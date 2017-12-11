Премиальный ресторан "без наценок" открылся в Москве

Система true cost появилась в столице пару лет тому назад. Кажется, впервые ее опробовали Илидор Марач и Александр Кан в сети своих ресторанов, которые, недолго думая, назвали тем же именем. "Честная цена" предполагает, что гость на входе вносит фиксированную предоплату, а внутри получает всю еду и напитки по себестоимости. В столичных True Cost картофель фри, например, обойдется всего в 10 рублей, а эспрессо в 15. Однако до недавнего времени система "без наценок" работала лишь в бюджетном сегменте.

Все изменилось в середине ноября, когда на 84 этаже башни "ОКО" в Москва-Сити открылся премиальный ресторан Insight. Идеологами проекта выступили все те же Кан и Марач. А в основу "озарения" (именно так переводится с английского название заведения) была положена все та же "честная цена". Входной билет – с поправкой на локацию и качество продуктов – обойдется здесь 3 тысячи рублей. Зато внутри можно отведать, например, севиче из гребешка за 534 рублей, устрицу ямада за 426 рублей, гедза ассорти за 227 рублей, перечного камчатского краба за 870 рублей и даже стейк из вагю высшей степени мраморности (А5 Таджима) за 7034 рублей. Впрочем, любая другая позиция в меню также заслуживает внимания.

На кухне командует Александр Стахеев, который явно очень уверенно и комфортно чувствует себя в "паназии". Отдельно следует отметить, что ему посчастливилось работать с настоящими деликатесами. Иные специально доставляются в Insight прямиком из Японии и Шри-Ланки. Таковы, например, голубые крабы, мраморная японская конина, рыба кинки, хамачи, рыба-меч, торо тунец, экзотические фрукты и многое другое. Созданные из них блюда (около 60-ти позиций) помечены в меню самолетиком.

Кухня Insight представляет собой причудливое смешение самых разных традиций. В основном она тяготеет к гастрономическому наследию Юго-Восточной Азии. Но в ней легко прочитываются европейские и американские цитаты. Например, димсамы Стахеев делает с черной треской и черной же икрой. В удон из слив он добавляет фуа-гра. Томат су-вид дополняет трюфельным сыром, салат с камчатским крабом сочетает с пина коладой, а тартар из лангустинов – с саке. Омлет готовит с мраморной кониной, камчатского краба темпура – с желтым карри. Иные блюда выглядят вполне провокационно. Таковы и суши с мраморной говядиной, и тартар из нее же, но в сопровождении печеной устрицы.

Раздел десертов совсем крохотный, но весьма соблазнительный, а выстроен в целом по тому же принципу, что и основное меню. Здесь найдется и мороженое из матча, и чизкейк с бразильским манго, и пирожное шу с васаби и юдзу. А черная глоба с апельсином не только нежна и вкусна, но имеет настолько живописную подачу, что в недалеком будущем наверняка станет новой звездой Инстаграм.

Средний чек – 5000 рублей.

Невероятный панорамный вид с высоты 84 этажа на всю Москву – бесплатно.