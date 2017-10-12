Самые красивые женщины мира неожиданно постарели
Исследователи из медицинской школы Бостонского университета сравнили списки самых красивых представительниц прекрасного пола, ежегодно публикуемые журналом People, за период с 1990 по 2017 год. Как выяснили ученые, в настоящее время их средний возраст составляет 38,9 лет. Три десятилетия назад он был равен 33,2 года.
Это произошло благодаря тому, что в рейтинг входят актрисы Шэрон Стоун (59 лет), Мишель Пфайффер (59 лет) и Джулия Робертс (49 лет), сообщает The Telegraph. Кстати, в 1990 году эти знаменитости также входили в список.
Также отмечается, что рейтинг самых красивых женщин в этом году отличается большим разнообразием цветов кожи и возрастов. Среди них становится все больше темнокожих прелестниц. Если в 1990 году белые женщины составляли 88% списка, то сейчас эта цифра упала до 70%. Исследователи уверены, что именно массмедиа диктуют идеалы красоты всем остальным людям.
Редакция журнала People не раскрывает методологию попадания знаменитостей в список, поэтому репрезентативность выборки оценить невозможно. Сам выбор журнала авторы заметки аргументируют только наибольшим охватом среди жителей США.
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