, бургеры, запеченные овощи, хот-доги – любые блюда, приготовленные на огне или гриле, идеально впишутся в контекст вечеринки на свежем воздухе. Особенно, если это дружеская встреча без белых скатертей. На десерт – фрукты, кейк-попсы или баночные пирожные, которые очень удобно есть на природе. Такие же сладости будут хороши и на детских праздниках.

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Для романтического свидания подойдут фрукты, мед, сыр, заранее нанизанный на шпажки, заготовленные канапе или мини-брускетты, а также конфеты в красивой коробке.

Если мероприятие крупное и в списке приглашенных десятки гостей, то здесь не обойтись без заказного кейтеринга. Если за дело берутся специалисты, которые могут снабдить мероприятие и необходимым оборудованием, например, специальными подставками, термопотами и электрическими котелками для супа, то ограничений в меню быть не может.  

Чем развлекать гостей

В первую очередь – хорошей музыкой. Если это небольшой круг друзей, то достаточно будет мобильной колонки, а если это масштабы крупного торжества, то здесь не обойтись без арендованного оборудования, приглашенного диджея или даже кавер-группы.

Вечеринки на природе – это всегда активные игры, например, бадминтон или фрисби. Настольные игры также будут приятным дополнением к развлекательной программе. Можно устроить танцевальные конкурсы, заезд на велосипедах или прогулку на лодке, если вечеринка проходит у озера. Для крупных мероприятий лучше пригласить профессионального ведущего, который составит программу активностей и не даст заскучать ни одному гостю.

Какой бы ни был повод для того, чтобы пригласить гостей на вечеринку на открытом воздухе, помните о том, что не столько важны дорогие украшения и изысканные блюда, сколько сама атмосфера, которую подарит природа – такой праздник все запомнят надолго.

Автор: Василий Ручкин24 мая 2017, 12:37

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