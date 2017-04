Главные события Москвы с 21 по 27 апреля 2017 года

Весна все никак не приходит – давайте же поможем ей. Например, приведем себя в порядок на посвященной красоте выставке Intercharm Professional и всю неделю будем ходить на концерты Филиппа Киркорова в Кремлевском Дворце. Холодам не выстоять!

21 апреля, пятница

В Крокус Экспо проходит выставка легендарного проекта Intercharm Professional. Это крупнейшее в России событие, которое соберет под одной крышей профессионалов в сфере косметики, косметологии, ногтевого сервиса, парикмахерского искусства, визажа и других областей, связанных с красотой. Помимо практических конференций, симпозиумов, мастер-классов и чемпионатов посетители смогут познакомиться с новейшими тенденциями и продуктами на рынке. Порядка 500 компаний из России и зарубежья представят свои передовые наработки. Среди участников: Martinex, ICG, "НикОль", "СпортМедИмпорт", "Валлекс М", "Корпорация Rhana", Phitogen, Maruga, Doctor Filler, Mesopharm, EGIA, Sesderma, NMTC, KLAPP Cosmetics, ARAVIA Professional и многие другие компании. Выставка открыта до 22 апреля.

В ночь с 21 на 22 апреля по всей стране пройдет акция Библионочь 2017. Любознательных граждан вместо подушек и одеял будут ждать лекции, мастер-классы и множество интересных книг. Разумеется, насыщенная программа будет и в Москве. Помимо городских библиотек интересно будет и в других местах. Например, в музее современного искусства "Гараж" гости смогут научиться основам создания книги на специальном мастер-классе. "Булгаковский Дом" в час ночи проведет автобусную экскурсию "Мистическая Москва, или территория призраков", а в течение дня – экскурсии на Трамвае 302-бис. "Дом Гоголя" превратится в "Библиотеку утраченных книг", где гости смогут узнать об утерянных книгах и забытых именах авторов.

В Государственном Кремлевском Дворце стартует серия сольных концертов Филиппа Киркорова, которые будут проходить каждый день один за другим до 30 апреля. "Куда столько?" – можете подумать вы. Однако на некоторые дни билетов уже не достать. Так что желающим следуют поторопиться.

22 апреля, суббота

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" проходит XVII Весенний фестиваль цветов. Гости сада смогут увидеть и сфотографировать рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч впервые в истории проведения фестиваля, включая самые зелёные в мире, а также необозримые ковры первоцветов с медовым ароматом, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черёмуху, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу и многие другие цветущие растения. Но в эту субботу рамках фестиваля стартует первая в России выставка гербер. Важнейшая часть фестиваля — вечерние концерты под открытым небом, поэтому посетители смогут не только насладиться красотой цветов, но и послушать музыку в исполнении известных исполнителей.

Певец и телеведущий Стас Костюшкин вместе с совладельцем сети ресторанов и шеф-поваром "Мясо & Рыба" Сергеем Мироновым раскроют личные секреты и главные правила приготовления идеального стейка. Во время мастер-класса шеф-повар также поделится рецептом приготовления "Теплого салата из дикого лосося". Мероприятие пройдет в ТЦ "Кунцево-плаза". Вход для зрителей свободный.



В спортивном комплексе "Фестивальный" пройдет карнавал Sports Colours. Дети смогут почувствовать себя звездами спорта, попробовав свои силы в более чем в 15 дисциплинах, поучаствовать в ярком карнавальном шествии, преодолеть полосу препятствий под наставничеством мультгероя Кунг-фу Панды. Также их ждет знакомство с современными видами боевых искусств и танцы. Родители же смогут посетить мастер-классы от профессиональных спортсменов, померить форму, познакомятся с нормами ГТО и записаться в понравившуюся секцию.

В Крокус Сити Холле гитарист-виртуоз Валерий Дидюля презентует свой новый альбом. На концерте прозвучат хорошо известные произведения и совсем свежие, созданные за последний год. Новое звучание знакомым инструментальным композициям придаст сопровождение струнного квинтета.

В Yotaspace даст концерт легендарная отечественная рок-н-ролльная группа "Браво". Публике будет представлена специальная программа "Бравоспектива", состоящая как из хитов, так и песен, редко исполняемых вживую. А таких за три десятка лет скопилось немало. Также на концерте группа будет представлен CD "Бравоспектива" – первый официальный сборник лучших песен, плюс пара никогда не издававшихся. Также увидит свет книга "Браво", написанная Алексеемя Певчевым – это первая полная биография знаменитой группы.

В концертном зале "Извести Hall" выступит Наталия Имбрулия. Слава пришла к артистке в далеком 1998 году, когда весь мир покорила песни Torn в ее исполнении. После этого взлета Наталия продолжила выпускать альбомы и получать заслуженные награды. У всех поклонников певицы есть отличный шанс подпевать ей на живом концерте в Москве.

23 апреля, воскресенье

В Крокус Сити Холле концерт даст известная финская группа Apocalyptica. Коллектив прославился тем, что сумел гармонично совместить симфонические инструменты и традиции тяжелой музыки. Выступление будет посвящено творчеству культовой группы Metallica. Apocalyptica покажет яркое и продуманное live-шоу, демонстрирующее выдающийся исполнительский уровень.

24 апреля, понедельник

В арт-кафе "ДуровЪ" состоится концерт ABBA Show. Гости услышат главные мировые хиты мегапопулярного шведского квартета, исполненные максимально близко к оригиналу. Если названия Mamma Mia, Dancing Queen, Money Money, Waterloo, Happy New Year, Thank You For The Music, Lay All You Love On Me, S.O.S., The Winner Take It All и прочие греют вам душу и сердце – определенно стоит быть!

25 апреля вторник

Впервые за 20 лет активной концертной деятельности в Москве выступит лауреат "Грэмми", шестикратная обладательница "Грэмми Латино", многократный лауреат премий MTV и MTV Video Music Awards Latin America, звезда латиноамериканской сцены Хульета Венегас. В рамках своего европейского тура Parte Mia Tour 2017, выступив в Лондоне, Париже, Лозанне, Золотурне и Цюрихе, мексиканская дива даст единственнй концерт в "Известия Hall". Уникальное сочетание мексиканского фольклора с поп-ритмами и роковым драйвом делает выступления Хульеты неповторимыми.

В Yotaspace французский музыкальный коллектив Nouvelle Vague представит столичной свой новый альбом "I could be happy". Звучание группы самобытно, здесь сочетается энергия пост-панка и легкие мотивы босса-новы. Сами участники говорят, что их секрет успеха в том, что вокалистки поют наивно и без напряжения. Музыканты готовы прямо посреди недели зарядить поклонников настоящим весенним настроением.

26 апреля, среда

В Крокус Сити Холле в рамках мирового тура Dream Machine на сцену выйдет группа Tokio Hotel. Публику ждут хиты прошлых лет, а также новые песни с новым звучанием. В свое время группа Tokio Hotel стала культовой для подростков всего мира. Они с успехом колесили по миру, покоряли вершины чартов и получали музыкальные награды. И вот, преодолев творческий путь в десять лет, группа обещает установить новые высочайшие стандарты живого шоу.

27 апреля, четверг

В Крокус Сити Холле вместе с симфоническим оркестром выступит легендарная группа "Ария". Знаменитые хиты в специальных оркестровых аранжировках будет исполнять более пятидесяти музыкантов одновременно. Для всех поклонников это отличный шанс услышать все классические "арийские" хиты.

В кино выходит фильм "Затерянный город Z", рассказывающий о поисках загадочного города в джунглях Амазонии. Другая новинка – фильм "Сфера" с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом в главных ролях. В недалеком будущем героиня Мэй оказывается вовлечена в инновационный эксперимент, который может серьезно изменить мир. Однако вскоре ей открывается страшная правда о компании-гиганте, где она работает. Теперь от ее действий зависит судьба всего человечества.