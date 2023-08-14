Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом замены социальных карт

Вопрос ребром: что мешает большинству людей проявляться и развиваться в карьере

Вопросы развития карьеры и проявления в профессиональной сфере актуальны для каждого из нас. Но почему так много людей сталкиваются с трудностями на этом пути? Что заставляет их медлить, колебаться и, порой, отказываться от шансов на развитие? Глупость и ограниченность, инфантильность и трусость? Давайте выявим несколько ключевых преград, мешающих большинству людей раскрыть свой потенциал и достичь карьерных вершин.