Самые красивые женщины в мире

Актриса Джулия Робертс заняла первое место в рейтинге самых красивых женщин 2017 года по версии журнала People. Dni.Ru рассказывают, кто еще вошел в топ-10 красоток текущего года.

Джулия Робертс

Американская актриса Джулия Робертс получила титул самой красивой женщины года уже в пятый раз. Впервые она удостоилась этого звания в 1991 году, когда ей было 23 года, передает "Газета.ru". По словам артистки, она до сих пор не может поверить в то, что она избрана красоткой 2017 года. Между тем Джулия Робертс пошутила, что в рождественской открытке своему другу, актеру Джорджу Клуни она упомянет, что его признали самым сексуальным мужчиной лишь дважды.

Опра Уинфри

По версии People, актриса Опра Уинфри обеспечила себе второе место в рейтинге не только внешней, но и внутренней красотой. Сама 63-летняя артистка рассказала, что секрет ее успеха кроется в авторском ток-шоу, которое она вела на протяжении нескольких десятков лет. "Я стала совершенно другим человеком, слушая истории других людей. Мне кажется, я не хочу заниматься ничем другим", – рассказала она.

Кэрри Андервуд



Кантри-исполнительница Кэрри Андервуд занята третье место в рейтинге самых красивых девушек 2017 года. В одном из интервью она призналась, что сильнее всего ее мотивирует покорять новые вершины ее двухлетний сын Асайя. "Я хочу, чтобы он был счастлив. Я хочу, чтобы он говорил, что у него были хорошие родители и хорошее детство", – рассказала Кэрри Андервуд. Также она отметила, что ненадолго взяла перерыв в музыкальной карьере, чтобы больше времени уделять своей семье.

Мэнди Мур



Певица и актриса Мэнди Мур известна многим телезрителям по таким сериалам, как "Клиника", "Как я встретил вашу маму" и "Анатомия страсти". Параллельно с киносъемками, она также занимается музыкальной деятельностью. Отметим, что по мнению стилистов, Мэнди Мур выглядит очень величаво в любой одежде.

Виола Дэвис

Журналисты издания People отметили, что актрису Виолу Дэвис включили в рейтинг красоток 2017 года, в частности, за ее вдохновляющие слова на церемонии вручения кинопремии "Оскар". "Прелесть жизни в том, кто ты есть на самом деле. И я бы сказала молодей себе – ты прекрасна такая, какая ты есть", – заявила Виола Дэвис. Артистка регулярно обращается к женщинам по всему миру, доказывая им, что их внутренняя красота гораздо ценнее, чем внешность.

Эмма Уотсон

Как и в случае с Опрой Уинфри, Эмма Уотсон удостоилась своего места в рейтинге самых красивых женщин не только за внешность, но и за разум. Актриса отметила, что она, в отличие от многих девушек, не хочет всю жизнь чувствовать себя принцессой. "Мне больше нравится быть воином, быть бойцом. Если мне придется быть принцессой, я определенно буду боевой принцессой", – отметила Эмма Уотсон.

Тараджи Хенсон

Американская певица Тараджи Хенсон поразила всех своим нарядом на церемонии вручения кинопремии "Оскар" в 2017 году. При этом она призналась, что в прошлом ей было нелегко стать модницей. "Я пришла из эпохи стиля гетто. Всю жизнь у меня не было ничего, поэтому когда у тебя появляются деньги, ты сходишь с ума!" – рассказала она.

Крисси Метц

Актриса Крисси Метц показала миру, что красивыми могут быть женщины с любой фигурой. По ее словам, главное в человеке – не его вес, а то, как он сам себя видит и ощущает. "Вам трудно понять, как средний или даже очень стройный человек может сравниться с кем-то полным", – подчеркнула она. По словам артистки, она хочет сбросить лишний вес, но не собирается для этого ограничивать себя в чем-либо.

Джесси Джей

Британская певица Джесси Джей известна своим экстраординарным имиджем. В 2011 году артистка открыто призналась публике в своей бисексуальности. Спустя несколько лет она объяснила, что такого рода отношения для нее – пройденный этап, после которого она встречалась исключительно с мужчинами. Певица занимается спортом и старается держать себя в форме.

Нина Добрев

Канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев не скрывает, что без макияжа она выглядит не так эффектно, как обычно. "Под конец дня ты и есть то, что делает тебя красивой. Твоя личность, аура и натуральная внешность", – считает она. При этом она отметила, что чувствует себя совершенно комфортно, когда находится на публике без макияжа.