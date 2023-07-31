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Житель Челябинска 14 лет держал в подвале женщину и издевался над ней

Житель Челябинска 14 лет держал в подвале женщину и издевался над ней
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Чудовищная история произошла в Челябинске. Девушка смогла сбежать от насильника через 14 лет. В 2009 году 19-летняя местная жительница познакомилась с мужчиной на вокзале. Новый знакомый пригласил ее в гости на улицу Фестивальная в поселок Смолино.

Как только они оказались на территории дома, мужчина заявил девушке, что теперь она у него в заложниках. Затем он запер ее в отдельной комнате, поставил на окна решетки. Периодически мужчина насиловал заложницу и издевался над ней. В доме вместе с насильником проживала его мать.

Последнее время мужчина сильно пил, в какой-то момент родительница вызвала бригаду из психиатрической лечебницы. Жертва дождалась, когда все уйдут из дома, и сбежала к сестре. В ходе расследования дела стало известно, что мужчина держал в заложниках еще одну женщину, но убил ее.

Возбуждено уголовное дело.

31 июля 2023, 21:03
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
РЕН ТВ✓ Надежный источник

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