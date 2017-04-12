Свекор Водяновой устроил шоу в Лувре

Один из самых неординарных художников Голливуда Джефф Кунс представил в Лувре новую коллекцию модных аксессуаров Masters. Первыми гостями необычной выставки стала Наталья Водянова. Топ-модель пришла в Лувр вместе с супругом Антуаном Арно и его семьей – Бернаром Арно и Элен Мерсье Арно.

Выставка была организована совместно с брендом Louis Vuitton. Да-да, в скором времени любой желающий сможет приобрести элитную сумочку с изображением... Моны Лизы. А может, вам по душе творения Тициана или Винсента Ван Гога? В новой коллекции найдутся аксессуары на любой вкус.

Наталья Водянова не только активно занимается благотворительной деятельностью, но и не забывает о светской жизни. И не мудрено: свекор русской красавицы Бернар Арно – один из самых влиятельных бизнесменов Франции. К слову, он и является президентом группы компания Louis Vuitton Moët Hennessy. Как ранее сообщал журнал Fashion Network, 68-летний предприниматель с удовольствием согласился поддержать новый проект.





Специально для Натальи Водяновой, Кейт Бланшетт, Катрин Денев, Дженнифер Энистон и других знаменитых звезд 11 апреля в Лувре была организована экскурсия. Светские львицы смогли как следует рассмотреть творения Джеффа Кунса, а также подержать в руках клатчи и сумочки с "Охотой на тигра" Рубенса, "Автопортретом" Ван Гога и другими культовыми шедеврами.



