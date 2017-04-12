Как пользоваться промокодами

Промокод – это комбинация символов, которая дает определенные бонусы покупателям. В настоящее время такой способ привлечения клиентов весьма распространен, так как он выгоден и продавцу, и клиенту. Наибольшую популярность промокоды имеют в сфере онлайн-торговли, но постепенно захватывают и офлайн-продажи. Несмотря на популярность, многие люди не знают, как воспользоваться правом на скидку. Вашему вниманию – подробная инструкция.

Промокоды Dni.ru для покупателей – это отличная возможность сэкономить. Причем сделать это, в зависимости от продавца можно по-разному: от обычной скидки (как правило 5-50%) до бесплатного трансфера из аэропорта в отель. Очевидный и неоспоримый плюс промокодов – мгновенное действие и бесплатность (платные коды все еще существуют, но используются крайне редко).



Использовав комбинацию символов, предоставленную продавцом, клиент сразу видит результат пересчета суммы в корзине или получает подтверждение на получение бесплатной (или с дисконтом) услуги. Необходимо отличать купон на скидку от промокода. Купоны позволяют сэкономить при покупках товаров или услуг, но их требуется приобретать за деньги.

То есть, купон – это некий скидочный сертификат, который дает возможность не оплачивать (или оплачивать со скидкой) определенный товар. В цену сертификата уже включена вся или частичная стоимость покупки. При этом, продавец купонов в дальнейшем не несет ответственности за товары, и в дальнейшем все вопросы придется решать уже непосредственно с продавцом.

Промо-коды в основной своей массе бесплатны. Найти их и активировать, как правило, не составляет никакого труда. Однако у тех, кто впервые хочет воспользоваться преимуществами такого способа получения выгоды, могут возникнуть некоторые трудности в связи с обилием информации о том, как должна выглядеть процедура покупки с использованием промокодов.

Итак, вот пошаговая инструкция:





– Найти промокод, и нажать открыть предложение (например, тут );









– Копировать код купона, нажав на кнопку;









– Зайти на сайт магазина и положить товар в корзину;









– Перейти к оформлению заказа;









– В процессе заполнения граф заказа обратить внимание на окно "Промокод";









– Ввести туда скопированный промокод (Правая кнопка мышки – Вставить) и нажать применить или активировать;









– Магазин проверит код и обновит сумму заказа;









– Оформить заказ.





Не забывайте, что срок действия промокода, как правило, ограничен. Поэтому, если вы нашли что-то интересное, то стоит поторопиться и использовать его как можно быстрее. Актуальные промокоды на скидку от Dni.ru вы сможете найти в разделе промокоды.