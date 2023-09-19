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Вторник 19 сентября

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В Москве мать задушила собственного ребенка: ему было 10 месяцев

В Москве мать задушила собственного ребенка: ему было 10 месяцев
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Утром 19 сентября московская прокуратура сообщила о шокирующей трагедии, которая произошла на юго-востоке столицы. В квартире жилого дома по Таганрогской улице найден мертвым 10-месячный ребенок, сообщает телеканал "360". Его задушили, на что указывает несколько признаков. Согласно предварительной информации, это сделала родная мать мальчика.

URA.ru уточняет: женщина задушила родного ребенка из-за его плача и криков. Будет заведено уголовное дело. Сейчас восстанавливается полная картина произошедшего, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Столичная прокуратура проконтролирует процесс расследования.

19 сентября 2023, 13:10
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Telegram / @moscowproc✓ Надежный источник

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