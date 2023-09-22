Пенсионерка из Москвы перевела мошенникам более 15 миллионов рублей

В Москве пенсионерка оказалась обманутой мошенниками. Им удалось получить от женщины 15,4 миллиона рублей. Известно, что злоумышленник позвонил жительнице столицы, представившись сотрудником банка. Он сообщил пенсионерке, что та якобы задолжала по кредиту крупную сумму. О случившемся рассказал телеканал "360".

Сначала женщина сняла со своих счетов порядка 4,3 миллиона рублей и перевела мошенникам, но этого оказалось мало. Злоумышленники убедили жертву продать квартиру и перевести вырученные деньги им. Так они получили еще 11,2 миллиона. Через один месяц пенсионерка рассказала о произошедшем родственникам и только потом поняла, что ее обманули. Мошенников удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения. Заведено уголовное дело 159 статье УК РФ.