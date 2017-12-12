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Lifestyle

Трудности российского модного рынка

Ася Рязанкина. Фото: Пресс-служба
Модный обозреватель, гендиректор Дома Российской Моды и Russian Fashion Roots, телеведущая Ася Рязанкина в эксклюзивном интервью Dni.ru рассказала о том, кому нужны Недели Моды и главных трудностях российского модного рынка. Эксперт также дала советы молодым дизайнерам.

Продолжение: Истории о России рассказывают на натуральном шелке
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Что есть высокая мода?

Высокая мода произошло от франц. haute couture – от-кутюр, дословно "высокое шитье" – швейное искусство высокого качества. Это высший сегмент фэшн-рынка, представляющий собой эксклюзивные модели, производимые самыми знаменитыми дизайнерами и модными домами. 70% изделия должно быть собрано вручную, с особым вниманием к различным деталям. Производство требует работы профессионалов самого высокого уровня и занимает достаточно много времени.

Как и для кого она создается?

Позволить заказать себе платье "от-кутюр" могут только очень состоятельные люди. Стоимость такой одежды может превышать сотни тысяч долларов. Одежда "от-кутюр" не является повседневной. Она достаточно заметна и, учитывая высокую ценность, владелец, как правило, более одного раза такую вещь не надевает. В целом владелец либо бережно хранит ее в своей собственной коллекции эксклюзивной одежды и передает затем по наследству, либо отдает в музейный фонд, либо выставляет на аукцион. 

В чем феномен российских Недель Моды?

Феномен заключается в том, что в Москве целых три Недели Моды и каждая в противостоянии одна по отношению к другой. Вражда продолжается на протяжении уже довольно длительного времени. А вот по сути – все одно и тоже. Ни одна из них ничего общего с настоящими неделями моды не имеет. Это просто площадки для проведения модных шоу-программ за большие деньги, причем без особых обязательств.

Ася Рязанкина. Фото: Пресс-служба

Что Неделя Моды дает?

Если обсуждать предоставляемые возможности, то тут скорее всего мы попадаем в уязвимую ситуацию, потому как больше додумываем сами, чем даже нам обещают. Ну, посудите самим, – вы платите деньги за то, что осуществите свою мечту, сделаете показ… и все. Конечно, свет и обеспечение оборудованием на показах на высшем уровне. Но вот staff и поддержка – это бесконечный провал. Так же как и наполнение зала. Поэтому, отвечая на вопрос "что Неделя Моды дает", скажу коротко – это лишь подтверждение статуса, что вы дизайнер одежды. Правда, с некоторых пор в показах участвуют все, у кого есть деньги и амбиции. А дизайнер вы или нет, бренд вы или как – это даже не обсуждается при подтверждении участия. Потому и обесценилось за последние годы гордое призвание дизайнер. Мы живем с вами в то время, когда “дизайнерят” все – от домработницы до жены футболиста. Когда в стране не хотят работать, то находят себе дело по "призванию", и начинается шоу для масс. Модные показы должны в первую очередь приглашать байеров и собственников бизнеса (где задействованы дизайнерские бренды), редакторов журналов, пиарщиков, звезд первой величины (актеров, певцов, телеведущих), студентов самых престижных профильных вузов (такая практика тоже бытует, но не для всех показов. Чем выше статус дизайнерского бренда, тем нереальнее попасть), блогеров и партнеров Недели Моды.

Можно ли как-то дизайнеру заявить о себе на российских неделях моды или это такой "междусобойчик"?

Сам дизайнер должен приглашать vip-клиентов, друзей и партнеров бренда. Заявить-то можно, но вот степень измерения "заявки" очень размыта. Просто выстрел в воздух. Вы же понимаете, что это должно быть не просто шоу, а это самый настоящий бизнес, система. Тут все должно быть взаимосвязано. Если в чем-то одном происходит провал, то вся система не срабатывает. Редакторы и рекламный отдел дают свою оценку, байеры предоставляют контракты (коллекции должны описываться на предпоказе или уже на нем). Звезды формируют интерес прессы и новых потенциальных клиентов, поддерживают статус и востребованность бренда. Клиенты дают лояльность, сарафанное радио и, конечно, самая главная цель – рост продаж. Пресса до показа, во время и после – должна протаскивать бренд по всем имеющимся ресурсам – это в идеале. Но у нас этого не происходит. В наше время Неделя Моды дает развлечение. Причем развлекаются абсолютно непонятные люди, которым зачастую и быть-то там не надо. Повторю, мода – это в первую очередь бизнес, и ставка должна делаться на бизнес.

Ася Рязанкина. Фото: Пресс-служба

А как это за рубежом происходит? Там идут предзаказы, все нацелено на бизнес, а не "на картинку"?

За границей особо не поразвлекаешься. Там это действительно серьезный бизнес. Все понимают, что за каждый вложенный доллар надо ответить и увидеть прирост в пять долларов. На показы попасть лишние люди не могут, начинающие блогеры и стилисты остаются на улице и радуют своим присутствием лишь прохожих. Но не надо забывать, что за рубежом к показу готовятся не за два месяца. Это подготовка в несколько сезонов. Все по графику. Ткани на коллекцию заказываются даже не за сезон. От 3 до 5 лет можно смело закладывать. И, конечно, там это отработанная схема.

Какие существуют сегодня трудности российского модного рынка?

Трудности рынка можно перечислять до бесконечности. Я вот не вижу у нас модного рынка. О чем можно говорить, если его просто нет. У нас нет индустрии. Выжить при отсутствии вышеперечисленного крайне тяжело. Надо быть не просто борцом, надо быть одержимым своим делом. Вера в себя и в то, что делаешь, должна быть на грани помешательства. Если по существу, то перечень трудностей начинается в том, что производством одежды занимаются не профессионалы, а люди, далекие от бизнеса. Но бывают дарования. Однако образование – это все же необходимость, а его зачастую оставляют далеко за пределом важных составляющих этого бизнеса. Далее– это отсутствие квалифицированного персонала. Все это также порождает ошибки, которые приводят к печальным последствиям. Старая гвардия из-за невостребованности в 90-е переквалифицировалась в другие профессии и свой опыт уносит с собой в историю. А новые, те кто приходят, по большей части не самые квалифицированные. Непонятно, кто их готовил и для чего. Хорошее образование мало кто себе может позволить. Дорого, долго, а завышенные амбиции вконец ставят точку на карьере. Ежегодно выпускаются молодые дарования, но где же вы?! Невидно, неслышно и непонятно. Отсутствие сырьевой базы добавляет проблем и разного рода ограничений. Нет выбора, зависимость от монополистов, не гибкость по возможностям. Из этого однотипные предложения, высокие и не конкурентноспособные цены. Это тупик по возможностям. А если сырье не было протестировано до запуска в работу и оказалось с браком – партия летит в помойку. Отсутствие понимания последовательности процессов и ответственности. Это все формирует трудности рынка. Цена продукта высокая, качество – разное и т.д. и т.п. Но! На сегодняшний день реально видна серьезная динамика изменений. Перечислив сложности, которые сложились до 2013 года, могу смело констатировать, что вера в свое дело и желание создавать все же побеждают. Появились реальные дизайнеры. Пусть и не известные всему миру, но набирающие шаг за шагом вес в сообществе. Появились сильные производственники и высококлассные специалисты. Многие бренды обзавелись эксклюзивными мастерами. Достойное качество на выходе не просто радует, а вызывает восторг! Сейчас мы во многих аспектах преуспели. И при всем том, что сырьевая база все так же отсутствует, но зато появились стабильные контракты и поставщики, которые дают возможность сильнейшим быть на несколько шагов впереди.

Ася Рязанкина. Фото: Пресс-служба

Что обычно ожидает наш покупатель?

Покупатель ожидает бюджетное предложение, когда есть комфорт и когда формируется понимание "иллюзорного качества". Не спорю, что сейчас о качестве задумываются чаще, чем даже пару лет назад. Но не всегда это является основополагающим. Комфорт и цена чаще влияют на покупку. Если не отталкиваться только от продукта, то потребитель ожидает хороший уровень сервиса. Сейчас комфортный, неспешный шоппинг важнее. Появляется чувство значимости и важности, глубокого удовлетворения. Шоппинг за эти годы не стал легче. Потребитель стал более требовательным и избирательным, но все же, став постоянным клиентом, мы получаем грамотную, разностороннюю целевую аудиторию, для которой хочется расширять возможности и улучшать предложение.

На какие имена стоит обратить внимание покупателю, чтобы позволить себе выглядеть элегантно?

Имен сегодня фигурирует достаточно много, но нельзя забывать, что у каждого свой вкус и свое представление элегантности. Если говорить о высоком качестве, то чаще всего обращают внимание и выбирают дизайнера Веру Зольц, Николая Кывыржика, Индиру Бадияр, Ия Йоц, бренд Шату, Lyno, Ярослав Дамер, бренд Lady Grace, Gureeva, Kravets Mikhail, Miller и другие. Эти имена – синоним слов "элегантно", "стильно", "качественно".

Ася Рязанкина. Фото: Пресс-служба

Как молодым дизайнерам стать востребованными у потребителей моды? 

Тут нет единого лекарства. Молодым дизайнерам надо быть максимально гибкими и активными. Им не просто надо изучать рынок, спрос и потребителя, им для минимизации ошибок надо максимально глубоко проводить исследования, причем делать это самим. Очень быстро все меняется. Раньше год – это было много, целая вечность, сейчас год – это один миг. Надо успевать везде и во всем. Чтобы быть востребованным, надо не только исследованиями заниматься, но и работать с позиционированием, с популяризацией. Начните с простейших вопросов самому себе – кто вы, кто ваш целевой потребитель, откуда он, чем интересуется, где бывает, чем зарабатывает на жизнь, откуда черпает информацию, его круг общения, его социум. Ведь вы же не просто созданте одежду, вы кого-то одеваете. Кого-то делаете счастливым. Вы куда-то же стремитесь? Для молодых дизайнеров надо быть там, где его потребитель, вращаться в его кругах, знать его интересы и понимать его выбор. Работа дизайнера заключается не только в создании коллекции, но и ее интеграции. Тяжело, не скрою, но вагоны разгружать тоже не просто, но там другие цели. Конечно, для дизайнера важно вовремя понять, когда увлечение уже должно переходить на новый уровень. Когда это действительно становится бизнесом с заявкой на успех. Тогда должен уже быть бизнес-план и расчеты и четкое понимание по тому, как и где будет продаваться то, что создано непосильным трудом. Мест для продажи можно найти много: шоу-румчики, подвальчики, магазинчики, квартирки, коронеры, паркеты, рынки, развалы и т. д. И тут опять надо отвечать самому себе на массу вопросов – кто я, где я, и т. д. Это важно – уметь правильно оценивать свои возможности и четко формулировать планы. Хочу сказать в рамках интервью и о моем проекте – Доме Российской Моды. Это новый проект, но проект, который продиктован временем. Это не просто магазин в 1000 метров, где продаются вещи только от наших дизайнеров. Мы даем возможность дизайнерам решить массу проблем, берем на себя много функций, но требования к дизайнерам и производствам высоки. Соответствовать им не так просто. Качество, индивидуальность, размерные ряды, оперативность отшива, доступность, правильное ценообразование, выбор и т. д. Это все то, без чего не представляется возможным настоящее и плодотворное сотрудничество.

12 декабря 2017, 09:31

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