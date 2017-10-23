Ресторан настоящей абхазской кухни открылся в центре Москвы
В этом смысле ресторан "Ача-Чача" можно считать приятным исключением. Заведение, уже второе по счету с таким названием, совсем недавно открылось в уютном двухэтажном особняке на Пятницкой улице (первое, что на Ленинградском проспекте, только что отпраздновало годовщину).
Проект позиционируется как ресторан с правильной абхазской кухней. И насколько можно судить, концепция выдерживается. Во-первых, бренд-шефом здесь трудится коренная абхазка Эка Джикия, хорошо известная столичным гурманам по работе в "Кавказской пленнице", "Золотой Бухаре" и "Сам пришел". Во-вторых, продукты (пусть не все, но существенную их часть) доставляют с малой родины.
В меню представлен полный набор традиционных региональных специалитетов – хачапури, сочные хинкали, нежное мясо на гриле, мамалыга, аиладжь (попросту говоря, кукурузная каша с молодым сулугуни), щедро приправленная сыром ачма, копченая говядина, тушеные потроха, обжигающая аджика, деликатные пеламуши и многое другое. В настоящий момент идет сезон дикой перепелки, и здесь она, конечно же, есть. Обжаренная до хруста, она подается с картошкой, лавашом и ткемали.
Все добротно и сытно. Никаких неожиданностей, если не считать таковой черные хинкали, приготовленные с использованием чернил каракатицы. Одним словом, гости получают ровно то, за чем приходят – хорошо знакомую, понятную и вкусную кавказскую кухню с региональной спецификой, которая, надо признать, не слишком велика, хотя и заметна.
Если добавить к этому удобную локацию, очень вежливых официантов, уютный интерьер и огромный камин, получится отличное место для дружеских посиделок в приятной компании.
И да, чача здесь тоже имеется.
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