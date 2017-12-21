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Lifestyle

Загородные отели для встречи Нового года

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Новогодняя неделя – отличный повод отвлечься от городской суеты, подышать свежим воздухом, заняться зимними видами спорта, расслабиться в спа, побывать на интересных экскурсиях – и набраться сил, вдохновения для работы. Тем более, что загородные отели и курорты предлагают необыкновенно интересные программы для полноценного отдыха. 
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Radisson Resort & Residences Zavidovo

Этот курорт расположен в 100 км от Москвы на живописном берегу реки, впадающей в Волгу – в одном из самых чистых уголков природы. Здесь есть все для идеального загородного отдыха: 239 комфортабельных номеров, 188 апартаментов, спа-центр с бассейном, сауной и хаммамом, несколько ресторанов с превосходной кухней, детский клуб с анимацией.

Фото: radissonblu.com

Зимой здесь предлагают своим гостям рыбалку; прокат беговых лыж, коньков, тюбинга, сноубордов, горных лыж, Fatbike. Вы можете покататься на велосипедах с шипованной резиной, ватрушках, санях, коньках или совершить семейную лыжную прогулку по специально оборудованной трассе в сказочно красивом зимнем лесу. Можно заняться айс-серфингом и катанием на реверс-лебедке. В здании отеля есть трасса р/у машин в масштабе 1:24, лазерный тир, зона мастер-классов и аттракционов на ловкость, виртуальная реальность.

Приезжайте в Завидово всей семьей, чтобы встретить Новый Год в сказочной атмосфере волшебства и уюта. Отдыхающих ждут не только активный зимний отдых на природе, но и праздничный ужин, и незабываемое Новогоднее шоу, полное ярких эмоций и магии. 

Для детей готовят Снежный бал, где их ждут сказочные персонажи, игры и загадки, подарки, танцы и различные лакомства. Также маленькие гости могут посетить два отдельных зала, где можно будет принять участие в мастер-классах, повеселиться с аниматорами, увидеть научное шоу, ну и, конечно, пообщаться с Дедуом Морозом и Снегурочкой. А первого января в 16:00 всех ребят ждет грандиозное новогоднее представление и маскарад.

В ресторанах тем временем пройдут мероприятия в стиле Нью-Йорка 40-50-х годов, а в главном бальном зале отеля готовится банкет с грандиозной шоу-программой.

Спортивный парк "Волен"

Полную волшебных событий новогоднюю ночь предлагает загородный парк "Волен". Сюда едут и семьями, и дружескими компаниями. Жить можно как в гостиничных номерах, так и в отдельных деревянных домиках с собственной сауной.

Фото: volen.ru

Главная зимняя ночь года пройдет в незабываемой атмосфере любимого кино. Гостей ждет насыщенная праздничная программа с ведущим и аниматорами, танцы, салют и команда модных молодых музыкантов – соул-группа "StereoSoup", в репертуаре которой и рождественские песни, и зажигательные латиноамериканские композиции. Праздничный ужин порадует изобилием холодных и горячих закусок и фирменных блюд от нашего шеф-повара. Для маленьких гостей 31 декабря в 21:00 начнется специальное новогоднее представление и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Все желающие в свободное время могут воспользоваться прокатом спортивного инвентаря (горные и беговые лыжи, сноуборд, фигурные и хоккейные коньки, клюшки, тюбинги). В окрестностях – прекрасные горнолыжные трассы разного уровня сложности. Отдыхающие получат ски-пасс на 100 подъемов в "Волене" и 50 подъемов в Степаново. Тажке им будет доступен аттракцион "Тюбинг" и ледовый каток.

Конаково Ривер Клаб 

Отель расположен в Тверской области, на живописном берегу Московского водохранилища и Волги, где сосновые леса спускаются прямо к воде. Сочетание расслабляющего отдыха на природе с активными нагрузками и увлекательным времяпровождением гарантирует вам эффект полноценного отпуска даже после одного уик-энда.

Фото: konakovo.com

Конаково Ривер Клаб  – это курортный отель 4* с множеством вариантов для комфортного проживания: от номеров в основном корпусе до таунхаусов и коттеджей, в том числе на отдельном острове в доме с камином, бильярдом, местом для пикника. Есть даже обустроенный дебаркадер на воде.

Это первый в России event-отель с идеально отработанной организацией самых разных еженедельных мероприятий. Здесь регулярно происходят то тематические уик-энды, фестивали, чемпионаты, шоу-программы и вечеринки...

В Конаково Ривер Клаб предлагает богатую коллекцию программ для досуга. Экстрим, фитнес, охота и рыбалка (зимняя и летняя), СПА-студия и салон красоты. Можно покататься на снегоходах, скейтбордах, лыжах, сыграть в хоккей. На просторах заледеневшей Волги устраиваются гонки, соревнования.

Для маленьких гостей в "Конаково" работает свой мини-зоопарк и детский клуб "Капитошка". Есть игровая комната с лабиринтом, развивающими настольными играми и аэрохоккеем, интересные программы творческих мастерских, игры на свежем воздухе.

парк-отель "Империал Парк Отель и СПА"

"Империал Парк Отель & SPA" 5* расположен в сосновом бору в 24 км к юго-западу от Москвы. Это маленький город, в котором есть все необходимое современному успешному человеку. К размещению предлагаются комфортные просторные номера, студии, люксы, сьюты.

Фото: imperialhotel.ru

Для корпоративных и деловых мероприятий отель готов предложить 14 залов площадью от 50 до 1 600 кв.м., 10 офисов и переговорных комнат до 115 кв.м., разнообразное меню, отличный сервис, сопровождение мероприятия.

В парк-отеле также работает центр красоты и здоровья SPA-клуб "Аквамарин" с гейзерами, бассейнами для взрослых и детей, уникальной SPA-зоной. Кроме того, здесь есть финская сауна и турецкий хамам. Желающие поправить здоровье могут воспользоваться услугами медицинского центра с услугами лечебно-восстановительного и физиотерапевтического профиля.

Для любителей активного отдыха открыт спортивно-развлекательный комплекс "Гранд Арена", где можно играть в большой теннис, волейбол, баскетбол и мини-футбол, проходят соревнования, турниры, деловые и праздничные мероприятия. 

Гостям не так просто выбрать, чем заняться. Рыбалка на прудах, боулинг, караоке, виртуальный и стрелковый тир, segway, квадроциклы, веломобили, велосипеды, детские электромобили, детский центр "Империя знаний", детская площадка, батут для детей и многое другое. А в ресторане "Пивная Ассамблея" – свежайшее пиво собственного производства, множество закусок и фирменный шашлык.

21 декабря 2017, 14:53

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