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Lifestyle

Как пользоваться промокодами

Фото: gettyimages.ru/Matt Cardy / Stringer
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История появления промокодов

Мифы о промокодах

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Использовав комбинацию символов, предоставленную продавцом, клиент сразу видит результат пересчета суммы в корзине или получает подтверждение на получение бесплатной (или с дисконтом) услуги. Необходимо отличать купон на скидку от промокода. Купоны позволяют сэкономить при покупках товаров или услуг, но их требуется приобретать за деньги.

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12 апреля 2017, 11:27

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