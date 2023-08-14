Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом замены социальных карт

Умерла актриса Вера Васильева Тесты Странный челлендж Волочковой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным "Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам"Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам "Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы"Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы Выселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедииВыселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедии

Лента новостей

Понедельник 14 августа

11:59Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом замены социальных карт 10:45В Минпромторге выступили против указания стоимости товаров за круглую единицу 09:25Синоптик рассказал о новом пике температуры в Москве 08:06"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой 06:16"Оппенгеймер" и другие фильмы про ученых и научные открытия 04:34Тест: узнай, ты пессимист, оптимист или реалист? 02:04Рецепт с видео: как пожарить картошку на сковороде без проблем 00:02Игривая Порывай и волшебная Поргина: две принцессы на пенсии 22:23МакSим, Топалов, Пьеха: звезды, признавшиеся в своих зависимостях 20:57"Вместо тысячи слов": Орлова выложила трогательные семейные кадры 20:09"В течение двух лет услышим о громком разводе ": над браком певицы Глюкозы нависла угроза 19:35"Споры и войны": Агутин назвал проблему в браке с Варум 18:13Вопрос ребром: что мешает большинству людей проявляться и развиваться в карьере 17:42"Все рушится": любовь и катастрофа в сериале "Постучись в мою дверь" 16:23Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2023 года 15:32"Что с ним делать – я не знаю": знаменитый певец разоблачил SHAMAN 13:52Малахов показал пропавшую звезду "Моей прекрасной няни" на видео 11:59"Выпустите": сыну-неформалу Елены Яковлевой исполосовали голову 08:07"Покорми бобра – спаси дерево": как милые грызуны выживают в городе 06:57Большое горе: умерла Наталия Королева 06:17Ворующий у кота еду утенок рассмешил народ (видео) 04:15Тест: отгадайте советский фильм по кадру с рыбалкой 02:27Названа причина, по которой мужчины не занимаются своими детьми 00:08Законный способ: как получить прибавку работающим пенсионерам 22:03Королева VS Проскурякова и другие звезды, которых вечно сравнивают 20:06Не только "Барби": что еще посмотреть с Марго Робби 17:18Кому стоит избегать курортного романа? 16:44Как украсить дом к осени за небольшие деньги 16:02В Иваново в квартире нашли тела двух женщин 14:26Синяк под глазом и перемотанная голова: Наталья Штурм ужаснула своим видом 13:56Стало известно, что сгубило Мирошниченко, Васильеву и Борисову 13:29Лежит в гробу, как королева: в Москве прощаются с актрисой Верой Васильевой 12:17"Высказался очень жестко, погнал на нее": Дарья Мороз угодила в скандал 11:00В Кабардино-Балкарии две группы туристов попали под камнепад 10:51 "Ее никогда не забудут! Угомонитесь все": Вайкуле накинулась на осуждающих Пугачеву 08:03"Красота требует жертв": юной дочери Вики Бони "прилетело" от врача за шалость 06:08Звезда "Ворониных" Волкова изумлена книгой своей дочери 04:05Как развивается новорожденный хомяк – видео 02:02Чем развлечь детей в путешествии на авто – мнение экспертов 00:04Космонавт Артемьев назвал три условия для работы человека на Луне 21:33Боярская и Матвеев уединились на природе 18:36Валю Карнавал обвинили в воровстве 18:10Наконец-то! Джоли и Питт помирились спустя семь лет 17:42"Грудь Славы тут уже на втором месте": адвокат высказалась по поводу скандала с Хайдаровым 14:44"Морально сложно": изувеченная в ДТП Лада Дэнс вышла на связь 13:54Вместо мамы: Брутян взяла шефство над детьми Муцениеце 13:02"Вся страна предала": Вайкуле назвала россиян рабами 11:40Панихида на проклятом месте: где умершей Васильевой заказан ритуал 10:00Звезды 90-х и 2000-х устраивают бесплатное музыкальное шоу 09:37Voyah Free: небесное зеркало
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом замены социальных карт

Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом замены социальных карт

Злоумышленники используют новую схему мошенничества, чтобы обманывать доверчивых россиян. Они звонят клиентам банков, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки.

Мошенники утверждают, что необходимо обновить действующую социальную карту и просят клиента указать свой мобильный номер для получения смс-кода о готовности карты. На деле же злоумышленники используют эти данные для получения доступа к онлайн-банку и осуществления вывода средств. Потерпевшими в результате таких звонков становятся клиенты старшего поколения, передает RT.

14 августа 2023, 11:59
Фото: Pixabay.com
RT✓ Надежный источник

В Минпромторге выступили против указания стоимости товаров за круглую единицу

В Минпромторге выступили против указания стоимости товаров за круглую единицу
Минпромторг России выступил против указания стоимости товаров за круглую единицу.

Синоптик рассказал о новом пике температуры в Москве

Синоптик рассказал о новом пике температуры в Москве
Новый пик температуры ожидается в Москве 17 августа.

Вопрос ребром: что мешает большинству людей проявляться и развиваться в карьере

Вопрос ребром: что мешает большинству людей проявляться и развиваться в карьере
Вопросы развития карьеры и проявления в профессиональной сфере актуальны для каждого из нас. Но почему так много людей сталкиваются с трудностями на этом пути? Что заставляет их медлить, колебаться и, порой, отказываться от шансов на развитие? Глупость и ограниченность, инфантильность и трусость? Давайте выявим несколько ключевых преград, мешающих большинству людей раскрыть свой потенциал и достичь карьерных вершин.

Названа причина, по которой мужчины не занимаются своими детьми

Названа причина, по которой мужчины не занимаются своими детьми
Многие женщины жалуются, что мужья будто бы специально задерживаются на работе и не проводят время с наследниками. В чем же может быть причина такого поведения мужчин? По словам психолога Натальи Наумовой, возможно, молодой папа просто не знает, чем можно заняться с ребенком, ведь в детстве он сам не дополучил отцовского внимания.

Законный способ: как получить прибавку работающим пенсионерам

Законный способ: как получить прибавку работающим пенсионерам
Многие продолжают работать даже после выхода на пенсию, однако жалуются на небольшую пенсию. Так что же делать? В настоящее время средний размер пенсии – 19 469 рублей.

Выбор читателей

13/08ВскБольшое горе: умерла Наталия Королева 12/08СбтКоролева VS Проскурякова и другие звезды, которых вечно сравнивают 13/08Вск"Выпустите": сыну-неформалу Елены Яковлевой исполосовали голову 12/08СбтСтало известно, что сгубило Мирошниченко, Васильеву и Борисову 12/08СбтЛежит в гробу, как королева: в Москве прощаются с актрисой Верой Васильевой 13/08Вск"Что с ним делать – я не знаю": знаменитый певец разоблачил SHAMAN