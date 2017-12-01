Купейные билеты в поездах стали стоить дешевле плацкарта
С 20 ноября РЖД запустили ряд акций. Аналитики OneTwoTrip провели анализ того, как они отразились на продажах и выявили, что за время, прошедшее с запуска первой акции, среднее количество продаваемых в день билетов сервисом выросло на 24,6%. Эксперты сравнивали периоды 1-19 ноября и 20-30 ноября с датой поездки до 1 января 2018 года, что исключило влияние приостановки продаж плацкарта. При этом, средняя стоимость оформленного билета уменьшилась на 16%. Снижение этого показателя зафиксировано по всем типам вагонов, на которые распространяются акции РЖД (плацкарт, купе, СВ).
"С 20 ноября Федеральная пассажирская компания (ФПК) запустила сразу четыре акции, направленные на стимулирование спроса. На некоторых направлениях они привели к тому, что стоимость купейных билетов стала ниже стоимости плацкартных или отличается от них всего на несколько сотен рублей. Также в большинстве случаев проезд в купе стал дешевле перелета, что еще недавно было скорее исключением из правил. Специальные предложения ФПК повысили привлекательность железной дороги в преддверии новогодних праздников, что быстро отразилось на продажах билетов", - комментирует директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.
Так сейчас выглядит стоимость проезда на популярных направлениях с отправлением из Москвы:
|
Направление*
|
Мин. стоимость ж/д, руб. **
|
Мин. стоимость перелета
в одну сторону, руб.
|
Плацкарт
|
Купе
|
СВ
|
Санкт-Петербург***
|
1564 min
|
1932
|
4986
|
2431
|
Нижний Новгород***
|
1115 min
|
1877
|
3973
|
2098
|
Белгород
|
1645
|
1563 min
|
5281
|
5110
|
Курск
|
1404
|
1364 min
|
4513
|
6175
|
Воронеж
|
1484
|
1338 min
|
4840
|
4248
|
Саратов
|
2948 min
|
3565
|
12136
|
7810
|
Казань
|
1774 min
|
1868
|
9733
|
4531
|
Брянск
|
1115 min
|
2008
|
3736
|
1890
|
Самара
|
Нет в продаже
|
4755
|
10389
|
5140
|
Ярославль
|
1002
|
1129
|
5558
|
Нет рейсов
* Рейтинг популярных ж/д направлений с отправлением из
Москвы составлен на основе данных по продажам билетов в январе-ноябре 2017 года
** Минимальная стоимость поездки 30 декабря при покупке 30 ноября, полный тариф
*** Без учета скоростных поездов
min - Минимальное предложение
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