Ресторан настоящей абхазской кухни открылся в центре Москвы

Национальные рестораны определенно имеют свою прелесть. Ты все время как будто путешествуешь по странам и континентам, хотя при этом никуда не уезжаешь. В такие места ходишь за атмосферой, общением, ароматами другой культурой и, разумеется, едой. Проблема в другом. Заведений с аутентичной кухней все-таки немного. Причем это касается не только испанской, индийской или греческой, которая для столицы была и остается экзотикой, но и, например, кавказской, про которую, кажется, все всё знают.

В этом смысле ресторан "Ача-Чача" можно считать приятным исключением. Заведение, уже второе по счету с таким названием, совсем недавно открылось в уютном двухэтажном особняке на Пятницкой улице (первое, что на Ленинградском проспекте, только что отпраздновало годовщину).

Проект позиционируется как ресторан с правильной абхазской кухней. И насколько можно судить, концепция выдерживается. Во-первых, бренд-шефом здесь трудится коренная абхазка Эка Джикия, хорошо известная столичным гурманам по работе в "Кавказской пленнице", "Золотой Бухаре" и "Сам пришел". Во-вторых, продукты (пусть не все, но существенную их часть) доставляют с малой родины.

В меню представлен полный набор традиционных региональных специалитетов – хачапури, сочные хинкали, нежное мясо на гриле, мамалыга, аиладжь (попросту говоря, кукурузная каша с молодым сулугуни), щедро приправленная сыром ачма, копченая говядина, тушеные потроха, обжигающая аджика, деликатные пеламуши и многое другое. В настоящий момент идет сезон дикой перепелки, и здесь она, конечно же, есть. Обжаренная до хруста, она подается с картошкой, лавашом и ткемали.

Все добротно и сытно. Никаких неожиданностей, если не считать таковой черные хинкали, приготовленные с использованием чернил каракатицы. Одним словом, гости получают ровно то, за чем приходят – хорошо знакомую, понятную и вкусную кавказскую кухню с региональной спецификой, которая, надо признать, не слишком велика, хотя и заметна.

Если добавить к этому удобную локацию, очень вежливых официантов, уютный интерьер и огромный камин, получится отличное место для дружеских посиделок в приятной компании.

И да, чача здесь тоже имеется.

Средний счет– 1500 рублей.