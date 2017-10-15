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Модель из России из мести утопила Mercedes жениха

Кристина Кучма. Фото: vk.com
Нешуточной драмой закончились для американского банкира Гайя Джентиле с моделью из России Кристиной Кучмой. Столкнувшись с равнодушием бывшего возлюбленного, девушка сперва плеснула ему чаем в лицо, а затем утопила в бассейне его Mercedes S400.
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Началом драмы, достойной воплощения в латиноамериканских сериалах, послужил обычный ужин в ресторане. В какой-то момент девушка ошарашила жениха известием о том, что беременна.

Получив уверения от Гайя Джентиле о том, что он будет поддерживать ребенка, она несколько скорректировала свои слова. Девушка призналась, что вынашивает не дитя, а идею. Речь идет о ее бизнесе, на открытие которого требуется всего 50 тысяч долларов безвозмездного пожертвования.

Услышав это банкир принял решение закончить отношения с возлюбленной, которые продлились полтора года. "Я сказал: "Знаешь что? Ты встречаешься не с тем парнем. Если тебе нужен парень, который даст тебе деньги ни за что, то ты встречаешься не с тем парнем", – цитирует New York Post банкира.

Реакция красотки оказалась предсказуемой. Она плеснула уже бывшему жениху горячим чаем в лицо и удалилась. "Это было очень неуважительно сделать так в ресторане, где я обедал на виду у многих своих хороших друзей", – заметил Гай Джентиле.

Впрочем, что такое настоящая месть от разозленной бывшей невесты он узнал позже, когда на телефон ему пришло сообщение: "Лжец! Ты сказал мне, что поможешь начать дело! Это были твои слова! Хочешь теперь быть инвестором? Что ж, инвестор, у меня есть сюрприз для тебя. Он на заднем дворе. Начни с этих инвестиций для начала".

В своем бассейне на заднем дворе банкир обнаружил автомобиль Mercedes S400. Сперва Гай Джентиле даже не подумал о материальном ущербе – он испугался, что девушка оказалась внутри машины под водой. Но когда он убедился, что опасность угрожает только его кошельку, то обратился в полицию.

"Я бросил ее, а она бросила мою машину", – философски заметил банкир. "Я действительно любил эту девушку и хотел жениться на ней, но она зашла слишком далеко", – добавил он. На то, чтобы достать машину из воды ушло больше четырех часов. Полиция уже зарегистрировала обращение банкира и даже установила, что доступ к ключам от авто был только у Кристины Кучмы.

Автор: Геннадий Куприянов15 октября 2017, 17:30

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