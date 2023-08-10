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Четверг 10 августа

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"Я вижу взрыв": пугающее предсказание российского Нострадамуса

"Я вижу взрыв": пугающее предсказание российского Нострадамуса
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Финалист шестого сезона шоу "Битва экстрасенсов" заявил о надвигающейся катастрофе. Пощады не будет. Что ждет человечество? Неужели грядет конец?

Не рой другому яму — сам в нее попадешь. Злобу, насилие и похоть слишком долго культивировали на этой земле. Мы предали все, что на нас было возложено свыше. Алчные, завистливые, эгоистичные создания посеяли раздоры, жестокость и разруху. Не ведает человек, что творит, но за все получит сполна. Российский Нострадамус Зираддин Рзаев предвещает чудовищное наказание.

Ранее финалист шоу "Битва экстрасенсов" в точности предсказал пандемию, землетрясения в Турции, сенсационные катаклизмы и мировые конфликты. Высшие силы наградили его великим даром, как мессию, избранного служить во благо живущим. Ясновидящий поделился с "Дни.ру" пугающим пророчеством.

"В последнее время у меня часто бывают видения. Я вижу взрыв. Это не ядерный взрыв, это вулкан или астероид (комета). В ближайшие годы я жду этот взрыв. Если называть вещи своими именами, этот взрыв – это гнев Господа Бога", — сказал российский Нострадамус.

Снизойдет на человечество кара, но когда и где — пока остается загадкой. Экстрасенс Зираддин Рзаев уверен: судьбу изменить нельзя. Лишь доброта и вера лежат в основе спасения. Красотой и деньгами за грешную душу не откупишься.

10 августа 2023, 20:29
Фото: Olaf Kr?ger/imagebroker.com/www.globallookpress.com
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