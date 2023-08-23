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Среда 23 августа

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В подмосковном Нахабино душевнобольной мужчина ударил спортсменку кулаком в лицо

В подмосковном Нахабино душевнобольной мужчина ударил спортсменку кулаком в лицо
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Утром в среду в подмосковном Нахабино мужчина из Таджикистана напал на девушку, которая вышла на утреннюю пробежку. Он возмутился короткими шортами бегуньи, подошел и ударил ее по лицу. Когда за девушку заступились прохожие, мужчина отметил: "Девушка может быть спортсменкой?".

Мастер спорта по легкой атлетике сняла побои и написала заявление в полицию. Мужчину задержали. В процессе расследования стало известно, что гость из Таджикистана приехал в Россию несколько лет назад на заработки, а в прошлом году он попал в психбольницу. По данным "Царьград", его признали неопасным и выписали. Разбирательство продолжается.

23 августа 2023, 18:20
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