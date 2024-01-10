Россиян предупредили о новом способе обмана по телефону

Мошенники начали использовать новые технологии. Рассказываем, как не попасться на удочку преступников.

Жителей страны предупредили о новой опасности. Телефонные мошенники начали отказываться от известных схем обмана. Они все реже представляются сотрудниками безопасности банков и правоохранителями. Сейчас преступники используют современные технологии, предупреждает телеканал "360".

Получая доступ к аккаунту пользователя социальных сетей или мессенджера, преступники при помощи ИИ генерируют голосовое сообщение. Главной целью является получение денег. Аудио направляют всем, кто находится в списке друзей и в чаты. Особая опасность использования данного метода заключается в возможности мошенников идентифицировать жертву в банковских приложениях.

Пользователям социальных сетей рекомендуют перепроверять достоверность информации об оказании финансовой помощи знакомым и друзьям.

Ранее также россиян предложили защитить от юридических услуг, которые оказывают мошенники, пишет RT. Обман прост: представители специализированных компаний намеренно затягивают рассмотрение различных дел и оказание правовой помощи гражданам.