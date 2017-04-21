Москвичей приобщают к перуанской кухне
В том же ключе следует рассматривать и трансформацию "Латинского квартала", расположенного в самом начале Кутузовского проспекта. Проект известного московского ресторатора Александра Раппопорта, изначально ориентированный на традиции южноамериканской кухни в широком смысле слова, совсем недавно сменил формат, а вместе с ним и название. В обновленном Latinos сделали ставку на севиче. Гостям здесь предлагают более тридцати разновидностей этого, пожалуй, самого популярного специалитета перуанской кухни. Ничего подобного в столице пока больше нет.
Все рецепты по-раппопортовски не просто адаптированы, но творчески переработаны. Так костариканское севиче из отварного осьминога заправляют пастой ахи панко и украшают чипсами из батата. Эквадорское севиче готовят из тунца, лосося и дорадо, дополняют перцем ракот и жареным киноа. А классическое перуанское севиче из сибаса, помимо перца, кинзы и кукурузы канча, оттеняют имбирем и чесноком.
К наиболее удачным
версиям, несомненно, можно отнести сладко-острое севиче из лакедры с перцем ахи
амарилло и свежим манго, ореховое севиче из тунца с авокадо и хрустящим киноа,
севиче из аргентинских лангустинов с грейпфрутом, соусом ахи панко и
креветочными чипсами и, наконец, севиче из гребешка с соусом васаби. Последний,
приправленный красным луком, кинзой и икрой летучей рыбы, явно отсылает к
традиции кухни Никкей, но все же бесконечно далек от буквального цитирования.
В меню найдется и множество совершенно оригинальных конструкций, у которых вовсе нет прототипов или они неочевидны. Таковы, например, грузинское севиче Кингзмари из каспийской севрюги, якутское севиче сугудай из муксуна с маринованным луком шалот и брусничным вареньем или тирадито из краба с соусом том ям и апельсиновым ликером.
Впрочем, карта Latinos не ограничивается только
севиче. В меню предусмотрительно оставлены некоторые наиболее популярные блюда
"Латинского квартала". Поэтому те, кто раньше приезжал сюда отведать отличного
стейка мачете, кесадильи с тунцом и оливками, буррито с рубленым цыпленком и
козьим сыром или пряной бразильской фейжоады, могут спокойно продолжать это
делать.
Средний счет – 2000 рублей.
Левый глаз "Мисс Романья-2007" до сих пор забинтован
Интересные изменения порядка оплаты услуг ЖКХ втсупят в силу 1 января 2018 года
Певица после развода ушла в отрыв
Эпатажная балерина громко напомнила о себе