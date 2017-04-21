Москвичей приобщают к перуанской кухне

Последние годы во всем мире стремительно растет интерес к перуанской кухне, причудливому миксу гастрономических традиций Японии, Таиланда, Китая, европейских стран и южноамериканских индейцев. Москва также не осталась в стороне. Актуальные перуанские блюда появились в картах многих столичных ресторанов, а открытие Chicha и "Севичерии" лишь закрепили наметившийся тренд.

В том же ключе следует рассматривать и трансформацию "Латинского квартала", расположенного в самом начале Кутузовского проспекта. Проект известного московского ресторатора Александра Раппопорта, изначально ориентированный на традиции южноамериканской кухни в широком смысле слова, совсем недавно сменил формат, а вместе с ним и название. В обновленном Latinos сделали ставку на севиче. Гостям здесь предлагают более тридцати разновидностей этого, пожалуй, самого популярного специалитета перуанской кухни. Ничего подобного в столице пока больше нет.





Все рецепты по-раппопортовски не просто адаптированы, но творчески переработаны. Так костариканское севиче из отварного осьминога заправляют пастой ахи панко и украшают чипсами из батата. Эквадорское севиче готовят из тунца, лосося и дорадо, дополняют перцем ракот и жареным киноа. А классическое перуанское севиче из сибаса, помимо перца, кинзы и кукурузы канча, оттеняют имбирем и чесноком.

К наиболее удачным версиям, несомненно, можно отнести сладко-острое севиче из лакедры с перцем ахи амарилло и свежим манго, ореховое севиче из тунца с авокадо и хрустящим киноа, севиче из аргентинских лангустинов с грейпфрутом, соусом ахи панко и креветочными чипсами и, наконец, севиче из гребешка с соусом васаби. Последний, приправленный красным луком, кинзой и икрой летучей рыбы, явно отсылает к традиции кухни Никкей, но все же бесконечно далек от буквального цитирования.



В меню найдется и множество совершенно оригинальных конструкций, у которых вовсе нет прототипов или они неочевидны. Таковы, например, грузинское севиче Кингзмари из каспийской севрюги, якутское севиче сугудай из муксуна с маринованным луком шалот и брусничным вареньем или тирадито из краба с соусом том ям и апельсиновым ликером.

Впрочем, карта Latinos не ограничивается только севиче. В меню предусмотрительно оставлены некоторые наиболее популярные блюда "Латинского квартала". Поэтому те, кто раньше приезжал сюда отведать отличного стейка мачете, кесадильи с тунцом и оливками, буррито с рубленым цыпленком и козьим сыром или пряной бразильской фейжоады, могут спокойно продолжать это делать.



Средний счет – 2000 рублей.