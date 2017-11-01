Tez Tour оценили отмену "все включено" в Турции

Накануне в турецких СМИ прошло сообщение о том, что ради спасения туристического сектора будет предложено отменить систему "все включено" на курортах страны. С таким заявлением выступил Председатель турецкой Конфедерации торговцев и ремесленников Бендеви Паландокен.

По словам чиновника, отмена all inclusive поможет переключить туристов с отдыха в отелях на изучение природных красот Турции. Насколько реально введение данной меры в ближайшее время, Dni.Ru в эксклюзивном интервью рассказала пиар-директор туроператора Tez Tour Лариса Аханова.

"Подобные заявления не являются официальной позицией Министерства туризма или ассоциации отельеров. Они появляются с завидной регулярностью, но не несут каких-то последующих решений. В Турции достаточно отелей, которые не работают по системе "все включено" и у туристов всегда есть выбор", - заявила представитель крупнейшего российского туроператора.

По словам Ахановой, Турция изначально ориентирована на семейный отдых на территории отеля. "Это концепция всего отельного и туристического бизнеса страны, которая приносит прибыль, создает рабочие места и способствует росту экономики. Туристы воспринимают систему "все включено" как преимущество направления и неоспоримое удобство", - сказала эксперт. Она также отметила, что all inclusive популярен не только в Турции, но и ряде других стран, например, в Доминикане, Греции, Мальдивских островах, Мексике, Кубе, Вьетнаме, Тунисе, Израиле.

"Система "все включено" никак не влияет на решение туристов узнать страну, отправиться на экскурсии, купить сувениры или еще что-то за пределами отеля. В этом году почти в три раза выросли продажи экскурсий и экскурсионных программ по Турции. Причем туристы интересовались, прежде всего, историческими и паломническими экскурсиями. Кроме того, растет спрос на Турцию в "не сезон", когда туристам интересно приезжать в страну в том числе с экскурсионными целями. Они открывают для себя не все прелести системы "все включено", а, например, Каппадокию, древние, в том числе православные, святыни, природные парки, современные турецкие города", - добавила Лариса Аханова.