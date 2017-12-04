Топ-5 туристических направлений на Новый год

Российские туристы активно бронируют туры на Новый год. В пятерке лидеров – Красная Поляна и Черноморское побережье Краснодарского края, жаркие страны – Таиланд, Индия и Арабские Эмираты, а также туманная сказочная Чехия.

Специалисты онлайн-сервиса по бронированию туров Travelata.ru рассказали, как встречают Новый год в этих местах и сколько это стоит.

Горы и море в России

Главная особенность встречи Нового года на Черноморском побережье – это возможность провести его в кругу соотечественников. Не нужен английский, не надо ломать голову, постигая чужие новогодние традиции, и есть экзотических морских обитателей вместо оливье. Все свое, все знакомое и в большинстве случаев – новое. Зимняя Олимпиада все-таки продвинула местные курорты на несколько десятилетий вперед, в светлое курортное будущее.

В центральном Сочи снег на Новый год – это редкость. Вокруг нарядно и зелено. Климат и атмосфера праздника теплые, но может пойти дождь. Отели известных мировых сетей конкурируют между собой, приглашая в качестве ведущих и диджеев столичных знаменитостей. Ближе к полуночи толпы празднующих из числа местных и приезжих встречаются на площади у Южного мола сочинского морского порта, рядом с концертной сценой, и отмечают приход Нового года шампанским и фейерверками.

Недельный отдых, включающий новогодние праздники, сейчас можно забронировать в скромном пансионате в Адлере за сумму от 23 000 рублей на двоих – с перелетом и проживанием. Отель среднего уровня в Сочи на Новый год обойдется для двоих на неделю около 40 000 рублей (с перелетом).

Похожий сценарий встречи праздника и в Красной Поляне, только уже со снегом. Каждый курорт организует собственное мероприятие с салютом, шампанским и пирогами. Однако центр праздника будет на мосту, на Ратушной площади Розы Хутора. Единственное, чего не получится в новогоднюю ночь, – это прокатиться на лыжах. Все трассы закрываются, даже те, которые оборудованы ночным освещением. Зато в момент открытия подъемников 1 января на трассах почти нет людей, можно кататься в свое удовольствие сколько угодно.

Два места в хостеле на Новый год в Красной Поляне обойдутся в 26 000 рублей на двоих с перелетом и проживанием. Размещение в приличном отеле в горах на неделю для двоих будет стоить от 50 000 рублей.

Танцы под пальмами в Таиланде

В последние лет десять для наших соотечественников Таиланд стал почти таким же обычным местом встречи Нового года, как и Красная площадь. Только Москва после бурной новогодней вечеринки на три дня вымирает, а в стране улыбок в первых числах января светит солнце, плещется море и работают салоны с лучшим на свете массажем. Спрос на новогодние туры на тайские курорты в этом году высокий – страна по популярности занимает первое место. Европейский Новый год для самих тайцев не так важен, они вообще отмечают Новый год трижды. Однако жители Сиама, как принимающая сторона, организуют для туристов праздник по высшему разряду, правда, в своем представлении.

Например, если вы все же решите в какой-то момент покинуть накрытый стол и присоединиться к толпе на улице, то увидите, что главный новогодний напиток у местных – это пиво. Шампанское с волшебными пузырьками, а также оливье, салат с крабовыми палочками, мясо по-французски и Наполеон будут ждать своего часа в Москве. С другой стороны, пиво гораздо лучше подходит к местным шашлычкам и атмосфере пляжных вечеринок, которые на курортах стартуют сразу после праздничного фейерверка. В Бангкоке ближе к полуночи народ подтягивается на площадь Central World, где есть часы с обратным отсчетом времени до наступления Нового года. Здесь же устраивают шоу, концерт и танцы. Ежегодно на площадь приходят около 100 000 человек.

Другое отличное место для встречи праздника – это ночной рынок Asiatique. Здесь вас ждут танцы, живая музыка и праздничный ужин в популярных ресторанах. Столик лучше бронировать заранее. Молодежь веселится в клубах на Royal City Avenue, а респектабельная публика предпочитает смотреть на все это великолепие из баров. Можно также отправиться в новогодний круиз по реке Чао Прайя с ужином и вином.

Самый доступный тур в Таиланд на двоих в Паттайю на новогоднюю неделю начинается от 62 000 рублей – с перелетом и проживанием.

Грандиозный фейерверк в Дубае

Одним из главных мест на планете, куда съедутся отмечать Новый год туристы со всего мира, станет Дубай. Уже который год здесь устраивают грандиозный фейерверк. И дважды – в 2009 и 2014 годах – он попадал в Книгу рекордов Гиннеса. И если вы решили отправиться в последние дни декабря на Аравийский полуостров, то курорты Дубая станут лучшим выбором. Кстати, второго января здесь стартует шопинг-фестиваль.

В отелях тоже активно готовятся к встрече праздника: наряжают елки, приглашают Снегурочек и Дедов Морозов и охлаждают алкоголь. Учтите, что в ОАЭ даже в Новый год употреблять спиртное можно только в отеле, клубе или ресторане. И салют, между прочим, лучше смотреть из окна хорошего ресторана, чем находясь в толпе. Причем необязательно пытаться найти место рядом с самым высоким зданием в мире, небоскребом Бурдж-Халифа. Фейерверки устраивают по всему Дубаю: возле отеля Бурдж-эль-Араб и на всей территории Пальмы Джумейра. Некоторые отели также устраивают свои новогодние пляжные вечеринки. Если хочется романтики, отправляйтесь встречать Новый год в пустыню, в компании верблюдов, бедуинов и с видом на звезды.

Туры на неделю в Арабские Эмираты на празднование Нового года начинаются от 64 000 рублей на двоих – с перелетом и проживанием.

Санта-Клаусы на пляжах Индии

В Индии для новогодних каникул наши соотечественники всегда выбирают Гоа. И правильно делают. В остальных штатах страны Новый год отмечают вразнобой: где-то – в середине января, где-то – в апреле. И только на Гоа, где преобладают католики, празднуют Новый год вместе со всем миром – в ночь с 31 декабря на 1 января. Однако нужно учитывать, что для католиков всегда на первом месте Рождество, которое, как известно, отмечается в ночь с 24 на 25 декабря. Ну а Новый год празднуют уже по остаточному принципу.

Антураж, конечно, присутствует. С начала декабря улицы украшает красно-зеленая праздничная атрибутика – рождественские звезды, гирлянды, снеговики и Санта-Клаусы. В отсутствие елей мигают лампочками пальмы. Повсюду стоят трогательные вертепы с фигурками Марии, Иосифа, младенца Иисуса, волхвов и животных. Правда, масштабные развлечения устраивают либо на пляжных вечеринках, либо в отелях высоких категорий. Здесь могут предложить и шампанское в ведерке, и блины с икрой, и хороводы с аниматорами. Основная масса туристов – и русских, и европейцев – предпочитает вместо дорогих отелей демократичную атмосферу Северного Гоа. Прямо на пляжах накрывают столы со всевозможными напитками и морепродуктами. Вечеринки нередко начинаются 30 декабря, а заканчиваются 1 января.

Недельный новогодний отдых в Индии на двоих с перелетом и проживанием в скромном гестхаусе сейчас можно забронировать за 74 000 рублей.

Сказочная ночь в Праге

Иногда удивляешься, почему все-таки Санта-Клаус в качестве резиденции не выбрал Прагу. В столице Чехии всегда приятный климат, и даже если прохладно, то можно согреться ароматным глинтвейном. Благодаря средневековой архитектуре, если под Рождество идет снег, Прага превращается в город из сказок.

Туристов здесь много всегда, а на Новый год их приезжает столько, что яблоку негде упасть. 31 декабря чехи называют днем Сильвестра в честь одноименного святого и отмечают праздник на Староместской площади. В десять вечера здесь становится тесно. Люди веселятся, чокаются пластиковыми стаканчиками, смотрят концерт на возведенной здесь же сцене и поздравляют друг друга на всех языках мира, в основном по-английски. Кстати, имейте в виду, что новогодний салют в Праге устраивают в шесть часов вечера 1 января.

Новогодний тур на двоих в столицу Чехии на неделю начинается от 55 000 рублей с перелетом и проживанием.