Самые красивые женщины мира неожиданно постарели

Назван средний возраст женщин, входящих в список самых красивых в мире. Он вплотную приблизился к 40 годам.

Исследователи из медицинской школы Бостонского университета сравнили списки самых красивых представительниц прекрасного пола, ежегодно публикуемые журналом People, за период с 1990 по 2017 год. Как выяснили ученые, в настоящее время их средний возраст составляет 38,9 лет. Три десятилетия назад он был равен 33,2 года.

Это произошло благодаря тому, что в рейтинг входят актрисы Шэрон Стоун (59 лет), Мишель Пфайффер (59 лет) и Джулия Робертс (49 лет), сообщает The Telegraph. Кстати, в 1990 году эти знаменитости также входили в список.

Также отмечается, что рейтинг самых красивых женщин в этом году отличается большим разнообразием цветов кожи и возрастов. Среди них становится все больше темнокожих прелестниц. Если в 1990 году белые женщины составляли 88% списка, то сейчас эта цифра упала до 70%. Исследователи уверены, что именно массмедиа диктуют идеалы красоты всем остальным людям.

Редакция журнала People не раскрывает методологию попадания знаменитостей в список, поэтому репрезентативность выборки оценить невозможно. Сам выбор журнала авторы заметки аргументируют только наибольшим охватом среди жителей США.