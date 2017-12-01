Купейные билеты в поездах стали стоить дешевле плацкарта

Недавно анонсированные спецпредложения РЖД активизировали интерес к железнодорожным билетам. За прошедшие с запуска первой акции полторы недели среднее количество продаваемых в день выросло на 24,6%. Такие данные Dni.Ru привел онлайн-сервис OneTwoTrip.

С 20 ноября РЖД запустили ряд акций. Аналитики OneTwoTrip провели анализ того, как они отразились на продажах и выявили, что за время, прошедшее с запуска первой акции, среднее количество продаваемых в день билетов сервисом выросло на 24,6%. Эксперты сравнивали периоды 1-19 ноября и 20-30 ноября с датой поездки до 1 января 2018 года, что исключило влияние приостановки продаж плацкарта. При этом, средняя стоимость оформленного билета уменьшилась на 16%. Снижение этого показателя зафиксировано по всем типам вагонов, на которые распространяются акции РЖД (плацкарт, купе, СВ).

"С 20 ноября Федеральная пассажирская компания (ФПК) запустила сразу четыре акции, направленные на стимулирование спроса. На некоторых направлениях они привели к тому, что стоимость купейных билетов стала ниже стоимости плацкартных или отличается от них всего на несколько сотен рублей. Также в большинстве случаев проезд в купе стал дешевле перелета, что еще недавно было скорее исключением из правил. Специальные предложения ФПК повысили привлекательность железной дороги в преддверии новогодних праздников, что быстро отразилось на продажах билетов", - комментирует директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Так сейчас выглядит стоимость проезда на популярных направлениях с отправлением из Москвы:

Направление* Мин. стоимость ж/д, руб. ** Мин. стоимость перелета в одну сторону, руб. Плацкарт Купе СВ Санкт-Петербург*** 1564 min 1932 4986 2431 Нижний Новгород*** 1115 min 1877 3973 2098 Белгород 1645 1563 min 5281 5110 Курск 1404 1364 min 4513 6175 Воронеж 1484 1338 min 4840 4248 Саратов 2948 min 3565 12136 7810 Казань 1774 min 1868 9733 4531 Брянск 1115 min 2008 3736 1890 Самара Нет в продаже 4755 10389 5140 Ярославль 1002 1129 5558 Нет рейсов

* Рейтинг популярных ж/д направлений с отправлением из Москвы составлен на основе данных по продажам билетов в январе-ноябре 2017 года



** Минимальная стоимость поездки 30 декабря при покупке 30 ноября, полный тариф

*** Без учета скоростных поездов

min - Минимальное предложение

