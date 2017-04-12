Как пользоваться промокодами
Промокоды Dni.ru для покупателей – это отличная возможность
сэкономить. Причем сделать это, в зависимости от продавца можно по-разному: от
обычной скидки (как правило 5-50%) до бесплатного трансфера из аэропорта в
отель. Очевидный и неоспоримый плюс промокодов – мгновенное действие и
бесплатность (платные коды все еще существуют, но используются крайне редко).
Использовав комбинацию символов, предоставленную продавцом, клиент сразу видит результат пересчета суммы в корзине или получает подтверждение на получение бесплатной (или с дисконтом) услуги. Необходимо отличать купон на скидку от промокода. Купоны позволяют сэкономить при покупках товаров или услуг, но их требуется приобретать за деньги.
То есть, купон – это некий скидочный сертификат, который дает возможность не оплачивать (или оплачивать со скидкой) определенный товар. В цену сертификата уже включена вся или частичная стоимость покупки. При этом, продавец купонов в дальнейшем не несет ответственности за товары, и в дальнейшем все вопросы придется решать уже непосредственно с продавцом.
Промо-коды в основной своей массе бесплатны. Найти их и активировать, как правило, не составляет никакого труда. Однако у тех, кто впервые хочет воспользоваться преимуществами такого способа получения выгоды, могут возникнуть некоторые трудности в связи с обилием информации о том, как должна выглядеть процедура покупки с использованием промокодов.
Итак, вот пошаговая инструкция:
– Найти промокод, и нажать открыть предложение (например, тут );
– Копировать код купона, нажав на кнопку;
– Зайти на сайт магазина и положить товар в корзину;
– Перейти к оформлению заказа;
– В процессе заполнения граф заказа обратить внимание на окно "Промокод";
– Ввести туда скопированный промокод (Правая кнопка мышки – Вставить) и нажать применить или активировать;
– Магазин проверит код и обновит сумму заказа;
– Оформить заказ.
Не забывайте, что срок действия промокода, как правило, ограничен. Поэтому, если вы нашли что-то интересное, то стоит поторопиться и использовать его как можно быстрее. Актуальные промокоды на скидку от Dni.ru вы сможете найти в разделе промокоды.
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